Medikal sektörü, birikmiş alacaklarının ödenmesini istiyor

21 Eylül 2020

OSMAN ŞİŞKO- ESRA ÖZARFAT-MEHMET NABİ BATUK

COVID-19 sürecinde yoğun mesai yaparak, kamunun ve üniversitelerin talebini karşılayan medikal sektörü, birikmiş alacakların ödenmesini talep ediyor. Sektör temsilcileri, ödemelerin en kıza zamanda yapılmaması halinde nakit sıkıntısı yaşayan firmaların daha da zor bir döneme gireceğini ifade ediyor.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (BTSO), medikal ürünler imal ve ticareti sektörü temsilcilerinin yer aldığı 60. Meslek Komitesi Başkanı Mustafa Kemal Terzi, “Pandemi dönemindeki ihtiyaçların karşılanması noktasında başarılı çalışmalar yürüten sektörümüzün kamu ve üniversite hastanelerindeki birikmiş alacaklarının hızlı bir şekilde ödenmesini istiyoruz” dedi.

Firmaların nakit sıkıntılarının önemli bir boyuta geldiğine dikkat çeken Terzi, “Başta kamu ve üniversite hastanelerinde birikmiş alacaklarımızı tahsil edemiyoruz. Bunun yanı sıra ihale yükümlülüklerimizi yerine getirmemize rağmen hak edişlerimizin bir kısmından iskonto adıyla feragat edilmesi talep ediliyor. Ayrıca kurumlara teslim ettiğimiz teminat mektuplarını da iş bitiminde geri alamıyoruz. Bunun gibi sektörümüzün tüm sorunlarını Odamız aracılığıyla ilgili bakanlıklarımız, TOBB ve yetkili mercilere ilettik” diye konuştu. Medikal sektörü temsilcilerinin salgın döneminde ciddi bir sınav verdiğini kaydeden Terzi, tahsilatta yaşanan sıkıntıların devam etmesinin sektörü daha büyük sorunlarla karşı karşıya bırakabileceğinin altını çizdi.

Üniversite hastanelerinde vadeler 3 yılı aşıyor

Kamu ihalelerinde vadelerin 14 aya çıktığını, üniversite hastanelerinde ise 3 yılı aştığını belirten Nurel Medikal Genel Müdürü Özcan Mertyürek de “Hammadde girdilerimizin yüzde 70’i döviz bazlı. Bir ihaleye girdiğimizde iki yıllık fiyat veriyoruz. Onun da ödemesini üniversite hastanesinden 36 ay sonra alıyoruz. Yani bugün TL olarak verdiğiniz fiyat bazında ödemenizi 5 yıl sonra tamamen almış oluyorsunuz. Bu riskli bir durum ama kamunun ihtiyaçlarını karşılama noktasında elimizden geldiğince, ekonomik altyapımız izin verdiği sürece destek olmaya çalışıyoruz. Ödemelerin gecikmesi birçok firmayı olduğu gibi bizi de zora sokuyor ancak bunun geçici olduğunu düşünüyorum” dedi.

Yüzde 60 feragat medikalde iflasları getirir

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Türk medikal sektör temsilcileri arasında kamu hastanelerindeki yaklaşık 19 milyar TL olduğu açıklanan alacaklarla ilgili temaslar sürüyor. Bakanlık yetkilerinin alacaklarından yüzde 60 feragat edilmesini talep etmesinin, sektördeki tedirginliği artırdığını söyleyen Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Ayhan Kızıltan, bu durumun kabul edilemez olduğunu belirtti. Feragat talebinin gerçekleşmesi halinde medikal sektöründeki iflasların artacağı uyarısını yapan Kızıltan, bakanlığın zaman kaybetmeden bir ödeme planı hazırlaması gerektiğini belirtti.

“Alacaklar 25 milyar TL’ye yaklaştı”

Son üç yıldır Mersin’deki yaklaşık 100 işletmenin kamu kurumlarından alacağını tahsil edemediğini belirten MTSO Yönetim Kurulu Üyesi ve 26 No’lu Sağlık Hizmetleri Meslek Komitesi Üyesi Yasemin Taş ise Türkiye genelindeki alacak miktarının TOBB tarafından açıklanan 19 milyar TL’nin üzerinde olduğunu ve yaklaşık 25 milyar TL’ye yaklaştığını belirtti. Taş, firmaların vadesi geçen alacaklarını tahsil edememesi nedeniyle bankalara olan borçların da riskli bir boyuta geldiğini söyledi.

“Sektörün sorunlarını TOBB’a iletiyoruz”

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu ise medikal sektörünün temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda şunları söyledi: “Sektördeki sorunların çözümüyle ilgili meslek komitesi ve meclis üyesi arkadaşlarımızla sürekli görüşmelerimiz oluyor. Bu sorunlar bize geldiğinde çözüm önerileriyle birlikte TOBB’a iletiyoruz. Oradan ilgili bakanlıklara gidiyor. Sizlerin esas sorunu geçmişten beri ödemelerle ilgiliydi. Gelinen noktada hepimiz biliyoruz ki özellikle pandemi döneminde ekonominin sıkışık olduğu günlerde siz değerli üyelerimizin bu yükün altından kalkması zor gözüküyor. Sektör olarak gerekli özveriyi bugüne kadar göstererek vadelerdeki aşımlara hoşgörüyle baktınız. Ayrı bir indirim ve uzatma istenmesinin siz üyelerimizi ne kadar zor duruma düşüreceğini biliyoruz.”

TTSO Meclis Üyesi Şaban Doksanoğlu da, “Sektörümüzden geçmiş alacakları için feragat beklenmesi, zaten zor geçinen sektörümüzün tamamen bitmesine neden olacak. Birçok meslektaşımız bankalardan kredi kullanarak hem aldıkları ürünlerin ödemelerini gerçekleştirdi hem de resmi yükümlülüklerini yerine getirdi. Tıbbi cihaz endüstrisi yüzde 100 kayıtlı bir sektör. Bütün bunlar devlet yetkililerimizce de biliniyor. Devletimizden de beklentimiz bu sabrı ve özveriyi gösteren sektörümüze hak etmiş olduğu, sözleşmelerce akit altına alınan ödemelerin herhangi bir kesintiye mahal vermeden yapılması” diye konuştu.