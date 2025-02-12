Mercedes Benz'den kadın liderlere She's Mentoring ile 1,5 milyon TL'lik destek
Genç kadınları sosyo-ekonomik olarak güçlendirmek ve kariyer yolculuklarında yanlarında olmak için Mercedes-Benz tarafından hayata geçirilen She's Mentoring Programı’nın 2025 yılı için başvurulara açıldığı ve başvuruların 8 Mart’a kadar alınacağı duyuruldu.
Sevilay ÇOBAN
Mercedes-Benz Otomobil Satış ve Pazarlama Direktörü Dr. Nadine Adam ve Mercedes-Benz Türk Kurumsal İletişim Müdürü Ezgi Yıldız Kefeli, düzenlenen basın toplantısında program hakkında detayları paylaşırken, 2024’te programa katılan 3 kadın girişimci de mentorlarıyla birlikte hikâyelerini paylaştı.
Adam, "Bir kadının gerçekleşmiş düşü, bir diğerinin en büyük gücü; söylemiyle başlattığımız She's Mentoring, yalnızca bir mentorluk programı değil, kadınların birbirlerinden öğrenerek büyüdüğü, cesaretlendiği ve geleceğin liderleri olarak şekillendiği bir hareket” dedi.
Martta yeni dönemi başlayacak olan She's Mentoring Programı, bu yıl da sektörün önde gelen isimleriyle mentorluk desteği sunacak. ‘Sürdürülebilirlik’, ‘Inovasyon & Teknoloji’ ve ‘Yaratıcı Endüstriler’ olmak üzere 3 farklı kategori kapsamında 7 ay sürecek program sonunda katılımcılarına toplamda 1,5 milyon TL değerinde para ödülü verilecek. Türkiye'de 2019’da faaliyete geçen She's Mercedes platformu kapsamında 2024’te başlatılan programı, ilk yılında 5 farklı ülkedeki 47 şehirden 521 başvuru almıştı.