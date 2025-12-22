Maxxen’in enerji depolama tesisi üretime başladı
Kontek Enerji’nin yüzde 100 iştiraki Maxxen, Ortaklar OSB’de kurduğu 20 bin metrekarelik yüksek teknoloji BESS Üretim Tesisi’ni devreye aldı. Tesisin, beş yıl içinde 10 GWh üretim kapasitesine ulaşarak Türkiye ekonomisine 1 milyar doların üzerinde ihracat katkısı sağlaması hedefleniyor.
Özlem SARSIN
Kontek Enerji’nin yüzde 100 iştiraki Maxxen Enerji, Aydın’daki Ortaklar Organize Sanayi Bölgesi’nde kurduğu Bataryalı Enerji Depolama Sistemleri (BESS) Üretim Tesisini düzenlenen törenle hizmete açtı. Yaklaşık 25 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilen ve 20 bin metrekarelik alanda faaliyet gösterecek tesisin, ihracat odaklı üretim modeliyle beş yıl içinde 10 GWh kapasiteye ulaşarak Türkiye ekonomisine 1 milyar doların üzerinde ihracat katkısı sağlaması hedefleniyor.
Yenilenebilir enerji santralleri, şebeke uygulamaları ve sanayi tesislerine yönelik enerji depolama çözümleri üretecek tesisin; Türkiye’nin enerji dönüşümü, arz güvenliği ve teknoloji ihracatı hedeflerine önemli katkılar sunması bekleniyor. LEED sertifikalı, yüksek otomasyonlu ve CE belgeli altyapıya sahip tesiste, yapay zekâ destekli kalite kontrol sistemleri ve sürdürülebilir üretim modeli öne çıkıyor.
“Enerji depolamada üretim ve ihracat üssü olmayı hedefliyoruz”
Açılış töreninde konuşan Kontek Grup CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Murat Özdemir, yatırımı Türkiye’nin enerji vizyonu açısından stratejik bir eşik olarak değerlendirdi. Özdemir, “Aydın’da stratejik bir yatırımla hayata geçirdiğimiz bu tesis, yalnızca bir üretim altyapısı değil; Türkiye’nin enerji teknolojilerindeki konumunu güçlendiren önemli bir adımdır. İhracat odaklı üretim yaklaşımımız ve mühendislik kabiliyetlerimizle, Türkiye’yi enerji depolama alanında bölgesel bir üretim ve ihracat merkezi hâline getirmeyi hedefliyoruz” dedi.
Tesisin kısa vadede 300’ün üzerinde doğrudan istihdam sağlayacağını, orta ve uzun vadede ise binlerce kişiye dolaylı istihdam yaratacağını belirten Özdemir, “Yerli üretimle ölçeklenen enerji depolama çözümlerimizle yenilenebilir enerji entegrasyonunu güçlendirirken, Türkiye’nin enerji arz güvenliğine ve bölgesel kalkınma hedeflerine de somut katkı sunmayı amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.
“Enerjiyi depolayabilmek kritik bir eşik”
Törende konuşan Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, yenilenebilir enerjinin en büyük handikaplarından birinin iklim koşulları nedeniyle sürekliliğin sağlanamaması olduğunu vurguladı. Köşger, “Bu noktada en kritik mesele enerjiyi depolayabilmektir. Bu teknolojinin Türkiye’de geliştirilmesi son derece kıymetli. Ülkemiz enerji fakiri bir ülke ve yılda yaklaşık 60 milyar dolar enerji ithalatı yapıyoruz. Enerjiyi istikrarlı ve sürdürülebilir şekilde sunabilirsek, dış ticaret dengemize de önemli katkı sağlarız. Bunun yerli üretim ve teknolojiyle yapılması büyük önem taşıyor. Hücrelerin de ilerleyen süreçte ülkemizde üretilmesini temenni ediyoruz” diye konuştu.
“Aydın, enerji depolamada güçlü bir merkez olacak”
Açılışta değerlendirmelerde bulunan Aydın Valisi Yakup Canbolat ise yatırımın sürdürülebilir bir geleceğe atılan güçlü bir adım olduğunu belirterek, “Enerji artık sadece bir sektör değil; kalkınmanın ve rekabet gücünün temel unsurlarından biridir. 30 yıllık mühendislik tecrübesini ileri teknolojiyle buluşturan bu stratejik yatırımı hizmete alıyoruz. Bu vizyoner adım, Aydın’ı enerji depolama alanında güçlü bir üretim merkezi hâline getirecek” dedi.
Canbolat, tesisin yerli teknoloji ve üretim kabiliyetini artırarak yenilenebilir enerji ekosisteminin büyümesine katkı sağlayacağını ifade ederek, “Bu yatırım, enerji arz güvenliğimizin güçlendirilmesi ve yeşil dönüşüm hedeflerinin hızlandırılması açısından en somut örneklerden biridir. Aynı zamanda nitelikli istihdamın artmasına da önemli katkılar sunacaktır” değerlendirmesinde bulundu.