Mehdi Eker Agrofood Zirvesi’nde uyardı: Küresel gıdada adaletsiz paylaşım büyüyor

AgroFood Zirvesi 2025, dünyanın farklı ülke­lerindeki tarım sektö­rü profesyonellerini Mersin’de buluşturdu. Türkiye'de tarım­sal işleme sektörünün gelişme beklentileri ile Karadeniz, Orta­doğu, Kuzey Afrika ve Asya için yeni lojistik fırsatlarının ele alı­nacağı zirveye ev sahibi Türki­ye’nin yanı sıra pek çok ülkeden yoğun katılım sağlandı.

Programın açılışında konu­şan Cumhurbaşkanlığı Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu Üye­si ve Tarım Stratejisi ve Politi­ka Geliştirme Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mehdi Eker, küresel ve bölgesel düzeyde jeo­politik gerilimler ile ekonomik dalgalanmalara odaklanılması gerektiğini söyledi. İklim deği­şikliği sonuçlarının da üretime yansıdığını aktaran Eker, “Dün­yanın ısınması tedarik zincirin­de bir takım kırılmalara yol açı­yor. Kuraklık, aşırı sıcaklık ve sel gibi doğal afetlerin sıklığı, süre­si ve etkisi giderek artıyor. Özel­likle tarımsal üretimde kayma­lar oluyor, verim düşüyor” dedi.

"Dünya hububat üretimi en yüksek seviyesine ulaştı”

Tarımsal üretimin insanlığın ihtiyacını karşılamaya devam et­tiğini vurgulayan Eker, dünya ge­nelinde gıda üretimi ile açlık ara­sındaki dengesizliğe dikkat çek­ti. Eker, “2025’te dünya hububat üretimi yaklaşık 3 milyar tonla tüm zamanların en yüksek sevi­yesine ulaştı. Ancak bu artış in­sanlığın açlık sorununu çözme­di. Üretilen gıda ihtiyaçlarımı­za yetiyor, fakat ihtiraslarımıza yetmiyor. Buradaki temel sorun gıdanın adaletsiz paylaşımıdır” dedi. Eker, “Küresel tahmini de­ğeri 400 milyar dolar olan gıda­nın yüzde 13’ü hasattan peraken­deye kayboluyor, perakendeden tüketiciye ise yüzde 19’u israf oluyor. Bu nedenle adil dağıtım ve israfın önlenmesi için tedbir­ler kritik” diye konuştu.

“Tarımsal ihracat 33 milyar dolar oldu”

Türkiye’nin yaklaşık 4 saat uçuş mesafesinde, 1,5 milyarlık nüfusa ulaşabildiği bir lokasyonda yer aldığını dile getiren Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal ise şöyle konuştu: “Üretim, tüketim ve lojistik noktasında ülkemizin önemli bir özelliği var. Bu anlamda Türkiye’nin 186 ülkeye tarımsal ürün ihracatı ve iş birliğini yaptığını vurgulamak lazım. Tarım ve gıda ihracatında 22-23 yıldan beri süregelen ilerlemeler, 4 milyar dolarlık tarımsal ihracatı 33 milyar seviyesine getirdi.”