Medya ve reklam sektörüne 6 ayda 10,3 milyar lira yatırım

Türkiye'de medya yatırımları 2021 yılı ilk 6 ay raporu açıklandı. Buna göre medya yatırımları 7 milyar 306 milyon TL olarak gerçekleşti. Yaratıcı işler, yapım, baskı, BTL, sponsorluk ve reklamveren hizmet bedellerinin oluşturduğu reklam yatırımları ise 3 milyar 13 milyon TL oldu. Türkiye toplam medya pazarına yapılan yatırım ise 12 milyar 50 milyon olarak gerçekleşti.

Rapor, Reklamcılar Derneği (RD), Reklamverenler Derneği (RVD), İnteraktif Reklamcılık Derneği (IAB), Açıkhava Reklamcıları Vakfı (ARVAK), Ulusal Radyo Yayıncıları Derneği (URYAD) ve Mobil Mecralar Araştırma Pazarlama ve Reklamcılık Derneği (MMA TR) adına bağımsız danışmanlık şirketi Deloitte tarafından hazırlandı.

Dijital medya yatırımları 8 milyar liraya yaklaştı

Türkiye'deki Medya Yatırımları içerisinde yüzde 65,6 oranında paya sahip dijital medya yatırımları, bu yılın ilk 6 ayında 7 milyar 906 milyon TL seviyesine ulaştı.

Mobil reklam yatırımları da yılın ilk 6 ayında dijitalde yüzde 68 pay alarak 5 milyar 368 milyon TL seviyesine ulaştı.

Yüzde 28 oranında paya sahip olan TV medya yatırımları geçen yılın aynı döneminde göre yüzde 54 artarak 3 milyar 371 milyon TL olarak gerçekleşti. Böylece TV reklam yatırımlarında son 20 yılın en yüksek oranlı artışı kaydedilmiş oldu.

Yazılı basında daralma sürüyor, radyoya yatırım artıyor

Medya yatırımları içerisinde toplamda yüzde 1,7'lik paya sahip olan yazılı basın medya yatırımları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,1 artarak 200 milyon TL oldu. Geçen yıla göre artış görünse dahi yıllık enflasyon değerinin altında büyüme reel küçülmeyi ortaya koydu.

Radyo medya yatırımları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25,8 artarak 164 milyon TL olarak gerçekleşti. İkinci 6 ayda da yüzde 40'ların üzerinde bir büyüme beklendiği belirtildi. Radyo yatırımın toplama göre yüzde 1,4 oranında bir paya sahip.

Toplamda yüzde 3,4 oranında bir payı bulunan açıkhava medya yatırımları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41,7 artarak 410 milyon TL olarak gerçekleşti.