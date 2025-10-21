Google Haberler

Maritaş rejeneratif tarım hamlesini 2 bin 500 dekara çıkardı

Denim üretiminde küresel ölçekte söz sahibi olan Maritaş, Harran Ovası’nda başlattığı rejeneratif pamuk projesini büyütmeye devam ediyor. 500 dekarda başladığı projesini 3’üncü yılında toplamda 2500 dekara çıkaran firma, GAP bölgesinde sürdürülebilir büyümenin öncüleri arasına yer alıyor.

Güneş DOĞDU SOYLU

Dokuma kumaş üretimi­ne 2004 yılında başlayan 2013’te entegre denim üretim hattını devreye alarak bu alanda küresel markalardan biri haline gelen Maritaş, sürdürüle­bilir üretim hedefi doğrultusun­da projelerini sürdürüyor. Yeni nesil projelerle; sektörün küresel dönüşümüne uyum sağlarken ay­nı zamanda bilgi birikimini, yatı­rım gücünü ekolojik bir bakış açı­sıyla geliştiren firma, rejeneratif pamuk üretimiyle GAP bölgesin­de yeni nesil tarım tekniklerinin yaygınlaştırılmasında önemli bir misyon üstleniyor.

Maritaş Ge­nel Müdürü Fatih Kesim, sürdü­rülebilir üretim uygulamalarını hayata geçirirken aynı zamanda moda endüstrisini iklim değişik­liği ve çevresel bozulmaya karşı kolektif hareket etmeye teşvik et­meye çalıştıklarını aktardı. 2023 yılında Şanlıurfa’nın Harran Ovası’nda başladıkları rejenera­tif pamuk projesinin bu alandaki önemli vizyon projelerinden biri­si olduğunu ifade eden Fatih Ke­sim, “Rejeneratif tarım uygula­malarımız sayesinde Harran’da­ki uygulama arazilerimizde hem verimlilikte hem de toprağın or­ganik madde miktarında önemli artış elde edildi. Rejeneratif pa­muk üretim modeli, Maritaş’ın sürdürülebilirlik odaklı vizyonu­nun ve döngüsel üretim yaklaşı­mının doğal bir yansıması oldu.

Toprak sağlığını koruyan, su ve kimyasal kullanımını minimize eden bu üretim modeli, çevresel sorumluluk anlayışımızla olduğu kadar yerel üreticiyi destekleyen sosyal ve çevresel sürdürülebilir­lik hedeflerimizle de örtüşüyor. AR-GE merkezimizin bilimsel çalışmalarıyla güçlendirdiğimiz bu sistem, izlenebilirlik ve düşük karbon ayak izi avantajlarıyla da uluslararası pazarlarda marka­mıza önemli bir rekabet gücü ve ihracatta sürdürülebilir büyüme imkânı sağlamaktadır” dedi.

Harran’daki uygulama arazilerini 5 kat büyüttü

Rejeneratif pamuk projeleri­ne ilk olarak Harran Ovası’nda 10 dekarlık bir pilot araştırma ara­zisi ve 500 dekarlık uygulama arazisiyle başladıklarını dile ge­tiren Fatih Kesim, 2 yıl boyunca süren araştırmalarında toplam 550’ye yakın yerel ve global iş or­taklıklarına ev sahipliği yaptık­larını söyledi.

Bu yıl projelerinin bilimsel çıktılarını da yayınla­dıklarını ifade eden Kesim, “Pro­jemizin başında 1 çiftçiyle 500 dekar arazi üzerinde çıktığımız proje yolculuğumuza şu an iti­bariyle 3 çiftçiyle 2500 dekarlık arazi üzerinde devam ediyoruz. Bu yıl 232 ton kütlü, 118 ton iş­lenebilir elyaf eldesi bekliyoruz. Şanlıurfa bölgesini proje arazi­miz olarak tercih etmeye devam ediyoruz. Bölgenin pamuk üre­timinde verimli olması bunun­la birlikte fabrikamıza lokasyon olarak yakın olması öncelikli ter­cihlerimiz oldu.

