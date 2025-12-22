Maxxen’in enerji depolama tesisi üretime başladı

Özlem SARSIN

Kontek Enerji’nin yüz­de 100 iştiraki Maxxen Enerji, Aydın’daki Or­taklar Organize Sanayi Bölge­si’nde kurduğu Bataryalı Ener­ji Depolama Sistemleri (BESS) Üretim Tesisini düzenlenen tö­renle hizmete açtı. Yaklaşık 25 milyon dolarlık yatırımla ha­yata geçirilen ve 20 bin metre­karelik alanda faaliyet göstere­cek tesisin, ihracat odaklı üre­tim modeliyle beş yıl içinde 10 GWh kapasiteye ulaşarak Tür­kiye ekonomisine 1 milyar dola­rın üzerinde ihracat katkısı sağ­laması hedefleniyor.

Yenilenebilir enerji santral­leri, şebeke uygulamaları ve sa­nayi tesislerine yönelik enerji depolama çözümleri üretecek tesisin; Türkiye’nin enerji dö­nüşümü, arz güvenliği ve tekno­loji ihracatı hedeflerine önem­li katkılar sunması bekleniyor. LEED sertifikalı, yüksek oto­masyonlu ve CE belgeli altyapı­ya sahip tesiste, yapay zekâ des­tekli kalite kontrol sistemleri ve sürdürülebilir üretim modeli öne çıkıyor.

“Enerji depolamada üretim ve ihracat üssü olmayı hedefliyoruz”

Açılış töreninde konuşan Kontek Grup CEO’su ve Yöne­tim Kurulu Başkanı Tolga Mu­rat Özdemir, yatırımı Türki­ye’nin enerji vizyonu açısından stratejik bir eşik olarak değer­lendirdi. Özdemir, “Aydın’da stratejik bir yatırımla hayata geçirdiğimiz bu tesis, yalnızca bir üretim altyapısı değil; Türki­ye’nin enerji teknolojilerindeki konumunu güçlendiren önemli bir adımdır. İhracat odaklı üre­tim yaklaşımımız ve mühen­dislik kabiliyetlerimizle, Tür­kiye’yi enerji depolama alanın­da bölgesel bir üretim ve ihracat merkezi hâline getirmeyi hedef­liyoruz” dedi.

Tesisin kısa vadede 300’ün üzerinde doğrudan istihdam sağlayacağını, orta ve uzun va­dede ise binlerce kişiye dolaylı istihdam yaratacağını belirten Özdemir, “Yerli üretimle ölçek­lenen enerji depolama çözümle­rimizle yenilenebilir enerji en­tegrasyonunu güçlendirirken, Türkiye’nin enerji arz güven­liğine ve bölgesel kalkınma he­deflerine de somut katkı sun­mayı amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Enerjiyi depolayabilmek kritik bir eşik”

Törende konuşan Adana Va­lisi Yavuz Selim Köşger, yenile­nebilir enerjinin en büyük han­dikaplarından birinin iklim ko­şulları nedeniyle sürekliliğin sağlanamaması olduğunu vur­guladı. Köşger, “Bu noktada en kritik mesele enerjiyi depolaya­bilmektir. Bu teknolojinin Tür­kiye’de geliştirilmesi son dere­ce kıymetli. Ülkemiz enerji fa­kiri bir ülke ve yılda yaklaşık 60 milyar dolar enerji ithalatı yapı­yoruz. Enerjiyi istikrarlı ve sür­dürülebilir şekilde sunabilirsek, dış ticaret dengemize de önemli katkı sağlarız. Bunun yerli üre­tim ve teknolojiyle yapılması büyük önem taşıyor. Hücrelerin de ilerleyen süreçte ülkemizde üretilmesini temenni ediyoruz” diye konuştu.

“Aydın, enerji depolamada güçlü bir merkez olacak”

Açılışta değerlendirmelerde bulunan Aydın Valisi Yakup Canbolat ise yatırımın sürdürülebilir bir geleceğe atılan güçlü bir adım olduğunu belirterek, “Enerji artık sadece bir sektör değil; kalkınmanın ve rekabet gücünün temel unsurlarından biridir. 30 yıllık mühendislik tecrübesini ileri teknolojiyle buluşturan bu stratejik yatırımı hizmete alıyoruz. Bu vizyoner adım, Aydın’ı enerji depolama alanında güçlü bir üretim merkezi hâline getirecek” dedi.

Canbolat, tesisin yerli teknoloji ve üretim kabiliyetini artırarak yenilenebilir enerji ekosisteminin büyümesine katkı sağlayacağını ifade ederek, “Bu yatırım, enerji arz güvenliğimizin güçlendirilmesi ve yeşil dönüşüm hedeflerinin hızlandırılması açısından en somut örneklerden biridir. Aynı zamanda nitelikli istihdamın artmasına da önemli katkılar sunacaktır” değerlendirmesinde bulundu.