Mehdi Eker Agrofood Zirvesi’nde uyardı: Küresel gıdada adaletsiz paylaşım büyüyor

Küresel ısınma başta olmak üzere birçok soruna rağmen gıda üretiminin artarak devam ettiğini belirten Cumhurbaşkanlığı Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Dr. Mehdi Eker, gıdada temel sorunun adaletsiz paylaşım olduğunu belirterek, "Üretilen gıda ihtiraslarımıza yetmiyor" dedi.

AgroFood Zirvesi 2025, dünyanın farklı ülke­lerindeki tarım sektö­rü profesyonellerini Mersin’de buluşturdu. Türkiye'de tarım­sal işleme sektörünün gelişme beklentileri ile Karadeniz, Orta­doğu, Kuzey Afrika ve Asya için yeni lojistik fırsatlarının ele alı­nacağı zirveye ev sahibi Türki­ye’nin yanı sıra pek çok ülkeden yoğun katılım sağlandı.

Programın açılışında konu­şan Cumhurbaşkanlığı Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu Üye­si ve Tarım Stratejisi ve Politi­ka Geliştirme Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mehdi Eker, küresel ve bölgesel düzeyde jeo­politik gerilimler ile ekonomik dalgalanmalara odaklanılması gerektiğini söyledi. İklim deği­şikliği sonuçlarının da üretime yansıdığını aktaran Eker, “Dün­yanın ısınması tedarik zincirin­de bir takım kırılmalara yol açı­yor. Kuraklık, aşırı sıcaklık ve sel gibi doğal afetlerin sıklığı, süre­si ve etkisi giderek artıyor. Özel­likle tarımsal üretimde kayma­lar oluyor, verim düşüyor” dedi.

"Dünya hububat üretimi en yüksek seviyesine ulaştı”

Tarımsal üretimin insanlığın ihtiyacını karşılamaya devam et­tiğini vurgulayan Eker, dünya ge­nelinde gıda üretimi ile açlık ara­sındaki dengesizliğe dikkat çek­ti. Eker, “2025’te dünya hububat üretimi yaklaşık 3 milyar tonla tüm zamanların en yüksek sevi­yesine ulaştı. Ancak bu artış in­sanlığın açlık sorununu çözme­di. Üretilen gıda ihtiyaçlarımı­za yetiyor, fakat ihtiraslarımıza yetmiyor. Buradaki temel sorun gıdanın adaletsiz paylaşımıdır” dedi. Eker, “Küresel tahmini de­ğeri 400 milyar dolar olan gıda­nın yüzde 13’ü hasattan peraken­deye kayboluyor, perakendeden tüketiciye ise yüzde 19’u israf oluyor. Bu nedenle adil dağıtım ve israfın önlenmesi için tedbir­ler kritik” diye konuştu.

“Tarımsal ihracat 33 milyar dolar oldu”

Türkiye’nin yaklaşık 4 saat uçuş mesafesinde, 1,5 milyarlık nüfusa ulaşabildiği bir lokasyonda yer aldığını dile getiren Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal ise şöyle konuştu: “Üretim, tüketim ve lojistik noktasında ülkemizin önemli bir özelliği var. Bu anlamda Türkiye’nin 186 ülkeye tarımsal ürün ihracatı ve iş birliğini yaptığını vurgulamak lazım. Tarım ve gıda ihracatında 22-23 yıldan beri süregelen ilerlemeler, 4 milyar dolarlık tarımsal ihracatı 33 milyar seviyesine getirdi.”

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL
