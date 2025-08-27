Markalar için tasarım artık lüks değil  zorunluluk

Nurdoğan A. ERGÜN

Ekonomik dalgalanma­ların da etkisiyle re­kabetin iyice keskin­leştiği küresel pazarda, hazır giyim sektöründe bir ürünün başarısı, artık sadece üretim kalitesiyle ölçülmüyor. Tü­keticinin de artık sadece bir kıyafet değil, bir hikaye, bir yaşam tarzı satın almak is­temesi, ürünlerde özgünlük arayışını artırıyor.

Hal böyle olunca marka ve tasarım, bir hazır giyim ürününün değe­rini ve ekonomik potansi­yelini katlayarak artırı­yor. Son 2.5-3 yıldır uluslararası reka­bette kan kay­beden Türkiye hazır giyim en­düstrisi de eski gücüne ulaşmak için tasarımı yeniden keşfediyor. İhracat gelirini artırmada tasarımın kilit bir rol üstlendiğini vur­gulayan Moda Tasarımcıları Derneği (MTD) Başkanı Bel­ma Özdemir, tasarım odak­lı ürünlerin, klasik üretime kıyasla beş kata kadar daha fazla katma değer yarattığını belirtti.

Türk moda endüst­risinin yalnızca bir üretim merkezi olmaktan çıkıp, yara­tıcı bir ekol olma hedefine işa­ret eden Özdemir, “Tasarım, bir markanın kimliğini ve ge­leceğini belirleyen en kritik unsur. Sergilenen her parça, sadece bir giysi değil, aynı za­manda evrensel moda diline katkı sunan bir imza niteliğin­de” dedi. “Tasarım, artık bir lüks değil, bir zorunluluk” di­yen Özdemir, Türk modasının bu dönüşümle birlikte kalıcı bir marka kimliği oluşturaca­ğını ve ihracat gelirlerini kat­layarak artıracağını vurgula­dı. Özdemir’e göre, bu strate­jik adım, Türkiye ekonomisi için de yeni bir büyüme moto­ru olma po­tansiyeli ta­şıyor.

Türk tasarımcıları The Core ile sahnede

Avrupa’nın en büyük hazır giyim etkinliği olan İstan­bul Hazır Giyim ve Moda Fuarı (İstanbul Fashion Con­nection-IFCO) Türk moda sahnesinin en çarpıcı göste­rim alanlarından biri olan The Core İstanbul alanıyla Türki­ye’nin önde gelen 24 moda ta­sarımcısını bir araya getirdi.

İstanbul Hazır Giyim ve Kon­feksiyon ihracatçıları Birli­ği’nin (İHKİB) iştiraki İTKİB Fuarcılık tarafından bu yıl se­kizincisi düzenlenen fuar, The Core İstanbul’da Arzu Kaprol, Aylin Çetinkaya, Belma Özde­mir, Ceren Ocak, Elif Cığızoğ­lu, Emre Erdemoğlu, Erkan Demiroglu, Gökay Gündoğ­du, Gökhan Yavaş, Gönül Altu­nışık, Hatice Gökçe, Mehmet Emiroğlu, Mehtap Elaidi, Mel­tem Özbek, Mert Erkan, Mu­rat Aytulum, Özlem Erkan, Öz­lem Kaya, Özlem Süer, Şansım Adalı, Tanju Babacan, Tugba Ergin, Yakup Biçer ve 2021 yı­lında hayatını kaybeden tasa­rımcı Bahar Korçan adına kı­zı Lal’i ağırladı.

Belma Özde­mir’e göre The Core İstanbul, kültürel köklerden beslenen, çağdaş dünyaya seslenen ve uluslararası moda diline katkı sunan güçlü bir “Türk imzası” niteliğinde. Özdemir, bu tür et­kinliklerin sektörün görünür­lüğünü artırmanın ötesinde, tasarımcılar için dünyaya açı­lan bir kapı işlevi gördüğünü belirtti.

