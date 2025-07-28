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Mercanlar, İş Bankası ve TÜDAV ile korunacak

Türkiye İş Bankası ve TÜDAV, siyah ve taş mercan türlerini korumaya yönelik “Denizlerin Ormanı: Mercanlar” adlı yeni bir proje hayata geçirdi. Proje; Marmara Denizi ve Kuzey Ege’de, Marmara Adası, Gök­çeada ve Bozcaada çevresinde bulunan endemik siyah mercan ve taş mercanların korunmasını hedefliyor.

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Mercanlar, İş Bankası ve TÜDAV ile korunacak
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Nesrin KOÇASLAN

2023 yılında denizleri ve de­niz kaynaklarını korumak, ekolojik dengeye ve sürdü­rülebilirliğe destek olmak ama­cıyla “Denizlerin Geleceği: De­niz Çayırları" projesini başla­tan Türkiye İş Bankası ve Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜ­DAV), bu projenin devamı niteli­ğinde, siyah ve taş mercan türle­rinin habitat ve popülasyonları­nı korumaya yönelik “Denizlerin Ormanılar: Mercanlar” adlı ye­ni bir proje daha hayata geçirdi.

Proje, Marmara Denizi ve Kuzey Ege’de, Marmara Adası, Gökçea­da ve Bozcaada çevresinde bulu­nan endemik siyah mercan ve taş mercan türlerinin korunmasını hedefliyor. Proje ile ayrıca İstan­bul, Tekirdağ, Çanakkale, Bursa ve Balıkesir'deki okullarda öğ­rencilere yönelik seminerler dü­zenlenmesi planlanıyor.

İzlem Erdem: Finansmanın doğru yerde kullanılması gerekir

İş Bankası Genel Müdür Yar­dımcısı ve Sürdürülebilirlik Li­deri İzlem Erdem, “Denizlerin Ormanları; Mercanlar” projesi­nin Gökçeada’daki tanıtımında yaptığı konuşmada, yaşadığımız çevrenin, sürdürülebilirlik ala­nında artık vakit kaybetmeksizin somut adımlar atılması gerekti­ğine ilişkin işaretleri göstermeye başladığını belirtti.

Sürdürülebi­lirlik alanında kuruluş misyon­ları gereği daha fazla sorumluluk hissettiklerini söyleyen Erdem, “Finans sistemi ülkenin belke­miğidir ve finansmanın doğru yerlerde kullanılması gerekir. Ül­kemizin sürdürülebilirlik hedef­lerini yerine getirebilmek, eko­nomiyi desteklemek, ekonomik kalkınmaya katkı sağlamak her zaman en önemli önceliğimiz. Bu bilinçle, etki alanımızın geniş ol­duğunu da dikkate alarak iyi bir kurumsal vatandaş olmak; üzeri­mize düşen görevlerin gereklilik­lerini yerine getirmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

“Amacımız buradaki ekosistemi canlı tutmak”

Tüm faaliyetlerinde doğru paydaşlarla bir araya gelmeye önem verdiklerini ifade eden İz­lem Erdem, “Bakış açımızın aynı olması lazım ki aynı hedefe kilit­lenebilelim. TÜDAV dünyadaki yaşamın sürdürülebilirliğinde, ekosistemin korunmasında kri­tik bir yere sahip olan denizler konusunda aynı yönde, aynı ba­kış açısıyla ve ortak hedefler doğ­rultusunda ilerlediğimiz bir ku­rum” dedi.

Erdem, denizler konusunda asıl farkındalığın 2021 yılında­ki müsilajla birlikte ortaya çıktı­ğını belirterek, TÜDAV ile önce 2022 yılındaki 3. Marmara Sem­pozyumu’na ev sahipliği yaparak bir araya geldiklerini, 2023’te ise Denizlerin Geleceği: Deniz Ça­yırları projesini hayata geçir­diklerini anımsattı. Bu proje ile deniz çayırlarının bulunduğu yerlerin şamandıralarla işaret­lendiğini, veri toplanma süreç­lerinin devam ettiğini aktaran Erdem, sözlerini şöyle sürdür­dü: “Akdeniz Havzası açısından ikinci büyük ekosistem ise mer­canlar.

Pek çok canlı türüne ev sahipliği yapan, denizi ve havayı temizleyen mercanların korun­ması gerektiği düşüncesiyle ye­ni projemizi başlattık. Amacımız buradaki ekosistemi canlı tutma­yı başarabilmek; buradan doğru verilerin akışını sağlamak ve bu verilerle başka projeleri de haya­ta geçirebilmek. Bu işi tek bir ku­rumun yapması zor. Ancak hep birlikte bu bilince sahip olursak ve bu doğrultuda adımlar atabi­lirsek gerçek manada sonuca et­ki edecek olumlu gelişmelerin kaydedilmesine vesile oluruz. Bu yüzden projedeki ilk hedefleri­mizden biri, çevre illerde bilinç­lendirme ve eğitim faaliyetleri de yürütmek.”

TÜDAV Başkanı Prof. Dr. Bay­ram Öztürk ise deniz çayırların­dan sonra Akdeniz’in en önem­li ikinci ekosistemi olarak kabul edilen, 400’ün üzerinde canlı tü­rüne ev sahipliği yapan taş mer­canların ve ayrıca siyah mercan­ların balıkçılıkta kullanılan ağlar nedeniyle yerinden oynatıldığını ve bunun ölümlerine yol açtığını söyledi.

Taş mercanlarda yaşanan be­yazlaşma, beraberinde barın­dırdığı türlerin kaybına neden olacak önemli bir biyolojik çe­şitlilik tehdidi olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Öztürk, şöyle ko­nuştu: “Özellikle son 50 yılda Ak­deniz’de deniz suyu sıcaklıkları ortalama 1,5°C artarken, Kuzey Ege’de bu artış 1,6°C’ye ulaştı. Bu nedenle taş mercanların duru­munu yakından izlemek, deniz ekosistemlerinin geleceği için kritik öneme sahip. Taş mercan­lar ise yalnızca iklim değişikli­ğiyle değil, aynı zamanda insan kaynaklı tehditlerle de karşı kar­şıya. Bu nedenle Vakfımız balıkçı kooperatifleriyle iş birliği yapa­rak, türün korunmasına yönelik çalışmalar yürütüyor.”

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL