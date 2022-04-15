Melisa Tokgöz Mutlu, güven tazeledi
İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçılar Birliği’nde Melisa Tokgöz Mutlu, yeniden başkan seçildi.
İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Melisa Tokgöz Mutlu, tek liste ile girdiği seçimli genel kurul toplantısında, oybirliği ile yeniden başkan seçildi. Birliğin yönetim ve denetim kurullarında görev yapacak kadın üye sayısı 3‘den 5’e çıktı. Geçen dönem kadın üyelerden Sibel Kutman Oral ile Handan Eren yönetim kurulundaki görevlerine devam ederken, eski dönemde yönetim kurulu üyesi görevinde bulunan Nazlıcan Sagun Çiftçi yeni dönemde denetim kurulu üyesi oldu. Begüm Süllü Güvenç ise yönetim kurulunda ilk kez görev yapacak.
“Alt sektörlerimizi kadın ihracatçılar temsil edecek”
Yeni dönemde yönetim ve denetim kurullarında daha fazla kadın ihracatçı olmasına dikkat ettiklerini belirten İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Melisa Tokgöz Mutlu, “Türkiye’de bugün kadınlar ne ekonomide, ne siyasette yeteri kadar mevcut. Yönetim kademelerinde de yok denecek kadar azlar. Kadınların yapıcı enerjilerine, yaratıcı güçlerine çok inanıyorum. Maalesef önleri kapatıldığı için bu güçleri çok fazla açığa çıkamıyor. Görev yapacağımız yeni dönemde, kadın ve erkek ihracatçılarımız ile bir sinerji yaratarak, omuz omuza, el ele yürümeye karar verdik. Dolayısı ile yeni dönemde birliğimizde mamul, yaş meyve sebze gibi alt sektörlerimizi artık kadın ihracatçılarımız temsil edecek.” dedi.
Birlik Başkanı Melisa Tokgöz Mutlu, yeni dönemde sektörün ihracatının artmasına yönelik çalışmalar ile kadın girişimciliğinin geliştirilmesi ve kadın ihracatçı sayısının artırılmasına yönelik çalışmalara hız vereceklerini kaydetti.
Birliğin yeni yönetimi şu isimlerden oluştu:
YÖNETİM KURULU
Melisa Tokgöz Mutlu (Başkan)-Cherry Valley Gıda
Ali Necati Başman-Kavaklıdere
Cevdet Çekok-Çekok Gıda
Bülent Ozan Diren-Dimes Gıda
Levent İhsan Kömür-Mey
Engin Doğan-Assan Gıda
Handan Eren-AEP Anadolu Etap
Begüm Süllü Güvenç-BGM Tarım Gıda
Sibel Kutman-Doluca
Abdulkadir Erbalcı-Sanpa Gıda
Hakan Turan-Tat Gıda
DENETİM KURULU
Nazlıcan Sagun Çiftçi-Kemal Balıkçılık
Bilge Kaan Karakan-Doğuş Yiyecek İçecek
Alp Törüner-Büyülübağ