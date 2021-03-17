MASFED Başkanı Erkoç: Taksitlendirme süresi kayıt dışılığı azaltacaktır

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeyle otomobilin taksitli satış kapsamına dahil edildiğini ve satışlarda aracın değerine göre 24 ila 60 arasında taksit yapılabileceğini söyleyen Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, hem bankalardan alınan kredilerle hem de bayilerin taksitlendirme seçenekleriyle bu uygulamanın zaten mevcutta bulunduğunu aktardı.

Erkoç, "Daha önce konut ve araç satışlarında ayrı bir taksitlendirme süresi belirtilmediği için söz konusu satışlar genel taksitlendirme süresine tabi oluyordu. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından kredili taşıt satışlarında aracın değerine göre farklı vade sınırları uygulanıyordu. Yapılan bu düzenlemeyle BDDK uygulamaları arasında paralellik sağlanmış oldu." diye konuştu.

Söz konusu düzenlemenin kayıt dışılığı önlemede etkili olacağına dikkat çeken Erkoç, "Senet karşılığı otomobil ticareti yapan firmalar var, burada da bankalarda olduğu gibi taksit sayılarının belirlenmesi için vadelere sınırlama getirilmiş oldu. Düzenleme sayesinde senetle yapılan otomobil ticareti de kontrol edilecek. Böylece, otomobilde belirlenen taksitlendirme süresi kayıt dışılığı azaltacaktır." ifadelerini kullandı.

"Faiz oranları yüksek olduğu için durgunluk devam ediyor"

Taşıt ticareti piyasasının canlanması için banka kredi faiz oranlarının düşmesi gerektiğini vurgulayan Erkoç, gerek koronavirüs salgını sebebiyle yaşanan ekonomik belirsizlikler gerek dalgalı seyreden döviz kuru gerekse yükselen faiz oranlarının hem sıfır hem de ikinci el otomobil sektörünü olumsuz etkilediğini dile getirdi. Kademeli normalleşme sürecinde sektördeki genel beklentinin faiz oranlarının düşmesi yönünde olduğunu ifade eden Erkoç, "Fiyatlar yüzde 15 oranında düştüğü halde kredi faiz oranları yüksek olduğu için sektörde durgunluk devam ediyor. Olası bir faiz indirimi sıfır ve ikinci el otomobil piyasasını hareketlendirecek, ticarete hız kazandıracaktır." değerlendirmesinde bulundu.