MASFED’den artan fiyatlara karşı 2. el oto ithalatı önerisi

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, yaptığı açıklama ile yükselen otomobil fiyatlarına yönelik çözüm önerilerini sıraladı.

Kurun dalgalı seyri ve üretimden kaynaklı sıkıntıların sıfır otomobil fiyatlarına yansıdığını, bunun da ikinci ele talebi artırarak fiyatların yükselmesine sebep olduğunu belirten Erkoç, az kullanılmış araç ithalatının bu süreçte çözüm olabileceğini vurguladı.

Orta segment bir ikinci el aracın 300 – 350 bin TL aralığında olduğuna dikkat çeken Erkoç, “Bugün dar gelirli bir vatandaşın alıp sanayide bakım yaptırarak bineceği bir aracın fiyatı dahi 100 bin TL’den başlıyor, orta segment arabaların başlangıç fiyatı 300 bin TL. Bankalar 24, 36, 48 ay vade yapıyordu, vade oranları düşürüldü. Maliyetler ve taksitli ödemelerin rakamları yükselirken, vade oranlarında düşüşler oldu. Alınan sabit maaşlar bu taksitleri ödeyemez hale geldi. İnsanlar şimdi mümkün olduğu kadarıyla mevcuttaki arabalarının tamiratını, bakımını yaptırıp idare etmeye çalışıyor.” diye konuştu.

“ÖTV indirimi gerekiyor”

Dünyada pek çok ülkede otomobilden yüksek oranlı vergi alınmadığını işaret eden Erkoç, piyasalar hareketlenene kadar ÖTV indirimi yapılması gerektiğini söyledi.

Türkiye’de ÖTV oranlarının çok yüksek olduğunu belirten Erkoç, “Zaman zaman matrah ayarlaması yapılıyor ancak bu ayarlama kurun yükselmesiyle piyasaya etkisini kaybediyor. ÖTV indirimi yapılırsa vatandaşın satın alma gücü artacak, piyasa hareketlenecektir.” değerlendirmesini yaptı.

“Geçici olarak ikinci el araç ithaline müsaade edilebilir”

Bayilerde sıfır araç bulunmadığını aktaran Erkoç, şunları kaydetti: “Örneğin kırmızı ete, buğdaya, arpaya ihtiyacımız olduğu zaman, arz talebi karşılamadığında yurtdışından ithal edebiliyoruz. Geçmiş yıllarda olduğu gibi, vergilerin alınması koşuluyla en azından 3 yaşına kadar ikinci el otomobil ithalatına müsaade edilirse piyasaların rahatlayacağını düşünüyoruz. Şu an arz talebi karşılamadığı için ister istemez fiyatlar yükseliyor, enflasyonun da artmasıyla vatandaş ihtiyacını gideremiyor. Geçici olarak yapılacak bu uygulamayla araç tedarik sorunu ortadan kalkacağı için fiyat yükselişinin önüne geçilebilir, hatta fiyatlarda düşüş olabilir.”