Mekpan Panel, ekonomik ve güvenli yapılara odaklandı

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Yıldız DOĞRUER YEMİŞ

Faaliyetlerine başladı­ğı 2011 yılından itibaren Mekpan Panel, gerçekleş­tirdiği yatırımlarla günlük üre­tim kapasitesini 35 bin metreka­reye ulaştırarak, sektördeki ko­numunu güçlendirdi. Mekpan Panel Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Hakan Katırcı, şirke­tin 2024 itibarıyla Türkiye'nin en yüksek kapasiteli sandviç pa­nel üretim tesisine sahip olduğu­nu söyledi.

Şirketin Türkiye’de panel sektöründe üretim verim­liliğinde sektörde ilk sıralarda yer aldığını da belirten Celalet­tin Hakan Katırcı, “Mekpan Pa­nel olarak sektörde 15 yıla ulaş­mamızın mutluluğu içindeyiz. Sahip olduğumuz güçlü serma­yemiz, yetkin insan kaynağımız, iyi tedarikçi ve müşteri ilişkile­rimizden aldığımız güçle, Konya 3. Organize Sanayi Bölgesi’ndeki tesisimizde 2024 yılında yeni bir yatırım gerçekleştirdik.

Bu yeni yatırımımızla, 45 bin metreka­resi kapalı olmak üzere toplam 65 bin metrekare alanda üçün­cü hattı devreye aldık” dedi. Böy­lece üretim kapasitesini günlük 35 bin metrekare, yıllık 13 mil­yon 600 bin metrekare kurulu kapasitesine çıkardıklarını kay­deden Katırcı, “Tek çatı altında Türkiye'nin en yüksek kapasite­li panel üretimini gerçekleştiri­yoruz. Geldiğimiz noktada sek­törde Türkiye’nin en büyük üre­ticilerinden biri haline geldik. Ülkemizde sandviç panel üreti­minde standartlara yön veren, yenilikçi ve katma değeri artır­maya odaklanan Mekpan Panel olarak, devam eden yatırımları­mızla sektöre yön vermeye de­vam etmekteyiz” şeklinde ko­nuştu.

Pazar taleplerine yönelik yap­tıkları analizler sonucunda da­ha yüksek yangın direncine sa­hip Poli-izosiyanürat (PIR) dol­gulu Sandviç Panel üretimine başladıklarını ekleyen Katırcı, “Ülkemizdeki kontinyu panel üreticileri arasında fiili kapa­site kullanımı anlamına da ge­len ‘Üretim Verimliliği’ alanın­da ilk sıralardaki haklı yerimizi alma başarısını yakaladık” dedi.

“Günümüzün en çevre dostu ürünlerini imal ediyoruz”

Mekpan Panel’in ürünleri­nin yapıya değer kattığı gibi çev­re dostu ürünlerden oluştuğu­nu da dile getiren Celalettin Ha­kan Katırcı, “Sektörün en değerli üreticisi olma vizyonumuzla ba­yilerimizin ve müşterilerimizin memnuniyetini artırmaya odak­lanıyor ve verimliliği yükseltme­ye yönelik çalışmalarımızla ya­tırımlarımızı hız kesmeden sür­dürüyoruz” dedi.

Mekpan Panel olarak kaliteden asla ödün ver­meden müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmaya özen gös­terdiklerini vurgulayan Katırcı, “Ürettiğimiz ürünlerle çevre dos­tu yapı malzemeleriyle estetik ve güvenli çözümleri bir arada su­nuyoruz. Ürünlerimiz sağladığı mimari estetik ile yapınıza değer katarken, uzun ömürlü yapılar inşa etmeye olanak tanıyor.

Dep­reme dayanıklı, yüksek yangın dirençli ve üstün ısı yalıtım per­formansına sahip Mekpan Panel markalı PUR-PIR dolgulu sand­viç panellerimiz, spor tesislerin­den endüstriyel yapılara, han­garlardan konutlara, soğuk ha­va depolarından konteynerlerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Enerji tasarrufunda önemli rol oynayan Mekpan Panel markalı sandviç panellerimiz, ısı ve su ya­lıtımı konusunda kesin çözümler sağlarken, depreme ve yangına dayanıklılığı ile güvenli, sağladı­ğı mimari estetik ile hayatı güzel­leştiren, yapınıza değer katan, gü­nümüzün en çevre dostu ürünle­rindendir” şeklinde konuştu.