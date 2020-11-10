Medikal sektörü, EXPO LIVE 2020'de bir araya geldi

10 Kasım 2020

KÜBRA OĞURLU / KOCAELİ

Marmara Teknokent’te "Sağlık İçin Teknoloji” mottosuyla gerçekleştirilen 'EXPO LIVE 2020' etkinliğinde sektörün öncü firmalarından NOBEL, Implantek, Pharma Research, Leoxygen, Think Medical ve Hibrigen yeni ürün ve teknolojilerini tanıttı. Yüz yüze ve dijital görüşmelerin gerçekleştirildiği program, canlı olarak da yayınlandı. EXPO LIVE 2020 fuarına kamu ve özel sektörden medikal firmaları, yatırımcı ağları ve akademisyenler katılım sağladı.

EXPO LIVE 2020 fuarına ilişkin bilgi veren TÜBİTAK Marmara Teknokent Teknoloji Transfer Ofisi Direktörü Deniz Yayla, “Birçok sektörün pandemi sürecinden olumsuz etkilendiği bu süreçte tüm fuarlar iptal edildi. Özellikle Ar-Ge firmaları, bu tür sektörel fuarlara çok önem veriyor. Çünkü sektörel fuarlarda, bütün çalışmalar bir araya geliyor, firmalar kendilerini pazara hazırlıyor ve görücüye çıkıyor. Dolayısıyla pandemi sürecinde 2020, 2021 hatta 2022 fuarlarının iptal edilmesiyle firmalarımız ciddi bir problem yaşadı. Marmara Teknokent olarak, firmalarımızın bu sıkıntısına çözüm bulmak amacıyla bu fuarı organize ettik.” dedi.

"Yenilikleri hedef kitlelere ulaştırmayı amaçladık"

Fuarın ilk kez gerçekleştirildiğini belirten Yayla, “İçinde bulunduğumuz süreçte daha ön planda ve umutlu olduğumuz bir sektör olduğu için sağlık sektörüyle başlangıç yaptık. Teknokentimiz bünyesinde de bu alanda Ar-Ge olarak çok önemli faaliyetler yürüten firmalar ve umut veren çalışmalar var. Dolayısıyla sağlık sektöründe yapılan çalışmaları hedef kitlelere ulaştırmayı amaçladık. Daha sonra da diğer sektörler; yazılım, IT, bilişim ürünlerini tematik olarak bu fuarlarla hedef kitlelere ulaştırmayı hedefliyoruz.” şeklinde konuştu.

Fuarın birçok sektöre önemli avantajlar sağlayacağına dikkat çeken Yayla, bu fuarın hem burada olamayan ama sektörü takip etmek isteyenler için faydalı olduğunu, hem de insanları sağlık konusunda bilinçlendirecek bir fırsat olduğunu ifade etti.

Fuara katılım sağlayan firmalar hakkında bilgi veren Deniz Yayla, “Bir Start-Up firması, nano kumaşın üzerine kendi geliştirdiği bir solüsyonu kaplayarak, COVID-19 virüsünün insan vücudundan dışarı çıkmasını veya insanla entegrasyonunu engelleyen bir Ar-Ge ürünü maskedir. Çalışmaları devam ediyor ama tüm klinik deneyleri tamamlandı ve bilimsel olarak COVID-19’a karşı etkisi yüzde 100 olarak saptandı." dedi.

Öte yandan Covid-19 PCR test kiti üreten Hibrigen firması hakkında bilgi veren Deniz Yayla, “Hibrigen ise Sağlık Bakanlığı’ndan onaylı COVID PCR test kiti üretiyor ve müşterilerine bu konuda teknik destek sağlıyor. Yüzde 100 yerli üretimiyle Türkiye’nin dışa bağımlılığını azaltmayı hedefliyor. Ürünlerini, Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Balkan ülkelerine ihraç ediyor. Almanya, Kanada ve Polonya ile ilgili de ihracat girişimleri olacak.” diye konuştu.