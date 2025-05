“Market of the Year ödülünü dördüncü kez Türkiye aldı”

Türkiye’de ticari araç sek­törünün ekonomik ve si­yasi gelişmelere bağlı bir şekilde gelişim gösterdiğinin al­tını çizen MAN Kamyon ve Oto­büs Ticaret Kamyon Satış Direk­törü Serkan Sara, 2021 yılında başlayan talep artışıyla 2022 ve 2023 yıllarında tarihi satış adet­lerine ulaşan kamyon sektörünün 2024 yılında bu performansının gerisinde kaldığını bildirdi.

Sara, “Özellikle 2024 yılındaki yerel se­çimler, Temmuz ayında devreye giren GSRII (Genel Güvenlik Re­gülasyonu II), enflasyonu düşür­me amaçlı parasal sıkılaştırma, krediye erişim ve döviz kuru gibi unsurlar yatırım kararlarında be­lirleyici bir rol oynadı. Bu da paza­rı olumsuz etkiledi” dedi.

Pazar payını korudu

Her şeye rağmen istikrarlı üre­tim ve satış planlamalarıyla bir­likte 2024 yılında pazar payla­rını korudukları bilgisini veren Serkan Sara, “Bu süreçte, 2 bin 75 adet kamyon ve çekici grubu araç satışı gerçekleştirdik. Ayrı­ca MAN Truck&Bus bünyesinde, her yıl, dünya çapında en iyi per­formansı sergileyen ülkeye veri­len ‘Market of the Year’ ödülünü üst üste 4’üncü kez Türkiye’ye ge­tirerek, pazardaki iddiamızı bir kez daha ortaya koyduk” diye ko­nuştu.

Türkiye’de enflasyona dönük izlenen ekonomi politikalarının yatırım kararlarını, dolayısıyla pazarı etkilediğini bildiren Ser­kan Sara, “Nitekim tüm bunların etkisiyle yılın ilk 4 ayında Pazar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 civarında daraldı. Ancak MAN olarak, bu zorlu süreçte ha­yata geçirdiğimiz kampanyalarla satış adetlerimizi yüzde 12 civa­rında artırmayı başardık. Hede­fimiz de 2025’in sonunda, bir ön­ceki yılın üzerinde satış adedine ulaşmak” ifadelerini kullandı.

“Üçüncü nesil çekicilerimiz büyük bir başarı yakaladı”

MAN’ın 100 yılı aşkın süredir dizel motorlu kamyonlar üre­ten, bilgi birikimi ve deneyimiy­le iş ortaklarına geniş bir ürün yelpazesi sunan bir marka oldu­ğuna atıfta bulunan Serkan Sa­ra, “Uluslararası alanda kazan­dığı prestijli ödüller de bu gücün göstergesini oluşturuyor. Biz de özellikle 2021 yılında "Interna­tional Truck of the Year" ödülüne layık görülen 3. nesil çekicileri­mizle büyük bir başarı yakaladık ve bu başarıyı her geçen yıl ileriye taşımaya devam ediyoruz” değer­lendirmesini yaptı.

Bununla birlikte Türkiye’de gerçekleştirilen 3. Havalimanı, 3. Köprü ve çeşitli otoyol projeleri gi­bi büyük ölçekli inşaat projelerin­de, tüm üst yapı gruplarına uygun, sağlam ve ekonomik araçlarıyla çözüm ortağı olduklarını anım­satan Serkan Sara, “Bu projeler­de, inşaat serisi araçlarımızla hem yüksek satış rakamları hem de kul­lanıcı memnuniyeti elde ettik. Ay­rıca, ailemizin son üyesi olan hafif ticari aracımız TGE ile de tüm iş ortaklarımıza yeni çözümler sun­maya devam ediyoruz” dedi.

Öte yandan, MAN’ın taşımacılık sektöründeki sürdürülebilirlik faaliyetleri hakkında da bilgiler veren Serkan Sara, IAA 2024 fuarında, "Simplifying Business" sloganı altında ilk kez elektrikli, hidrojenli ve dizel teknolojili tüm kamyon tahrik sistemi portföyünü bir arada sergilediklerini hatırlattı.

Fuarda, aynı zamanda, hafif dağıtım taşımacılığına yönelik geliştirilen i 12 tonluk elektrikli kamyon MAN eTGL'nin dünya prömiyerini yaptıklarına işaret eden Sara, şunları kaydetti: “Bugün itibarıyla MAN, iş ortaklarına 12 tondan 50 tona kadar eksiksiz bir elektrikli kamyon portföyü sunuyor. Yine bu önemli fuarda, hidrojen yanmalı kamyonumuz MAN hTGX’in prototipinin de tanıtımı yapıldı. MAN olarak, IAA Transportation 2024 fuarında, karayolu yük taşımacılığının karbonsuzlaştırmaya yönelik araçlarımızla ilgi odağı olduk.

Şirketimiz, inovatif ve sürdürülebilir taşımacılık çözümlerini temsil eden geniş ürün yelpazesiyle sürdürülebilir taşımacılığa verdiği önemi açıkça ortaya koyuyor. Bunun yanında, özellikle yeni MAN eTruck, elektrikli şehir içi otobüsler ve MAN’ın bu yıl Ankara’daki fabrikasında üretip yollara çıkartmayı planladığı Avrupa’nın ilk elektrikli seyahat otobüsü ile karbonsuz taşımacılıkta çıtayı çok yukarılara taşıdık.”

“Ankara fabrikamız otobüste üs oldu”

MAN’ın 250 yılı aşkın geçmişiyle dünyanın en köklü markalarından biri olduğuna atıfta bulunan MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret Kamyon Satış Direktörü Serkan Sara, kendileri için Ankara’da üretim yapmanın önemini ise şu sözlerle anlattı: “Bu değerli markanın tarihindeki önemli kilometre taşlarından biri de kuşkusuz, 1966 yılında Almanya dışındaki ilk yatırımını Türkiye’ye yapmasıdır. 1967’de açılan ilk fabrika, efsane MAN kamyonlarının Topkapı’da üretimine başladı.

Ankara’da bulunan bugünkü üretim tesisine ise 1985’te taşınan MAN, yaklaşık 20 yıl boyunca kamyon ve otobüs üretimini burada sürdürdü. 2006 yılından bu yana faaliyetlerine devam eden Ankara’daki MAN Fabrikası gerek kalite ve üretim kapasitesi gerekse çalışan sayısı açısından şirketin, otobüs üretimindeki en önemli üslerinden bir tanesi oldu. Nitekim MAN, burada gerçekleştirdiği son büyük yatırımla Otobüs Test ve Geliştirme Merkezi’ni de faaliyete geçirdi.”