Küresel iş birliği fırsatları doğdu

Belma Özdemir, bu tür et­kinliklerin sektörün görünür­lüğünü artırmanın yanı sıra, tasarımcılar için yeni iş birlik­leri ve yaratıcı buluşma nok­taları oluşturduğunu belirtti. Ona göre, IFCO gibi küresel fu­arlarda kurulan her temas, ti­cari bir bağlantının ötesinde, Türk modasının marka de­ğerini yükselten bir adım oluyor.

“Üreticiler tasarımı fark etti”

Türk hazır giyim üreticisinin de tasarımın önemini fark ettiğini dile getiren Belma Özdemir, “Eskiden Türkiye, daha çok ürün üreten ve ihraç eden ülke olarak bilinirdi. Günümüzde rekabetçilikte öne çıkmak için tasarım ve moda çok önemli hale geldi. Zaten bu iş durduğu anda biter. Eğer koleksiyon yapmazsanız ve vitrine çıkarmazsanız bunun bir devamlılığı olamaz” dedi.

Dünya sahnesinde İstanbul öne çıkıyor

Türkiye’de Hakan Akkaya, Arzu Kaprol, Niyazi Erdoğan, Zeynep Tosun gibi isimler, tasarımlarını Paris, Milano ve New York moda haftalarında sergileyerek Türkiye’yi başarıyla temsil ediyor. İstanbul Fashion Week (IFW) gibi etkinlikler, Türk tasarımcılarının koleksiyonlarını küresel platformlarda sergilemesine olanak tanıyor. Türkiye’deki moda ve tasarım sektörü, geniş bir yelpazede faaliyet gösteriyor:

1-Tekstil ve hazır giyim:

Türkiye, dünyanın en büyük tekstil ihracatçılarından biri. Birçok uluslararası marka, üretimlerini Türkiye’de yaptırıyor. Bu durum, yerel tasarımcılar için büyük bir ekosistem yaratıyor.

2- Ayakkabı vederi ürünleri:

Kaliteli deri işçiliğiyle bilinen Türkiye, ayakkabı ve çanta tasarımında da iddialı bir konumda.

3-Takı tasarımı:

Geleneksel Türk motifleri ve modern tasarımları harmanlayan takı tasarımcıları, uluslararası pazarda kendilerine yer ediniyor.

4-Sürdürülebilir moda:

Son yıllarda sürdürülebilirlik kavramı, Türk moda sektöründe de önem kazanmaya başladı. Ekolojik kumaş kullanımı, geri dönüşüm ve etik üretim süreçleri giderek

3 trilyon dolara koşan bir Pazar

Moda endüstrisi, hazır giyimden lüks markalara, ayakkabıdan aksesuarlara kadar çok geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Bu nedenle, sektörün toplam pazar hacmini tek bir rakamla ifade etmek zor. Ancak, çeşitli pazar araştırma şirketlerinin raporlarına göre, küresel moda endüstrisinin değeri 2023 itibarıyla 1.7 trilyon doların üzerinde olarak tahmin ediliyor.

Bu rakamın önümüzdeki yıllarda artarak 2030’a kadar yaklaşık 3 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. Türkiye de sahip olduğu güçlü tekstil ve hazır giyim üretimi sayesinde, bu dev pazarın önemli bir oyuncusu. Türkiye, uluslararası markalar için tercih edilen bir üretim merkezi haline geliyor. Üretimdeki gücünü korumaya çalışan Türk moda endüstrisi, hem de markalaşmaya ve tasarıma daha fazla yatırım yaparak küresel pazardaki rekabet gücünü artırmak istiyor.

Modada çevre bilinci artıyor

Modada sürdürülebilirlik, artık geçici bir trendin ötesinde, tüm sektörü dönüştüren köklü bir yaklaşım haline geldi. Bu hareket, ‘hızlı moda’nın yol açtığı çevresel ve sosyal sorunlara bir tepki olarak doğdu. Son yıllarda artan çevre bilincinin moda tarafında da kendini gösterdiğini söyleyen Belma Özdemir, “Özellikle gençlerin bu yöndeki talepleri tasarımların koleksiyonlarını yönlendiriyor” diye konuştu.