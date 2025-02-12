Mercedes Benz'den kadın liderlere She's Mentoring ile 1,5 milyon TL'lik destek

Sevilay ÇOBAN

Mercedes-Benz Otomobil Satış ve Pazarlama Direktörü Dr. Nadi­ne Adam ve Mercedes-Benz Türk Kurumsal İletişim Müdürü Ezgi Yıldız Kefeli, düzenlenen basın toplantısında program hakkın­da detayları paylaşırken, 2024’te programa katılan 3 kadın girişim­ci de mentorlarıyla birlikte hikâ­yelerini paylaştı.

Adam, "Bir ka­dının gerçekleşmiş düşü, bir diğe­rinin en büyük gücü; söylemiyle başlattığımız She's Mentoring, yalnızca bir mentorluk programı değil, kadınların birbirlerinden öğrenerek büyüdüğü, cesaretlen­diği ve geleceğin liderleri olarak şekillendiği bir hareket” dedi.

Martta yeni dönemi başlaya­cak olan She's Mentoring Prog­ramı, bu yıl da sektörün önde ge­len isimleriyle mentorluk desteği sunacak. ‘Sürdürülebilirlik’, ‘Ino­vasyon & Teknoloji’ ve ‘Yaratıcı Endüstriler’ olmak üzere 3 farklı kategori kapsamında 7 ay sürecek program sonunda katılımcıları­na toplamda 1,5 milyon TL değe­rinde para ödülü verilecek. Tür­kiye'de 2019’da faaliyete geçen She's Mercedes platformu kapsa­mında 2024’te başlatılan progra­mı, ilk yılında 5 farklı ülkedeki 47 şehirden 521 başvuru almıştı.