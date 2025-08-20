Markalı perakendeciye indirim de çare olmadı

Markalı perakendenin ciro sorununa indirim reçetesi de çare olma­dı. Reel satışları 2025’in ilk yarı­sında daralan markalı peraken­dedeki kan kaybı, indirim kam­panyalarına rağmen temmuz ayında da devam etti. Bir süredir kârlılığı ikinci plana atarak indi­rimlerle nakit akışını sürdürme­ye çalışan markaların temmuz ayındaki adet satışı ve cirosu haziran rakamlarının gerisinde kaldı.

Çatısı altındaki 518 marka ile gıda dışı perakende sektörünün temsilcisi olan Birleşmiş Mar­kalar Derneği’nin (BMD) üye­leri arasında gerçekleştirdiği temmuz ayı anketinin sonuçları açıklandı.

3 markadan 2’si ciroyu tutturamadı

Anketi değerlendiren BMD Başkanı Sinan Öncel, yabancı tu­ristin yoğun olduğu bir ayda mar­kalardan gelen verilerin iç açıcı olmadığını söyledi. Öncel, BMD üyelerinin yüzde 65’inin, yani her üç markadan ikisinin, haziran ayındaki ciroyu temmuzda tuttu­ramadığını açıkladığını söyledi. Öncel sözlerini şöyle sürdürdü:

“Haziran ayına göre adet sa­tışlarının düştüğünü beyan eden üyelerimizin oranı ise yüzde 57 oldu. Anketlerimizde aylık ge­lişmelerin yanı sıra yıllık değişi­mi de takip ediyoruz. Temmuz­dan temmuza son bir yıla bak­tığımızda her dört üyemizden üçünün cirolarındaki artışın TÜ­FE’nin altında kaldığını görüyo­ruz. Özellikle giyim ve ayakka­bıda kampanyalara rağmen adet satışlarının daralması, markala­rın nakit akışını sürdürmek için uyguladıkları indirim reçete­sinin artık çare olmadığına işa­ret ediyor.

Bu sonucun başlıca iki nedeni olduğunu söyleyebiliriz. Birincisi; alım gücü düşen yerli müşteri gıda dışındaki tüm har­camalarında kısıntıya gidiyor. İkincisi ise; indirimlere rağmen yabancılar Türkiye’de alışveri­şi tercih etmiyor. Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, 2022’nin ilk yarısında top­lam kartlı harcamalar içinde yüz­de 9,5 olan yabancıların payı bu yılın aynı döneminde yüzde 4,1’e gerilemiş bulunuyor. Sadece bu veri bile Türkiye’de alışverişin yabancılar için cazibesini iyiden iyiye kaybettiğini net bir şekilde ortaya koyuyor.”

İşçilik ve kiralardaki artış sürüyor

Sinan Öncel, satışlardaki da­ralmaya rağmen markaların ki­ra ve işçilik gibi sabit giderleri­nin artarak devam ettiğini vur­guladı. Kârlılık tamamen ikinci plana atılarak yapılan indirimle­re rağmen satışlardaki daralma­nın sektörün sağlıklı yapısını gi­derek daha fazla bozduğuna dik­kat çeken Öncel, “Böylesine zorlu bir dönemde üyelerimizin yüzde 64’ü kira davalarıyla mesai harcı­yor. Çünkü 10 uzama yılını doldu­ran kontratlarda mülk sahibine tanınan sebepsiz fesih hakkı ne­deniyle yüzde 600’e varan oran­larda kira artışı talepleriyle kar­şılaşabiliyoruz. Piyasa gerçek­leriyle örtüşmeyen yüksek kira artışları sonuçta ürün birim ma­liyetine yansıdığı için enflasyon­la mücadeleye de zarar veriyor. Dolayısıyla ekonomi yönetimi­nin özellikle kira ve hammadde başta olmak üzere maliyetleri dü­şürecek politikalarla destek ver­mesi yönündeki beklentimizi bir kez daha yinelemek istiyorum” şeklinde konuştu.