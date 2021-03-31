Mehmet Nane, yeniden TÖSHİD Başkanlığına seçildi

TÖSHİD'in, yeni yönetim ve denetim kurulunun belirlendiği olağan genel kurul toplantısı 26 Mart'ta yapıldı. Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet T. Nane, toplantıda yeniden derneğin Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildi.

Konuyla ilgili Pagasus'tan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Mehmet T. Nane, koronavirüsten en çok etkilenen sektörlerin başında havacılığın geldiğini söyledi. Sektörün tüm paydaşlarının zorlu dönemde üstün gayret göstermeye devam ettiğini belirten Nane, "Sivil havacılığımızın pandemi öncesindeki günlere dönmesi, daha da gelişmesi ve dünyadaki yükselen konumunun güçlenmesi için TÖSHİD olarak üzerimize düşen tüm görevleri eksiksiz yerine getirmeye hazırız. Koşullar ne kadar zorlu olursa olsun, değerli üye şirketlerimizden aldığımız güçle ve onlarla birlikte, sektörümüze ve ülkemize katma değer sağlamak adına var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.