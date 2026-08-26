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Mekpan Panel, ekonomik ve güvenli yapılara odaklandı

Ürettiği sandviç panellerle, uzun ömürlü, güvenli, çevre dostu ve sürdürülebilir yapıları desteklemeyi amaçlayan Mekpan Panel, yaptığı yatırımlarla sektöründeki konumunu güçlendiriyor. Mekpan Panel, üretim kapasitesiyle tek çatı altında en büyük panel üreticileri arasında yer alıyor.

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Mekpan Panel, ekonomik ve güvenli yapılara odaklandı

Yıldız DOĞRUER YEMİŞ

Faaliyetlerine başladı­ğı 2011 yılından itibaren Mekpan Panel, gerçekleş­tirdiği yatırımlarla günlük üre­tim kapasitesini 35 bin metreka­reye ulaştırarak, sektördeki ko­numunu güçlendirdi. Mekpan Panel Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Hakan Katırcı, şirke­tin 2024 itibarıyla Türkiye'nin en yüksek kapasiteli sandviç pa­nel üretim tesisine sahip olduğu­nu söyledi.

Şirketin Türkiye’de panel sektöründe üretim verim­liliğinde sektörde ilk sıralarda yer aldığını da belirten Celalet­tin Hakan Katırcı, “Mekpan Pa­nel olarak sektörde 15 yıla ulaş­mamızın mutluluğu içindeyiz. Sahip olduğumuz güçlü serma­yemiz, yetkin insan kaynağımız, iyi tedarikçi ve müşteri ilişkile­rimizden aldığımız güçle, Konya 3. Organize Sanayi Bölgesi’ndeki tesisimizde 2024 yılında yeni bir yatırım gerçekleştirdik.

Bu yeni yatırımımızla, 45 bin metreka­resi kapalı olmak üzere toplam 65 bin metrekare alanda üçün­cü hattı devreye aldık” dedi. Böy­lece üretim kapasitesini günlük 35 bin metrekare, yıllık 13 mil­yon 600 bin metrekare kurulu kapasitesine çıkardıklarını kay­deden Katırcı, “Tek çatı altında Türkiye'nin en yüksek kapasite­li panel üretimini gerçekleştiri­yoruz. Geldiğimiz noktada sek­törde Türkiye’nin en büyük üre­ticilerinden biri haline geldik. Ülkemizde sandviç panel üreti­minde standartlara yön veren, yenilikçi ve katma değeri artır­maya odaklanan Mekpan Panel olarak, devam eden yatırımları­mızla sektöre yön vermeye de­vam etmekteyiz” şeklinde ko­nuştu.

Pazar taleplerine yönelik yap­tıkları analizler sonucunda da­ha yüksek yangın direncine sa­hip Poli-izosiyanürat (PIR) dol­gulu Sandviç Panel üretimine başladıklarını ekleyen Katırcı, “Ülkemizdeki kontinyu panel üreticileri arasında fiili kapa­site kullanımı anlamına da ge­len ‘Üretim Verimliliği’ alanın­da ilk sıralardaki haklı yerimizi alma başarısını yakaladık” dedi.

“Günümüzün en çevre dostu ürünlerini imal ediyoruz”

Mekpan Panel’in ürünleri­nin yapıya değer kattığı gibi çev­re dostu ürünlerden oluştuğu­nu da dile getiren Celalettin Ha­kan Katırcı, “Sektörün en değerli üreticisi olma vizyonumuzla ba­yilerimizin ve müşterilerimizin memnuniyetini artırmaya odak­lanıyor ve verimliliği yükseltme­ye yönelik çalışmalarımızla ya­tırımlarımızı hız kesmeden sür­dürüyoruz” dedi.

Mekpan Panel olarak kaliteden asla ödün ver­meden müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmaya özen gös­terdiklerini vurgulayan Katırcı, “Ürettiğimiz ürünlerle çevre dos­tu yapı malzemeleriyle estetik ve güvenli çözümleri bir arada su­nuyoruz. Ürünlerimiz sağladığı mimari estetik ile yapınıza değer katarken, uzun ömürlü yapılar inşa etmeye olanak tanıyor.

Dep­reme dayanıklı, yüksek yangın dirençli ve üstün ısı yalıtım per­formansına sahip Mekpan Panel markalı PUR-PIR dolgulu sand­viç panellerimiz, spor tesislerin­den endüstriyel yapılara, han­garlardan konutlara, soğuk ha­va depolarından konteynerlerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Enerji tasarrufunda önemli rol oynayan Mekpan Panel markalı sandviç panellerimiz, ısı ve su ya­lıtımı konusunda kesin çözümler sağlarken, depreme ve yangına dayanıklılığı ile güvenli, sağladı­ğı mimari estetik ile hayatı güzel­leştiren, yapınıza değer katan, gü­nümüzün en çevre dostu ürünle­rindendir” şeklinde konuştu.

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL
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