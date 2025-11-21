Mehdi Eker Agrofood Zirvesi’nde uyardı: Küresel gıdada adaletsiz paylaşım büyüyor
Küresel ısınma başta olmak üzere birçok soruna rağmen gıda üretiminin artarak devam ettiğini belirten Cumhurbaşkanlığı Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Dr. Mehdi Eker, gıdada temel sorunun adaletsiz paylaşım olduğunu belirterek, "Üretilen gıda ihtiraslarımıza yetmiyor" dedi.
AgroFood Zirvesi 2025, dünyanın farklı ülkelerindeki tarım sektörü profesyonellerini Mersin’de buluşturdu. Türkiye'de tarımsal işleme sektörünün gelişme beklentileri ile Karadeniz, Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Asya için yeni lojistik fırsatlarının ele alınacağı zirveye ev sahibi Türkiye’nin yanı sıra pek çok ülkeden yoğun katılım sağlandı.
Programın açılışında konuşan Cumhurbaşkanlığı Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi ve Tarım Stratejisi ve Politika Geliştirme Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mehdi Eker, küresel ve bölgesel düzeyde jeopolitik gerilimler ile ekonomik dalgalanmalara odaklanılması gerektiğini söyledi. İklim değişikliği sonuçlarının da üretime yansıdığını aktaran Eker, “Dünyanın ısınması tedarik zincirinde bir takım kırılmalara yol açıyor. Kuraklık, aşırı sıcaklık ve sel gibi doğal afetlerin sıklığı, süresi ve etkisi giderek artıyor. Özellikle tarımsal üretimde kaymalar oluyor, verim düşüyor” dedi.
"Dünya hububat üretimi en yüksek seviyesine ulaştı”
Tarımsal üretimin insanlığın ihtiyacını karşılamaya devam ettiğini vurgulayan Eker, dünya genelinde gıda üretimi ile açlık arasındaki dengesizliğe dikkat çekti. Eker, “2025’te dünya hububat üretimi yaklaşık 3 milyar tonla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Ancak bu artış insanlığın açlık sorununu çözmedi. Üretilen gıda ihtiyaçlarımıza yetiyor, fakat ihtiraslarımıza yetmiyor. Buradaki temel sorun gıdanın adaletsiz paylaşımıdır” dedi. Eker, “Küresel tahmini değeri 400 milyar dolar olan gıdanın yüzde 13’ü hasattan perakendeye kayboluyor, perakendeden tüketiciye ise yüzde 19’u israf oluyor. Bu nedenle adil dağıtım ve israfın önlenmesi için tedbirler kritik” diye konuştu.
“Tarımsal ihracat 33 milyar dolar oldu”
Türkiye’nin yaklaşık 4 saat uçuş mesafesinde, 1,5 milyarlık nüfusa ulaşabildiği bir lokasyonda yer aldığını dile getiren Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal ise şöyle konuştu: “Üretim, tüketim ve lojistik noktasında ülkemizin önemli bir özelliği var. Bu anlamda Türkiye’nin 186 ülkeye tarımsal ürün ihracatı ve iş birliğini yaptığını vurgulamak lazım. Tarım ve gıda ihracatında 22-23 yıldan beri süregelen ilerlemeler, 4 milyar dolarlık tarımsal ihracatı 33 milyar seviyesine getirdi.”