Üretimde ihti­yaç halinde Ege Bölgesi’ndeki üreticilerden de tedarik sağla­yabiliyoruz. Pilot araştırma ara­zimizde ayrıca Harran Üniver­sitesi ile birlikte konvansiyonel ve rejeneratif pamuk üretiminin toprak üzerindeki etkileri araş­tırıyoruz. Bütün bu çalışmaları bilimsel olarak TÜBİTAK proje­si olarak yürüttük. Aynı zaman­da Gaziantep Üniversitesi ile bir­likte de projenin elyaf ve kumaş­ta giyim konforu üzerine etkisi araştırıyoruz” diye konuştu.

Uygulama arazilerindeki toprak sağlığı iyileşiyor

Rejeneratif tarımın küresel ısınma ve su kaynaklarının tü­kenmesi gibi sorunlara karşı ge­liştirilen çözüm önerileri arasın­da yer aldığına dikkat çeken Fatih Kesim, şöyle konuştu: “Endüst­riyel tarıma alternatif uygulama­ların geliştirilmesi, klasik pamuk lifi yetiştiriciliğinin toprağı ve­rimsiz hale getirdiği bilindiğin­den, güncel araştırma konuların­dan biridir. Harran, Türkiye’nin pamuk üretiminde çok önemli bir potansiyele sahip bölgesidir. Ancak uzun yıllardır konvansiyo­nel tarım nedeniyle toprak yapısı zayıflamış durumda.

Biz bu pro­jeyle birlikte toprağın biyolojik dengesini yeniden kurmayı, re­jeneratif tarım uygulamalarıyla toprağı beslemeyi ve üretim sü­recine bilimsel bir yaklaşım ka­zandırmayı amaçlıyoruz. Ayrıca, bölgede yerel çiftçilerle birlikte çalışarak bilgi paylaşımını artı­rıyor, onları sürdürülebilir tarım konusunda eğitiyoruz. Bu şekilde hem üretimin kalitesini yükselti­yor hem de toplumsal bir farkın­dalık yaratıyoruz.”

İlk indigoferalarını ekimde hasat edecek

Bu yıl yine Antalya bölgesin­de yerli indigofera yetiştiricili­ği üzerine Akdeniz Üniversitesi ile bir projeyi hayata geçirdikle­rini kaydeden Fatih Kesim, şun­ları söyledi: “İki farklı bitki türü­nün Türkiye koşullarında yetişti­rilmesinin araştırılması üzerine hayata geçirdiğimiz bu projemiz de yine TÜBİTAK kapsamın­da bilimsel araştırmalarla de­vam ediyor. Ekim ayında hasatı gerçekleşecek bitkilerden boyar madde eldesi ve kumaş üreti­mi sağlayıp bilimsel çıktıları yi­ne sektörümüzle paylaşacağız. Bu çalışmalarımızla hem sektör­de örnek bir model oluşturmak hem de Türkiye’nin sürdürülebi­lir tekstil üretim gücünü küresel ölçekte daha da ileriye taşımak istiyoruz.”

Üretiminin yüzde 60’ını ihraç ediyor

Maritaş olarak şuan için ön­cü global denim markalarının da faaliyet gösterdiği ülkeleri kapsayan yaklaşık 50 ülkeye ih­racat gerçekleştirdiklerini ifa­de eden Fatih Kesim, şöyle de­vam etti: “Üretimimizin yaklaşık %60’ı ihracata gidiyor. Bunun­la birlikte yine Türkiye’deki glo­balleşmiş markalarımız ve yurt dışı markalara hizmet eden ih­racatçı konfeksiyonlarla da bir­likte çalışıyoruz. Yeni pazarlara da her zaman açığız ancak zaten hali hazırda hedef markalarımı­zı ve iş ortaklarımızı kapsayan pazarlarda faaliyet gösteriyoruz. Hedefimiz daha çok burada ge­liştirdiğimiz iş ortaklıklarını da­ha da güçlendirmek ve bu pazar­larda derinleşmek.”

