Markalardan talep var, üretim yetersiz

Yener KARADENİZ

Dünya çapında birçok büyük markanın organik pamuk kullanımını artıracakları taahhütlerine karşılık arzda yaşanan sıkıntı, dengeleri iyice bozdu. Özellikle dünyanın en büyük organik pamuk üreticisi Hindistan’da yaşanan yolsuzluk olaylar ve Çin’in Sincan bölgesindeki pamuk toplama politikası, markaların yönünü Türkiye’ye çevirmesini sağladı. H&M, Indıteks, Lacoste gibi dünya devleri, Türk pamuğuna olan talebini artırırken, Türkiye ise sınırlı üretimi artırmak ve kontrol altına almak için çalışma başlattı. Sektör temsilcileri, artan talebe bağlı olarak 4 yıl içinde üretimin 10 kat artması gerektiğini vurguladı. Ancak üretici tarafı ise hem 3 yıllık geçiş süreci hem de yetersiz destekler nedeni ile söz konusu rakama ulaşmanın imkansız olduğunu vurguladı. Ticaret Bakanlığı ise önümüzdeki dönemde sektör temsilcilerinin de katılımı ile çalıştay düzenleyerek çıkan sonuçlara göre organik pamuk üretiminin desteklenmesine yönelik bir paket açıklamayı planlıyor.

Üretim 4 yılda 10 kat artmalı

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Müşterek Başkanı Ramazan Kaya, yılda 28 milyar dolarlık ihracata imza atan hazır giyim ve tekstil sektörlerinin temel hammaddesini pamuğun oluşturduğunu vurguladı ve özellikle organik pamuk üretiminin cazip hale getirecek yeni teşvik mekanizmalarının geliştirilmesi gerektiğini söyledi. Kaya, “2025 yılına kadar ihracatımızın yüzde 20’sinin, yani en az 250 bin tonunun organik pamuk temelli iplik ve kumaş içeren ürünlerden oluşması gerekiyor. Mevcut üretim kapasitesi sektörün bugünkü ihtiyacını karşılamaya yetmiyor. Dolayısı ile ülkemizde organik pamuk üretimini hızlı bir şekilde yaygınlaştırmak en gerçekçi seçenek olarak karşımıza çıkıyor” ifadelerini kullandı.

Türkiye dünya 4’üncüsü

Dünyada 19 ülkede üretilen organik pamuğun yüzde 90’ından fazlası 5 ülkede üretiliyor. Dünyada yıllık 240 bin ton civarında organik pamuk üretilirken, Türkiye 23 bin ton civarı pamuk üretimi ile 4. sırada yer alıyor. Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı ve Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı Jak Eskinazi, dünya organik pamuk üretiminin henüz talebi karşılayacak seviyeye ulaşamadığına işaret ederek, “Organik pamuk üreticilerine daha yüksek destek primi ödenmesi üreticileri teşvik edecektir” diyor.

Artan talep, organik pamuk fiyatlarını da yükseltti. Uzun yıllar konvansiyonel pamuk ile yüzde 10 civarında olan fiyat farkı salgının da etkisi ile yüzde 50’lere çıktı. Hali hazırda konvansiyonel pamuk fiyatı 2 doların biraz üzerinde seyrederken organik pamuk ise 3 dolar 10 cent civarında satılıyor.

Yeni mevzuat hazırlığı var

Ticaret Bakanlığı, hidrofil veya ağartılmış pamuklar hariç olmak üzere pamuk, pamuk döküntüleri ile karde edilmiş veya penyelenmiş pamuk ihracatını, ihracı kayda bağlı malları listesine eklemişti. Sektör temsilcileri buradaki esas amacın organik pamuk ihracatının yakından takibi ve kontrol altına alınması olduğunu ifade ederken, bakanlığın yeni mevzuat hazırlığında olduğuna da dikkat çekti. İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçı Birliği (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz, salgın ile birlikte organik pamuk talebinin çok yüksek oranda arttığını ve buna bağlı olarak ithalat faturasının yükseldiğini söyledi. Öksüz, “Türkiye’de üretimin artırılması konusunda Tarım Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı ile çalışma başlattık. Amacımız kısa sürede üretim miktarını yukarılara taşımak” dedi. İhracatın kayda alınmasının ise sektörün talebi olduğunu ve bakanlığın da bunu olumlu değerlendirdiğini dile getiren Öksüz, “Daha fazla üretmek zorundayız. Organik pamuk dünyada da çok değerli hale geldi. Az ürettiğimiz pamuğ u da yurtdışına kaptırmamamız lazım” ifadelerini kullandı.