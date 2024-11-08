Mercedes-Benz Türk’ten 20 yılda 6 bin 500 yıldız öğrenciye destek
20 yıl önce ÇYDD ile birlikte yola çıkan Mercedes-Benz Türk AŞ’in desteklediği toplam öğrenci sayısı 6 bin 500’e ulaştı. Mercedes-Benz Türk AŞ İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, “Fırsat eşitliği yarışının adil olduğu bir ülkeye katkımız olsun diye çalışıyoruz” dedi.
Hayriye MENGÜÇ
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) ile birlikte 20 yıldan bu yana yürüttükleri ‘Her Kızımız Bir Yıldız’ programının 20. yıl anısına düzenlenen basın toplantısında konuşan Mercedes Benz Türk AŞ İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, sosyal iyilik projelerinin önemli bir ayağının eğitim olduğunu belirtti. Sülün, “Fırsat eşitliği yarışının adil olduğu bir ülkeye katkımız olsun diye çalışıyoruz” dedi. 20 yılda destek verdikleri öğrenci sayısının 6 bin 500’e yaklaştığını söyleyerek mümkün olduğunca Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da dezavantajlı bölgelerdeki öğrencileri hedef aldıklarını kaydetti.
Projeye ilk başladıkları yıl olan 2004’te 17 ilde, bugün ise 63 ilde toplam bin öğrenciyi desteklediklerini anlatan Sülün, bu öğrencilerin 750’sinin ortaöğretim ve lisede, 250’sinin ise üniversitede olduğunu, her yıl mezun olanları uğurlayıp, ÇYDD’nin yardımıyla yeni öğrencileri programa dahil edip, sayıyı bine tamamladıklarını anlattı. “Geçen yıl 19’u tıp fakültesi olmak üzere destekledikleri 67 öğrencinin üniversiteyi bitirdiğini söyleyen Sülün, “Amacımız sadece burs vermek değil, kız çocuklarımızın eğitimine destek olmak istiyoruz” dedi. Mühendis Yıldızlar olarak dört mezunun şu an Almanya'da master yaptıklaranı belirten Sülün, "Mezun olduktan sonra bizde çalışacak diye bir şartımız yok" dedi.
“Hiçbir zaman bitmeyecek” hizmet
Yaptıkları çalışmaları “hiçbir zaman bitmeyecek” hizmetler olarak niteleyen Sülün, ilk zamanlar meslek lisesi öğrencilerine yönelik olan projenin zaman içinde evrildiğini anlatarak artık tıp, hukuk ve mühendislik öğrencilerine destek verildiğinden söz etti. Sadece eğitim bursu değil, 32 ilde meslek liselerine laboratuvar kurduklarını, deprem bölgesinde misafirhane açtıklarını belirten Sülün, Aksaray fabrikalarında 2014’te açtıkları eğitim evinin Mercedes’te çalışan genç mühendislere dil, sanat ve mesleki eğitimler sunduklarını anlattı. 21 mavi yakalı kadının eğitimden sonra Aksaray'daki fabrikada çalıştığını sözlerine ekledi.
Ağır vasıta şoförlük için yüreklendiriyorlar
Aslında beyaz yakadan çok mavi yakalıların sahada olmasını istediklerini belirten Sülün, otomotiv endüstrisinde çalışan yüzde 35 beyaz yaka kadın oranıyla Türkiye’nin birçok ülkeden önde olduğunu hatırlatan Sülün, şunları söyledi: “Beyaz yakalılar zaten belirli bir eğitimi almış kişiler. Mavi yakalılar ise piramidin altında. Mercedes bünyesindeki 7 bin kişinin 5 bin kişisi mavi yakalı. Refahı yaymak istiyorsak kadın eğitimini artırmak gerek. Mercedes-Benz Türk olarak beyaz yakalı kadın çalışan oranını daha da artırmak için uğraş veriyoruz. Mavi yakada ise son iki senede kadın sayısını yüzde 100 artırdık. Bugüne kadar çok çaba harcadık, bugün de ikna etmeye çalışıyoruz. Örneğin, sadece Türkiye’de değil tüm dünyada ağır vasıtada şoför problemi var. Hem yurt içinde hem de yurt dışında marka olarak onları yüreklendirmeye çalışıyoruz.”
ÇYDD, '100 bin' hedefini geçti
ÇYDD Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel, 1995'ten bu yana 65 bin öğrenciyi üniversiteden mezun ettiğini belirterek "Mezunların 45 bini kadın. 568 kadın mezun ise Mercedes-Benz Türk’ün desteğiyle üniversiteyi bitirdi” dedi. Merhum kurucu başkan Türkan Saylan’ın amacının 100 bin kız öğrenciye ulaşmak olduğunu belirten Yüksel, “ 107 bin kız öğrenciye ulaştık” dedi.
Eşleri kaynakçı olarak eğitiyor
Mercedes Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, ‘Her Kızımız Bir Yıldız’ programının 20. yıl anısına düzenlenen basın toplantısında; sanayide mavi yakalı çalışanların azlığına dikkat çekerek, kaynakçı problemini çözmeye ve kadınların istihdamı konusundaki çabalarını anlattı. “Erkek çalışanların eşlerini kaynakçı yapıyoruz” diyen Sülün, ara eleman sorununa yönelik buldukları çözüm konusunda şunları söyledi: “Bugün bizim kaynakçı problemimiz var.
Çalışanlarımızın eşlerini dedik ki, biz sizi kaynakçı yapalım. Şimdi şirkette bulunan erkek çalışanın eşini alıp, bizim eğitim merkezinde kaynakçı yapıyoruz. Elimizden geldiğince kadınlara uygun çalışma ortamı yaratıyoruz, örneğin gece vardiyesinde kadın çalıştırmamaya dikkat ediyoruz. Bugün endüstri meslek lisesinde okuyan maalesef çocuğumuz yok. Erkek de yok, kız da. Ara çalışan yetişmiyor.
Sülün, toplantı sonrasında DÜNYA’ya özel yaptığı açıklamada İstanbul Hoşdere fabrikasında erkek çalışanlardan 12’sinin eşine, kaynakçı olarak yetiştirmek üzere eğitim verdiklerini söyledi.