MEGEM'den kadın istihdamına destek

Eskişehir OSB Müdürlüğü’nün meslek sahibi olmak isteyen ve dezavantajlı gruplarda yer alan kadınların işbaşı eğitimler sonrasında sanayide istihdamını sağlamak amacıyla Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında hazırladığı Üretim ve Beceri Odaklı Kadın Sosyal Gelişim Atölyesi Projesi ile 25 kadın MEGEM’de eğitim gördü.

Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ortaklığında, BEBKA desteğiyle hayata geçirilen proje ile sosyal ve ekonomik destek alan kadınları üretim sektörünü tanımalarını, eğitimlerle mesleki beceri kazanarak meslek sahibi olmalarını ve sosyal hayata katılmalarını hedeflediklerini söyledi. Proje sayesinde MEGEM bünyesinde eğitim gören dezavantajlı 25 kadının üretime kazandırıldığını aktaran Küpeli, “Proje kapsamında MEGEM bünyesinde kadınlarımız için üretim ve beceri odaklı malzeme işleme hizmeti verecek bir atölye kurulmuşdu.

Atölyemizde kadın kursiyerlerimize lazer kaynak, montaj, parça birleştirme, gruplama alanlarında teorik ve pratik işbaşı eğitimleri verildikten sonra özellikle beyaz eşya, plastik, giyim ve metal ürünleri gibi imalat firmalarında istihdam edilmesi ve atölyede montaj, malzeme işleme hizmetlerinde çalışmaları amaçlandı” dedi. Projenin istihdam edilebilirliğin süreklilik sağlaması amacıyla sürekli yaşayan bir model olarak kurgulandığını belirten Küpeli, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliği ile MEGEM bünyesinde verecekleri eğitimlerle sanayiyi ve toplumun dezavantajlı kesiminde yer alan kadınları buluşturmaya devam edeceklerini aktardı.