Mercedes-Benz Türk’ten 20 yılda 6 bin 500 yıldız öğrenciye destek

Hayriye MENGÜÇ

Çağdaş Yaşamı Destek­leme Derneği (ÇYDD) ile birlikte 20 yıldan bu yana yürüttükleri ‘Her Kı­zımız Bir Yıldız’ programının 20. yıl anısına düzenlenen basın toplantısında konuşan Mercedes Benz Türk AŞ İc­ra Kurulu Başkanı Süer Sü­lün, sosyal iyilik projelerinin önemli bir ayağının eğitim ol­duğunu belirtti. Sülün, “Fır­sat eşitliği yarışının adil ol­duğu bir ülkeye katkımız ol­sun diye çalışıyoruz” dedi. 20 yılda destek verdikleri öğren­ci sayısının 6 bin 500’e yak­laştığını söyleyerek mümkün olduğunca Doğu ve Güneydo­ğu Anadolu’da dezavantajlı bölgelerdeki öğrencileri he­def aldıklarını kaydetti.

Projeye ilk başladıkları yıl olan 2004’te 17 ilde, bugün ise 63 ilde toplam bin öğrenciyi desteklediklerini anlatan Sü­lün, bu öğrencilerin 750’sinin ortaöğretim ve lisede, 250’si­nin ise üniversitede oldu­ğunu, her yıl mezun olanları uğurlayıp, ÇYDD’nin yardı­mıyla yeni öğrencileri progra­ma dahil edip, sayıyı bine ta­mamladıklarını anlattı. “Ge­çen yıl 19’u tıp fakültesi olmak üzere destekledikleri 67 öğ­rencinin üniversiteyi bitirdi­ğini söyleyen Sülün, “Amacı­mız sadece burs vermek değil, kız çocuklarımızın eğitimine destek olmak istiyoruz” de­di. Mühendis Yıldızlar olarak dört mezunun şu an Alman­ya'da master yaptıklaranı be­lirten Sülün, "Mezun olduk­tan sonra bizde çalışacak diye bir şartımız yok" dedi.

“Hiçbir zaman bitmeyecek” hizmet

Yaptıkları çalışmaları “hiç­bir zaman bitmeyecek” hiz­metler olarak niteleyen Sülün, ilk zamanlar meslek lisesi öğ­rencilerine yönelik olan pro­jenin zaman içinde evrildiği­ni anlatarak artık tıp, hukuk ve mühendislik öğrencilerine destek verildiğinden söz etti. Sadece eğitim bursu değil, 32 ilde meslek liselerine labora­tuvar kurduklarını, deprem bölgesinde misafirhane açtık­larını belirten Sülün, Aksaray fabrikalarında 2014’te açtık­ları eğitim evinin Mercedes’te çalışan genç mühendislere dil, sanat ve mesleki eğitimler sunduklarını anlattı. 21 mavi yakalı kadının eğitimden son­ra Aksaray'daki fabrikada ça­lıştığını sözlerine ekledi.

Ağır vasıta şoförlük için yüreklendiriyorlar

Aslında beyaz yakadan çok mavi yakalıların sahada ol­masını istediklerini belirten Sülün, otomotiv endüstrisin­de çalışan yüzde 35 beyaz ya­ka kadın oranıyla Türkiye’nin birçok ülkeden önde olduğu­nu hatırlatan Sülün, şunları söyledi: “Beyaz yakalılar zaten belirli bir eğitimi almış kişi­ler. Mavi yakalılar ise pirami­din altında. Mercedes bünye­sindeki 7 bin kişinin 5 bin kişi­si mavi yakalı. Refahı yaymak istiyorsak kadın eğitimini ar­tırmak gerek. Mercedes-Benz Türk olarak beyaz yakalı ka­dın çalışan oranını daha da ar­tırmak için uğraş veriyoruz. Mavi yakada ise son iki sene­de kadın sayısını yüzde 100 ar­tırdık. Bugüne kadar çok çaba harcadık, bugün de ikna etme­ye çalışıyoruz. Örneğin, sade­ce Türkiye’de değil tüm dün­yada ağır vasıtada şoför prob­lemi var. Hem yurt içinde hem de yurt dışında marka olarak onları yüreklendirmeye çalı­şıyoruz.”

ÇYDD, '100 bin' hedefini geçti

ÇYDD Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel, 1995'ten bu yana 65 bin öğrenciyi üniversiteden mezun ettiğini belirterek "Mezunların 45 bini kadın. 568 kadın mezun ise Mercedes-Benz Türk’ün desteğiyle üniversiteyi bitirdi” dedi. Merhum kurucu başkan Türkan Saylan’ın amacının 100 bin kız öğrenciye ulaşmak olduğunu belirten Yüksel, “ 107 bin kız öğrenciye ulaştık” dedi.

Eşleri kaynakçı olarak eğitiyor

Mercedes Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, ‘Her Kızımız Bir Yıldız’ programının 20. yıl anısına düzenlenen basın toplantısında; sanayide mavi yakalı çalışanların azlığına dikkat çekerek, kaynakçı problemini çözmeye ve kadınların istihdamı konusundaki çabalarını anlattı. “Erkek çalışanların eşlerini kaynakçı yapıyoruz” diyen Sülün, ara eleman sorununa yönelik buldukları çözüm konusunda şunları söyledi: “Bugün bizim kaynakçı problemimiz var.

Çalışanlarımızın eşlerini dedik ki, biz sizi kaynakçı yapalım. Şimdi şirkette bulunan erkek çalışanın eşini alıp, bizim eğitim merkezinde kaynakçı yapıyoruz. Elimizden geldiğince kadınlara uygun çalışma ortamı yaratıyoruz, örneğin gece vardiyesinde kadın çalıştırmamaya dikkat ediyoruz. Bugün endüstri meslek lisesinde okuyan maalesef çocuğumuz yok. Erkek de yok, kız da. Ara çalışan yetişmiyor.

Sülün, toplantı sonrasında DÜNYA’ya özel yaptığı açıklamada İstanbul Hoşdere fabrikasında erkek çalışanlardan 12’sinin eşine, kaynakçı olarak yetiştirmek üzere eğitim verdiklerini söyledi.