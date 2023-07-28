Medicabil’den Bursa’ya yeni hastane

Serhat İNCİ

Yeni kurulacak hastane ve hedefleriyle ilgili bilgi veren Medicabil Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ömer Faruk Bilgen, 13 yıldır sektörde olduklarını ve kuruluşlarından bu yana üç temel kural ile hizmet verdiklerini belirtti.

Prof. Dr. Ömer Faruk Bilgen, çalışma prensiplerini şu şekilde aktardı: “Hastanemizde enfeksiyon oranlarının sıfır olmasına, taburcu olan hastanın yeniden aynı şikâyet ile başvuru yapmamasına ve hastanın taburcu olabileceği erken süre içinde hizmet vermeyi hedefliyoruz.”

Nilüfer ve Yıldırım hastaneleri bünyesinde 160 yatak kapasitesiyle hizmet verdiklerini aktaran Bilgen, “Türkiye’de insanlarımızın ortalama yüzde 75 oranında kamu hastanelerinde, yüzde 25 oranında da özel hastanelerde tedavi görmeyi tercih ediyorlar. Bursamızda ise özel hastane tercih oranı yüzde 17 civarında.

Fiyat ve kalite politikalarımızla bu oranı yükseltmek için çabalıyoruz” diye konuştu. Medicabil Sağlık Grubu olarak hedeflerini de aktaran Bilgen, “Uzun süredir. Bursa’ya yaşlı bakım merkezi ve üniversite kurma hedefimiz var. İlk adım olarak bir yüksek okul hayata geçirmeyi istiyoruz. Ayrıca Kayapa bölgesinde 10 bin metrekare bir arazimiz mevcut, buraya bir hastane kurmak istiyoruz. Başvurumuzu yaptık, projesi çiziliyor bitmek üzere” açıklamasında bulundu.