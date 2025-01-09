Maxxen Enerji'de deneme üretimi mayısta başlayacak
2024 yılında globalleşme hedeflerine yönelik stratejik adımlar attıklarını söyleyen Kontek Enerji CEO’su Tolga Murat Özdemir, büyümelerini hızlandıracaklarını kaydetti. Özdemir, Maxxen Enerji Depolama Sistemleri’ni yeni fabrikayla birlikte enerji depolama alanında öncü bir konuma ulaştırmayı hedeflediklerini söyledi.
Özlem SARSIN
Kontek Enerji’nin sektördeki 30 yıllık deneyimini, mühendislik gücünü ve inovasyon odaklı yaklaşımını yatırımcı kimliğiyle birleştirerek global enerji sektöründe liderlik hedefini kararlılıkla sürdürdüğünü söyleyen Kontek Grup CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Murat Özdemir, 2024 yılını Kontek için yenilikler ve atılımlarla dolu bir yıl olarak değerlendirdi.
2024 yılında, globalleşme yolunda önemli adımların atıldığının altını çizen Özdemir, “2024 yılı, globalleşme hedeflerimize yönelik stratejik adımlar attığımız, kurumsal yapımızı güçlendirdiğimiz ve sürdürülebilirlik odaklı projelerle büyümemizi hızlandırdığımız bir dönem oldu. Maxxen Enerji Depolama sistemleri üretim fabrikamızla enerji depolama alanında öncü bir konuma ulaşmayı hedefliyor, Ar-Ge yatırımlarımızla sektöre değer katacak yenilikçi çözümler üzerinde çalışıyoruz” dedi.
Enerji sektöründe fark yaratmaya odaklandık
Özdemir, 30 yıllık tecrübeden aldıkları güç ve geleceğe olan inançları ile enerji sektöründe fark yaratmaya ve sürdürülebilir bir dünya inşa etmeye kararlı olduklarına işaret ederek, “İnovasyon, mühendislik ve yatırım odaklı yaklaşımımızla, global arenada güçlü bir oyuncu olma hedefimizi her geçen gün daha da ileri taşıyoruz.
Kontek Enerji’nin projeleri, yalnızca bölgesel odaklı değil, aynı zamanda global bir vizyonla şekilleniyor. Maldivler gibi uzak bölgeler de dahil olmak üzere birçok farklı coğrafyada projeler üstlenebiliyoruz. Kurumsal yapımızı bu vizyona uygun şekilde yeniden şekillendiriyoruz. Kurumsal olmanın gerekliliklerini her anlamda yerine getiriyoruz. Teknik odaklı çalışan bir firma olarak, mühendislik çözümlerimizle sektörde fark yaratıyoruz” ifadelerini kullandı.
“Maxxen, enerji depolamada dönüm noktası olacak”
Maxxen Enerji Depolama sistemleri fabrikasında 2025 yılı Mayıs ayında deneme üretimlerine başlayacaklarını belirten Özdemir, Maxxen konusunda şunları söyledi, “Hedefimiz, üretimimizin yüzde 70’ini ihraç etmek, yüzde 30’unu ise yurt içi pazara sunmaktır.
Üstlendiğimiz misyon, pazara doğru çözümleri sunarak sektöre değer yaratmaktır. Bu doğrultuda, Şubat ayından itibaren çeşitli illerde düzenleyeceğimiz workshoplarla, sektöre yön veren yeniliklerimizi ve çözümlerimizi paylaşmayı amaçlıyoruz. Maxxen 2025 yılında uluslararası platformlarda ve fuarlarda aktif bir şekilde yer alacak. Global bir firma olarak bu adımlarımızla uluslararası pazarda gücümüze güç katmayı hedefliyoruz.
Maxxen için önümüzdeki 5 yılda toplamda 1 milyar dolar ciro ve 10.000 MWh plus üretim kapasitesi hedefliyoruz. Ana pazarımız Avrupa depolama sektörü olacak, ancak yakın coğrafyalar ve Latin Amerika ülkelerinde de faaliyet göstereceğiz.”
