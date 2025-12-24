McDonald’s'a patates veren dev şirketin hisseleri çakıldı

Dünyanın en büyük dondurulmuş patates ve waffle üreticilerinden Lamb Weston'ın ikinci çeyrekte uluslararası satışları yüzde 4 artış gösterdi. Ancak gelirlerin büyük kısmını oluşturan Kuzey Amerika’da satışlar 1,07 milyar dolar ile geçen yılın aynı dönemine paralel kaldı.

Yılın geri kalanında zayıf talep

Şirket beklentilerin üzerinde gelen çeyreklik sonuçlara rağmen yıllık satış tahminini ikinci kez sabit tuttu. Bu duruş, yılın geri kalanında talebin zayıf seyredeceğine işaret ederken, şirket hisseleri sert düşüş yaşadı.

6,52 milyar dolarlık beklenti

Şirket, yıllık satış tahminini 6,35–6,55 milyar dolar aralığında korudu. LSEG verilerine göre bu aralığın orta noktası, analistlerin 6,52 milyar dolarlık beklentisinin altında kalıyor.

23 Kasım’da sona eren çeyrekte Lamb Weston’ın geliri 1,62 milyar dolar ile 1,59 milyar dolarlık beklentiyi geride bıraktı. Düzeltilmiş kâr ise hisse başına 69 sent olarak açıklandı ve 65 sentlik piyasa tahmininin üzerine çıktı.

McDonald’s ve Yum Brands gibi fast food zincirlerine ürün tedarik eden Lamb Weston’ın hisseleri, erken işlemlerde yaklaşık yüzde 18 değer kaybetti. Piyasa, güçlü çeyrek performansına rağmen yıllık beklentilerin yukarı çekilmemesini olumsuz karşıladı.

Tarife riskleriyle karşı karşıya

Lamb Weston, patates gibi bazı ham maddelerin fiyatları gerilemesine rağmen, palmiye yağı gibi ithal girdilere olan bağımlılığı nedeniyle tarife riskleriyle karşı karşıya bulunuyor.