Maritaş rejeneratif tarım hamlesini 2 bin 500 dekara çıkardı
Denim üretiminde küresel ölçekte söz sahibi olan Maritaş, Harran Ovası’nda başlattığı rejeneratif pamuk projesini büyütmeye devam ediyor. 500 dekarda başladığı projesini 3’üncü yılında toplamda 2500 dekara çıkaran firma, GAP bölgesinde sürdürülebilir büyümenin öncüleri arasına yer alıyor.
Güneş DOĞDU SOYLU
Dokuma kumaş üretimine 2004 yılında başlayan 2013’te entegre denim üretim hattını devreye alarak bu alanda küresel markalardan biri haline gelen Maritaş, sürdürülebilir üretim hedefi doğrultusunda projelerini sürdürüyor. Yeni nesil projelerle; sektörün küresel dönüşümüne uyum sağlarken aynı zamanda bilgi birikimini, yatırım gücünü ekolojik bir bakış açısıyla geliştiren firma, rejeneratif pamuk üretimiyle GAP bölgesinde yeni nesil tarım tekniklerinin yaygınlaştırılmasında önemli bir misyon üstleniyor.
Maritaş Genel Müdürü Fatih Kesim, sürdürülebilir üretim uygulamalarını hayata geçirirken aynı zamanda moda endüstrisini iklim değişikliği ve çevresel bozulmaya karşı kolektif hareket etmeye teşvik etmeye çalıştıklarını aktardı. 2023 yılında Şanlıurfa’nın Harran Ovası’nda başladıkları rejeneratif pamuk projesinin bu alandaki önemli vizyon projelerinden birisi olduğunu ifade eden Fatih Kesim, “Rejeneratif tarım uygulamalarımız sayesinde Harran’daki uygulama arazilerimizde hem verimlilikte hem de toprağın organik madde miktarında önemli artış elde edildi. Rejeneratif pamuk üretim modeli, Maritaş’ın sürdürülebilirlik odaklı vizyonunun ve döngüsel üretim yaklaşımının doğal bir yansıması oldu.
Toprak sağlığını koruyan, su ve kimyasal kullanımını minimize eden bu üretim modeli, çevresel sorumluluk anlayışımızla olduğu kadar yerel üreticiyi destekleyen sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik hedeflerimizle de örtüşüyor. AR-GE merkezimizin bilimsel çalışmalarıyla güçlendirdiğimiz bu sistem, izlenebilirlik ve düşük karbon ayak izi avantajlarıyla da uluslararası pazarlarda markamıza önemli bir rekabet gücü ve ihracatta sürdürülebilir büyüme imkânı sağlamaktadır” dedi.
Harran’daki uygulama arazilerini 5 kat büyüttü
Rejeneratif pamuk projelerine ilk olarak Harran Ovası’nda 10 dekarlık bir pilot araştırma arazisi ve 500 dekarlık uygulama arazisiyle başladıklarını dile getiren Fatih Kesim, 2 yıl boyunca süren araştırmalarında toplam 550’ye yakın yerel ve global iş ortaklıklarına ev sahipliği yaptıklarını söyledi.
Bu yıl projelerinin bilimsel çıktılarını da yayınladıklarını ifade eden Kesim, “Projemizin başında 1 çiftçiyle 500 dekar arazi üzerinde çıktığımız proje yolculuğumuza şu an itibariyle 3 çiftçiyle 2500 dekarlık arazi üzerinde devam ediyoruz. Bu yıl 232 ton kütlü, 118 ton işlenebilir elyaf eldesi bekliyoruz. Şanlıurfa bölgesini proje arazimiz olarak tercih etmeye devam ediyoruz. Bölgenin pamuk üretiminde verimli olması bununla birlikte fabrikamıza lokasyon olarak yakın olması öncelikli tercihlerimiz oldu.
Üretimde ihtiyaç halinde Ege Bölgesi’ndeki üreticilerden de tedarik sağlayabiliyoruz. Pilot araştırma arazimizde ayrıca Harran Üniversitesi ile birlikte konvansiyonel ve rejeneratif pamuk üretiminin toprak üzerindeki etkileri araştırıyoruz. Bütün bu çalışmaları bilimsel olarak TÜBİTAK projesi olarak yürüttük. Aynı zamanda Gaziantep Üniversitesi ile birlikte de projenin elyaf ve kumaşta giyim konforu üzerine etkisi araştırıyoruz” diye konuştu.
Uygulama arazilerindeki toprak sağlığı iyileşiyor
Rejeneratif tarımın küresel ısınma ve su kaynaklarının tükenmesi gibi sorunlara karşı geliştirilen çözüm önerileri arasında yer aldığına dikkat çeken Fatih Kesim, şöyle konuştu: “Endüstriyel tarıma alternatif uygulamaların geliştirilmesi, klasik pamuk lifi yetiştiriciliğinin toprağı verimsiz hale getirdiği bilindiğinden, güncel araştırma konularından biridir. Harran, Türkiye’nin pamuk üretiminde çok önemli bir potansiyele sahip bölgesidir. Ancak uzun yıllardır konvansiyonel tarım nedeniyle toprak yapısı zayıflamış durumda.
Biz bu projeyle birlikte toprağın biyolojik dengesini yeniden kurmayı, rejeneratif tarım uygulamalarıyla toprağı beslemeyi ve üretim sürecine bilimsel bir yaklaşım kazandırmayı amaçlıyoruz. Ayrıca, bölgede yerel çiftçilerle birlikte çalışarak bilgi paylaşımını artırıyor, onları sürdürülebilir tarım konusunda eğitiyoruz. Bu şekilde hem üretimin kalitesini yükseltiyor hem de toplumsal bir farkındalık yaratıyoruz.”
İlk indigoferalarını ekimde hasat edecek
Bu yıl yine Antalya bölgesinde yerli indigofera yetiştiriciliği üzerine Akdeniz Üniversitesi ile bir projeyi hayata geçirdiklerini kaydeden Fatih Kesim, şunları söyledi: “İki farklı bitki türünün Türkiye koşullarında yetiştirilmesinin araştırılması üzerine hayata geçirdiğimiz bu projemiz de yine TÜBİTAK kapsamında bilimsel araştırmalarla devam ediyor. Ekim ayında hasatı gerçekleşecek bitkilerden boyar madde eldesi ve kumaş üretimi sağlayıp bilimsel çıktıları yine sektörümüzle paylaşacağız. Bu çalışmalarımızla hem sektörde örnek bir model oluşturmak hem de Türkiye’nin sürdürülebilir tekstil üretim gücünü küresel ölçekte daha da ileriye taşımak istiyoruz.”
Üretiminin yüzde 60’ını ihraç ediyor
Maritaş olarak şuan için öncü global denim markalarının da faaliyet gösterdiği ülkeleri kapsayan yaklaşık 50 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini ifade eden Fatih Kesim, şöyle devam etti: “Üretimimizin yaklaşık %60’ı ihracata gidiyor. Bununla birlikte yine Türkiye’deki globalleşmiş markalarımız ve yurt dışı markalara hizmet eden ihracatçı konfeksiyonlarla da birlikte çalışıyoruz. Yeni pazarlara da her zaman açığız ancak zaten hali hazırda hedef markalarımızı ve iş ortaklarımızı kapsayan pazarlarda faaliyet gösteriyoruz. Hedefimiz daha çok burada geliştirdiğimiz iş ortaklıklarını daha da güçlendirmek ve bu pazarlarda derinleşmek.”