Marmara Geri Dönüşümcüler Kooperatifi, sektöre nitelikli eleman yetiştirecek

Marmara Geri Dönüşümcüler Kooperatifi’nde 194 firmanın faaliyet gösterdiğini ve 4 bin 500 mavi yakalı personele istihdam sağlandığını bildiren Marmara Geri Dönüşümcüler Kooperatifi Başkanı Abdullah Yaşar, “Geri dönüşüm endüstrisi hem enerji geri kazanımı hem de doğal kaynak tüketimini azaltmakla beraber, ana kaynaktan elde edilen hammaddeler yerine daha ucuz hammadde temini ile ülke ekonomisine yüksek değerler kazandırıyor. Sıfır Atık ile gündemimize yerleşen ve farkındalığı artıran 'kaynağında atık azaltımı' ve 'geri dönüşüm' ile geri dönüşümün ve sonrası elde edilen ürünlerin ekonomiye kazandırılması büyük önem taşıyor. Bu noktada Kooperatif çatısı altında aynı amaçtaki firmaları bir arada tutmak hedefimizle çalışmalarımıza devam ediyoruz.” dedi.

İnşası devam eden 3 bin metrekarelik idari bina ve 5 bin metrekarelik özel kültür tesisini yılsonunda tamamlamayı hedeflediklerini söyleyen Yaşar, “Bu tesisi endüstriyel bir eğitim yeri haline getirerek, sektörün ihtiyaçlarına yönelik personel yetiştirmek istiyoruz. Geri dönüşüm sektöründe eğitim konusunda bir ilki başarmayı hedefliyoruz. Özel Kültür Tesisi’nin tamamlanması ile birlikte Geri Dönüşüm konusunda nitelikli personel yetiştirme çalışmalarına başlayacağız.” ifadelerini kullandı.

Ar-Ge birimi kurulacak

Bundan sonraki süreçte özellikle geri dönüşüm sektöründe kullanılan makinelerin projelendirilmesi ve Türkiye’de üretilmesini sağlamak amacıyla Ar-Ge birimi kuracaklarını anlatan Abdullah Yaşar, gelecek yıl kurmayı planladıkları Ar-Ge birimi ile birlikte, öncelikli olarak yerli geri dönüşüm makinelerinin projelendirmesini hedeflediklerini aktardı. Yaşar, “Bu sayede sektörün döngüsünü tam olarak sağlamayı ve beraberinde yerli üretim ile ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacağımızı düşünüyoruz. Bir sonraki aşamada ise geri dönüşüm makinelerinin ihracatı ile Türkiye’de ilkleri başarmayı hedefliyoruz.” diye konuştu.

Geri dönüşüm-üniversite-sanayi ortak çalışmaları yürütmeli

Geri Dönüşüm, makine sanayi ve üniversite işbirlikleri sayesinde geri dönüşüm sektöründe hızlı bir ilerleme yaşanacağını kaydeden Abdullah Yaşar, “Atıkların geri dönüşümünün kolaylaştırılması ve yerli makine üretimi çalışmalarında Üniversite-Geri Dönüşüm Endüstrisi-Makine Sanayi birbirinin ayrılmaz parçasıdır. Devletin de desteklemesi ve teşvikiyle üniversiteler ile yapılan teknik ve bilimsel çalışmalar ülkemizi geri dönüşüm konusunda hızlı bir şekilde ileriye taşıyabilecektir. Üniversiteler tarafından sanayiye özel eğitim ve danışmanlıkların verilmesi, Ar-Ge merkezlerinde eğitimlerin üniversiteler tarafından desteklenmesi ve hatta sanayi ihtiyaçlarının belirlenerek üniversitelerde bu konularda özel olarak birimlerin kurulması ve çalışmaların sanayi ile ortak yürütülmesi yararlı olacak.” şeklinde konuştu.