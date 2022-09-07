“MDF’de ihracat sınırlaması sürmeli”

Leyla İLHAN

Mobilyacılar bir dönem karaborsa olan MDF ve sunta ihracatına nisanda gelen ihracat kısıtlamasıyla rahatladı. Diğer taraftan ambargo nedeniyle Rusya ve İran’dan da Türkiye’ye MDF girişi olduğu kaydediliyordu. Sektör temsilcilerine göre kısıtlama ile MDF’de zamlar son bulurken, mobilya fiyatlarında da artış durdu. Ancak yakın dönemde ihracat kotaları yüzde 25’ten 30’a yükseltildi. MDF ve suntada yeniden gevşemeye başlayan ihracat kotaları, ihracattaki artışın durduğu, iç piyasada talebin daraldığı bir dönemde endişe ile karşılandı. Sektöre göre, kotanın bu seviyenin üstüne çıkarılmaması istendi.

“1-2 ay daha MDF ihracatı yapılmasın”

MDF’de arz talep dengesinin yavaş yavaş yakalandığını belirten MODOKO Başkanı Koray Çalışkan, “Bir iki ay daha ihracat yapılmazsa, bizim depolarımız ve toptancıların depoları dolmaya başlarsa fiyatlar artık dengeye oturup ondan sonra gelmesi gereken yerlere gelebilir “ dedi. MDF ihracatındaki sınırlamanın 1-2 ay daha sürmesi, yüzde 25’ten 30’a çıkan kotanın daha fazla artırılmaması gerektiğini ifade eden Çalışkan, “İç piyasada mobilya alımları ciddi oranda durdu. İnsanlar evlilik, doğum, çocuk gibi mecburiyetlerden dolayı mobilya alıyorlar. Şu anda mobilya almakta zorlanıyorlar. İç piyasada yüzde 20’ye yakın bir geri çekiliş var. Beklenti daha da durması yönünde. Kısıtlama devam ederse, iç piyasa normale döner. İhracatta da avantaj yaşarız” diye konuştu. Çalışkan, hammaddeye zam gelmemesi halinde iç piyasada fiyatların yüzde 15 civarı düşmesini beklediklerini dile getirdi.

“Rusya’dan ucuz MDF gelebilir”

Son dönemde Rusya ve İran’dan gelen mobilya hammaddesi hakkında da konuşan Çalışkan, “Pandemi döneminde fiyatlar çok arttığı için İran’da MDF’nin geldiğini duyduk. 1-2 ay öncesine kadar İran’dan Türkiye’ye MDF geliyordu. Öte yandan savaş nedeniyle Rusya’nın ihracatı da sınırlandığı için MDF’nin hammaddesi olan tomruğun ve MDF’nin de bu savaştan dolayı daha ucuza gelebileceği söylentileri var” diye konuştu.

“Taşıma su ile değirmen dönmez”

Şu anda piyasada terminden çok fiyat sıkıntısı yaşandığını belirten MOSFED Başkanı Ahmet Güleç, “Türk mobilya sektörü Rusya ve İran’dan gelen sunta ve MDF ile rekabet gücünü kazanamaz. Neticede taşıma su ile değirmen dönemez. Bizim yonga levha ve MDF fabrikalarımızın kapasiteleri hem Avrupa’da hem de dünyada kendinden söz ettiriyor. Dolayısıyla Orman Genel Müdürlüğü fiyatları indirmediği, enerji giderleri düşmediği sürece fiyatlarda bir gerileme beklemiyoruz” dedi. Bir dönem sadece hammadde ihalelerinde aşırı talepten dolayı oluşan fiyat köpüğünün gittiğini kaydeden Güleç, buna rağmen fiyatlarda bir düşüş olmayacağını söyledi.

“Kota ile karaborsadan kurtulduk”

MDF ihracatına gelen kısıtlama sonrasında terminde artık sıkıntı yaşamadıklarını anlatan Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Başkanı Mustafa Balcı, “Ancak son bir iki ayda iç piyasa ve dış piyasadan gelen mobilya talebi yüzde 25 oranında azaldı. Diğer taraftan gelen ihracat kotasından dolayı MDF’de artık karaborsadan kurtulduk. Artık ülkemizde MDF üretimi çoğaldı. Bir de yurtdışından gelen MDF artınca artık mobilya fiyatlarında artış durdu, MDF’de durum böyle devam ederse fiyat artışlarının yıl sonuna kadar da durmasını bekliyoruz” diye konuştu.