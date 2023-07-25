MEGEM’de iş garantili meslek kursları başlıyor

33. dönem kurslarına 301 kişi başvuru yaparken, gerçekleşen yazılı ve sözlü mülakatlar sonucu, 105 kişi eğitim almayı hak kazandı. Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı’nın (BEBKA) katkılarıyla gerçekleşecek olan eğitimlerde 31 kursiyere “CNC Tezgâh Operatörlüğü”, 30 kursiyere “Kalite Kontrol ve Boyutsal Ölçüm Operatörlüğü”, 20 kursiyere “Kaynak Teknolojileri”, 16 kursiyere “Makine Bakım ve Montaj” eğitimleri ile 8 kursiyere “Montaj Operatörlüğü” eğitimi verilecek. Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, mesleki eğitimler veren MEGEM ile 14 yıldır Eskişehir sanayisindeki iş gücü açığına çözüm bulduklarını ifade etti