MEDAŞ’ın tüm iş süreçleri dijitalleşti

Yıldız DOĞRUER YEMİŞ

MEDAŞ’ın 2024 hedeflerinin paylaşıldığı toplantıda konuşan MEDAŞ Genel Müdürü Erol Uçmazbaş, bölgede 4 milyon vatandaşın hayatını doğrudan etkilediklerini belirtti. Uçmazbaş, “Konya, Karaman, Nevşehir, Kırşehir, Aksaray ve Niğde illerinde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Genel memnuniyet anketinde ve muhtarlar anketinde 2023 yılında 21 dağıtım şirketi arasında açık ara birinci olduk.

Bu bizim için çok değerli” diye konuştu. Özelleştirme sonrası koyulan hedeflerden birinin de MEDAŞ’ı teknoloji şirketi yapmak olduğunu kaydeden Erol Uçmazbaş, “Burada da epey bir mesafe kaydettiğimizi söyleyebilirim. Bunun elbette bir sonu yok ama neredeyse tüm süreçlerimizi dijitalleştirdiğimiz bir noktaya geldik. 2023 yılındaki yaklaşık 4,2 milyarlık yatırımın önemli bir kısmını dijitalleşmek için kullandık. Akıllı şebeke sistemleri, uzaktan izleme ve yönetim teknolojileri ile her geçen gün işimizi daha da dijitalleştiriyoruz” dedi.

Yatırımlarımızla arıza sayısını düşürdük

Arıza sayısı önemli ölçüde düştüğüne dikkat çeken Uçmazbaş, “Son 5 yılda müşteri başına kesinti süresinde yüzde 40'lık ve kesinti adedinde yüzde 45'lik bir düşüş oldu. Bu düşüşte, yatırımların ve bakım çalışmalarının önemi ortada. Teknolojiyi etkin bir şekilde kullanarak bu başarıyı elde ettik. SCADA sistemine yapılan yatırımlar sayesinde enerji kesintilerini anında tespit edip arızaları kısa sürede giderdik” şeklinde konuştu.