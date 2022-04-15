Melisa Tokgöz Mutlu, güven tazeledi

İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Melisa Tokgöz Mutlu, tek liste ile girdiği seçimli genel kurul toplantısında, oybirliği ile yeniden başkan seçildi. Birliğin yönetim ve denetim kurullarında görev yapacak kadın üye sayısı 3‘den 5’e çıktı. Geçen dönem kadın üyelerden Sibel Kutman Oral ile Handan Eren yönetim kurulundaki görevlerine devam ederken, eski dönemde yönetim kurulu üyesi görevinde bulunan Nazlıcan Sagun Çiftçi yeni dönemde denetim kurulu üyesi oldu. Begüm Süllü Güvenç ise yönetim kurulunda ilk kez görev yapacak.

“Alt sektörlerimizi kadın ihracatçılar temsil edecek”

Yeni dönemde yönetim ve denetim kurullarında daha fazla kadın ihracatçı olmasına dikkat ettiklerini belirten İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Melisa Tokgöz Mutlu, “Türkiye’de bugün kadınlar ne ekonomide, ne siyasette yeteri kadar mevcut. Yönetim kademelerinde de yok denecek kadar azlar. Kadınların yapıcı enerjilerine, yaratıcı güçlerine çok inanıyorum. Maalesef önleri kapatıldığı için bu güçleri çok fazla açığa çıkamıyor. Görev yapacağımız yeni dönemde, kadın ve erkek ihracatçılarımız ile bir sinerji yaratarak, omuz omuza, el ele yürümeye karar verdik. Dolayısı ile yeni dönemde birliğimizde mamul, yaş meyve sebze gibi alt sektörlerimizi artık kadın ihracatçılarımız temsil edecek.” dedi.

Birlik Başkanı Melisa Tokgöz Mutlu, yeni dönemde sektörün ihracatının artmasına yönelik çalışmalar ile kadın girişimciliğinin geliştirilmesi ve kadın ihracatçı sayısının artırılmasına yönelik çalışmalara hız vereceklerini kaydetti.

Birliğin yeni yönetimi şu isimlerden oluştu:

YÖNETİM KURULU

Melisa Tokgöz Mutlu (Başkan)-Cherry Valley Gıda

Ali Necati Başman-Kavaklıdere

Cevdet Çekok-Çekok Gıda

Bülent Ozan Diren-Dimes Gıda

Levent İhsan Kömür-Mey

Engin Doğan-Assan Gıda

Handan Eren-AEP Anadolu Etap

Begüm Süllü Güvenç-BGM Tarım Gıda

Sibel Kutman-Doluca

Abdulkadir Erbalcı-Sanpa Gıda

Hakan Turan-Tat Gıda

DENETİM KURULU

Nazlıcan Sagun Çiftçi-Kemal Balıkçılık

Bilge Kaan Karakan-Doğuş Yiyecek İçecek

Alp Törüner-Büyülübağ