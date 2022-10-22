Mermer ocak ve fabrikalarındaki riskler masaya yatırıldı

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası’nın(ATSO) sürdürdüğü AB destekli Mermer Sektöründe İş Sağlığı Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında Mermer Ocağı ve Mermer Fabrikalarında Karşılaşılabilecek Risk ve Değerlendirmeler Uluslararası Çalıştayı, 20 Ekim’de Akrones Otel’de gerçekleştirildi.

Çalıştaya Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Samet Fidan, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Alimoğlu, ATSO Meclis Üyeleri, iş insanları ve sanayiciler katıldı.

ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser açılış konuşmasında, Bartın’da meydana gelen maden kazasından dolayı duydukları üzüntüyü dile getirerek, “Bizi derinden üzen maden kazaları da göstermiştir ki, iş güvenliğinin sağlanması son derece önemlidir. Bu nedenle madencilik konusunda çok önemli olan bu projeyi, 2021 yılından bu yana uyguluyoruz. Mermer Sektöründe İş Sağlığı Güvenliği Projesi adını taşıyan projemiz ile il merkezimiz ve ilçelerimizde önemli bir farkındalık oluşturduk.” dedi.

Serteser’in projeye yönelik açıklamalarının ardından oturum başkanlığını Afyon Kocatepe Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Sedat Büyüksağiş’in yaptığı panel bölümde, Afyon Kocatepe Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Ekrem Ertan, Afyon Kocatepe Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erkan Özkan ve Pandolfi Mühendislik Firması Taş Ocağı Stratejisti Orlando Pandolfi, uzmanlık alanları ile ilgili konularda bilgilendirmelerde bulundu.