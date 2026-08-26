Mekpan Panel, ekonomik ve güvenli yapılara odaklandı
Ürettiği sandviç panellerle, uzun ömürlü, güvenli, çevre dostu ve sürdürülebilir yapıları desteklemeyi amaçlayan Mekpan Panel, yaptığı yatırımlarla sektöründeki konumunu güçlendiriyor. Mekpan Panel, üretim kapasitesiyle tek çatı altında en büyük panel üreticileri arasında yer alıyor.
Yıldız DOĞRUER YEMİŞ
Faaliyetlerine başladığı 2011 yılından itibaren Mekpan Panel, gerçekleştirdiği yatırımlarla günlük üretim kapasitesini 35 bin metrekareye ulaştırarak, sektördeki konumunu güçlendirdi. Mekpan Panel Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Hakan Katırcı, şirketin 2024 itibarıyla Türkiye'nin en yüksek kapasiteli sandviç panel üretim tesisine sahip olduğunu söyledi.
Şirketin Türkiye’de panel sektöründe üretim verimliliğinde sektörde ilk sıralarda yer aldığını da belirten Celalettin Hakan Katırcı, “Mekpan Panel olarak sektörde 15 yıla ulaşmamızın mutluluğu içindeyiz. Sahip olduğumuz güçlü sermayemiz, yetkin insan kaynağımız, iyi tedarikçi ve müşteri ilişkilerimizden aldığımız güçle, Konya 3. Organize Sanayi Bölgesi’ndeki tesisimizde 2024 yılında yeni bir yatırım gerçekleştirdik.
Bu yeni yatırımımızla, 45 bin metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 65 bin metrekare alanda üçüncü hattı devreye aldık” dedi. Böylece üretim kapasitesini günlük 35 bin metrekare, yıllık 13 milyon 600 bin metrekare kurulu kapasitesine çıkardıklarını kaydeden Katırcı, “Tek çatı altında Türkiye'nin en yüksek kapasiteli panel üretimini gerçekleştiriyoruz. Geldiğimiz noktada sektörde Türkiye’nin en büyük üreticilerinden biri haline geldik. Ülkemizde sandviç panel üretiminde standartlara yön veren, yenilikçi ve katma değeri artırmaya odaklanan Mekpan Panel olarak, devam eden yatırımlarımızla sektöre yön vermeye devam etmekteyiz” şeklinde konuştu.
Pazar taleplerine yönelik yaptıkları analizler sonucunda daha yüksek yangın direncine sahip Poli-izosiyanürat (PIR) dolgulu Sandviç Panel üretimine başladıklarını ekleyen Katırcı, “Ülkemizdeki kontinyu panel üreticileri arasında fiili kapasite kullanımı anlamına da gelen ‘Üretim Verimliliği’ alanında ilk sıralardaki haklı yerimizi alma başarısını yakaladık” dedi.
“Günümüzün en çevre dostu ürünlerini imal ediyoruz”
Mekpan Panel’in ürünlerinin yapıya değer kattığı gibi çevre dostu ürünlerden oluştuğunu da dile getiren Celalettin Hakan Katırcı, “Sektörün en değerli üreticisi olma vizyonumuzla bayilerimizin ve müşterilerimizin memnuniyetini artırmaya odaklanıyor ve verimliliği yükseltmeye yönelik çalışmalarımızla yatırımlarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz” dedi.
Mekpan Panel olarak kaliteden asla ödün vermeden müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmaya özen gösterdiklerini vurgulayan Katırcı, “Ürettiğimiz ürünlerle çevre dostu yapı malzemeleriyle estetik ve güvenli çözümleri bir arada sunuyoruz. Ürünlerimiz sağladığı mimari estetik ile yapınıza değer katarken, uzun ömürlü yapılar inşa etmeye olanak tanıyor.
Depreme dayanıklı, yüksek yangın dirençli ve üstün ısı yalıtım performansına sahip Mekpan Panel markalı PUR-PIR dolgulu sandviç panellerimiz, spor tesislerinden endüstriyel yapılara, hangarlardan konutlara, soğuk hava depolarından konteynerlerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Enerji tasarrufunda önemli rol oynayan Mekpan Panel markalı sandviç panellerimiz, ısı ve su yalıtımı konusunda kesin çözümler sağlarken, depreme ve yangına dayanıklılığı ile güvenli, sağladığı mimari estetik ile hayatı güzelleştiren, yapınıza değer katan, günümüzün en çevre dostu ürünlerindendir” şeklinde konuştu.