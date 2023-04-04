Matlı Holding’e Keskinoğlu vizesi çıktı

Kerim ÜLKER

Geçen yıl Yörsan’ı bünyesine katan Matlı Holding’in ilgilendiği piliç sektörünün en önemli oyuncularından biri olan Keskinoğlu’nu satın alma işlemine resmi onay verildi.

Rekabet Kurumu’nun verdiği onayla birlikte Keskinoğlu Tavukçuluk şirketinin yüzde 99.4’lük hissesinin Matlı Holding bünyesindeki Matlı Yem’e katılması için de engel kalkmış oldu. Türkiye’nin yemcisi olarak bilinen Matlı Holding’in geçmişi 1965 yılına kadar dayanıyor.

Kurucusu Ömer Matlı, 1988 yılında ilk büyükbaş hayvan yemi üretimine başladı. Matlı Gıda Grubu Nisan 2010’da ise yepyeni bir sektöre adım atarak yumurta sektörüne girdi.

Türkiye’nin en büyük 117’nci sanayi kuruluşu Matlı Gıda Grubu yem üretimi, gıda üretimi, tam yağlı soya üretimi, mısır kurutma, hammadde ve akaryakıt ticareti, besi hayvancılığı, sebze ve meyve kurutma alanlarında faaliyet gösteriyor.

Matlı Grubu’nun ana şirketi Proyem A.Ş., İSO’nun “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” araştırmasında, 2021 yılı verilerine göre 117’nci sırada yer alıyor.

Bugün Matlı Gıda Grubu 14 şirket, 16 marka, 10.000 ‘den fazla tedarikçi, 1000 çalışan, 81 ilde 1.000’e yakın bayii, 7 bölgede 9 fabrikayla faaliyet gösteriyor. Matlı Gıda Grubu 2021 yılında toplam 9 milyar TL ciro elde etti. Ciroda; yem 4,3 milyar TL ile ilk sırayı alırken, onu 363 milyon TL ile yumurta ve 188 milyon TL ile ticari ürün ticareti izledi.