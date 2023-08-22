MARSİAD: Fındıkçıları yabancı firmaya mahkûm etmeyin

Belma A. ÖZGEN

TMO’ya sağlanan kredinin sadece yüzde 50’sinin fındığı katma değerli üretime dönüştüren özel sektöre, fındığı belirlenen fiyattan almak kaydı ile faizsiz kredi verilerek problemin kökten çözülebileceğini söyleyen Bahri Odabaş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Sayın Cumhurbaşkanı, fındık bahçesinde doğan, büyüyen ve fındık parasıyla okuyup iş kuran bir vatandaş, fındığın değerli ürünlere dönüştürülüp değer kazanması için 20 yıl mücadele veren bir işadamı ve sivil toplum kuruluşu olarak fındığın her püf noktalarını çok iyi biliyoruz.

Türkiye’nin tüm fındığını yaklaşık 2 milyar dolara kapatıp, yıllık yaklaşık 50 milyar dolar ciro yapan yabancı firmanın yıllarca istediği fiyattan fındık alıp, milyonlarca fındık üreticisini nasıl köle gibi çalıştırdığını da iyi biliyoruz.

Tek sorun fındıktaki yıllık yaklaşık 50 milyar dolar rantın, yabancı firma ile siyasetçiler arasında bölüşülmesinden endişeliyiz. Çözüm önerimiz noktasında, TMO’ya sağlanan kredinin sadece yüzde 50’sini fındığa katma değerli ürüne dönüştüren özel sektöre, fındığı belirlediğiniz fiyattan almak kaydı ile faizsiz kredi verin, bu problemi kökünden çözelim.”

MARSİAD olarak tüm fındığı alacak özel sektörü 10 gün içinde hazır edeceklerini savunan Bahri Odabaş açıklamasını şöyle tamamladı: “Fındık üreticileri en az 84 TL’den fındığını satarak kazanır. Devlet, TMO’ya ödediği depo kiralarından, güvenlik maliyetlerinden, memur maaşlarından ve kredi faizlerinden kurtulur. Özel sektör ödeyeceği stopaj, KDV, SGK gibi vergi ve istihdamla sübvanse ettiği faizin kat katını birkaç ayda geri öder. Yıllık fındık stoğunu karşılayacağı için fındıktan üretilen tüm ürünlerde fiyat istikrarı sağlanır.”