“Güçlü bir Ar-Ge ekibi oluşturduk”
Ar-Ge çalışmalarına da dikkat çeken Özdemir, “Güçlü bir Ar-Ge ekibi oluşturduk ve öncelikli hedefimiz, Ar-Ge Merkezi statüsü kazanmaktır. Kendi geliştirdiğimiz çözümlerle, 1,5-2 yıl içinde müşterilerimize yenilikçi ürünler sunmayı planlıyoruz. Üretime ilk aşamada yıllık 3 GWh kapasiteyle ve tek vardiya düzeninde başlayacağız. Ayrıca, fabrika sahamızın yanındaki araziyi satın alarak toplamda 20 bin metrekare açık ve 12 bin metrekare kapalı alana sahip modern bir üretim tesisi kurduk” şeklinde konuştu.
2024 yılında kurdukları ESG (Enviromental Social and Governance) Komiteleri ile 2025’te yayınlanacak Sürdürülebilirlik Raporları için çalışmalara başladıklarını belirten Özdemir, “Çevresel, sosyal ve yönetişim odaklı stratejilerimizle geleceği şekillendirmek için kararlılıkla ilerliyoruz. İş süreçlerimizi uluslararası standartlarla belgelendiriyor ve bu alandaki sertifikalarımızı artırarak sürdürülebilirlik çalışmalarımızı sürekli geliştiriyoruz.
Bu kapsamda Aydın Ortaklar OSB’de bulunan fabrikamız sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda tasarlandı. Fabrikamız, çevresel standartların en üst seviyesini temsil eden LEED sertifikasına sahip bir tesis olacak. Üretim sürecinde bataryaların şarj ve deşarjında kullanılan enerjiyi temiz enerji kaynaklarından karşılayarak karbon salınımını en aza indirmeyi hedefliyoruz. Haziran ayında LEED sertifikamızı almayı planlıyoruz” dedi.
“Enerji depolama sistemlerinin ulaşmadığı alan kalmayacak”
Enerji depolama ürün yelpazesini genişletme hedeflerine dikkat çeken Tolga Murat Özdemir, üretim portföylerinin yalnızca şebeke ölçekli ve kabin tipi endüstriyel batarya sistemleriyle sınırlı olmadığını belirterek, “Fabrikamızda, elektrikli araçların şarj sistemlerine entegre depolama çözümlerini de geliştireceğiz. Ayrıca marin sektörü için de enerji depolama sistemleri geliştireceğiz. Elektrikli motorlara geçiş yapan tekneler, enerji depolama ihtiyacını doğuracak. Bu ihtiyaçlara hızlı ve esnek bir şekilde adapte olabilen çözümler sunma kapasitesine sahibiz.
Ayrıca, ürünlerimizi dijital platformlarla destekleyeceğiz. Depolama alanındaki uçtan uca çözümlerimiz, üretici kimliğimizle birleşerek yüksek katma değer yaratıyor. Bu kapsamda LOGGMA Enerji ile birlikte yazılım çözümleri de geliştireceğiz. Enerji dönüşümünün dijitalizasyonu olmazsa olmaz bir gerekliliktir. Geliştirdiğimiz yazılımlar, müşterilerimizin enerji ticaretini daha etkin bir şekilde yönetmelerine olanak tanıyacak. Bu yenilikçi yaklaşımla, enerji sektöründe fark yaratan bir konuma ulaşmayı hedefliyoruz” diye konuştu.
Geleceğin vazgeçilmez teknolojisi enerji depolama
Enerji depolama teknolojilerinin günümüzde geniş bir kullanım alanına ulaştığını vurgulayan Özdemir, bu alandaki gelişmelerin hızla devam edeceğini ifade ederek, “Enerji depolama, günümüzde hemen her sektöre girmiş durumda ve gelecekte de her alanda yerini alacak.
Elektrikli araç satışları her yıl artış gösterirken, enerji depolama sistemlerinin satış hacmi çok daha hızlı büyüyor. Bu teknolojiler, yalnızca büyümekle kalmayıp şebekeye olan bağımlılığı da ortadan kaldırıyor. Örneğin, Organize Sanayi Bölgelerinde (OSB) artık sanayicilere trafolardan kapasite sağlanamıyor. Bu noktada devreye enerji depolama sistemleri girerek çözüm sunuyor” dedi.