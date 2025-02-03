Mersin Agropark’tan tarım ve gıdaya Ar-Ge desteği

Müjde DEMİR

Agropark Genel Müdürü M. Murat Hocagil, tarım ve gıda ko­nularında Ar-Ge çalışması ya­pacak kamu, üniversite ve özel sektörün birlikte olduğu, tekno­loji ve üretim merkezinin faali­yete geçtiğini belirterek, bu pro­je ile Çukurova Bölgesi’nin tek­noloji ve üretim üssü olacağını kaydetti.

“Teknoloji geliştirme bölgesinde istihdam ve destek fırsatları sunuluyor”

Üniversite öğretim üyeleri için, Teknoloji Geliştirme Böl­geleri’nde şirket kurma, ortak olma ve/veya yönetimlerinde görev alma imkanı sağlandığı­nı ifade eden Hocagil, “Doktora öğrenci desteği ile de bölgelerde yer alan firmalara, istidam ettir­dikleri doktora öğrencisi Ar-Ge personeli için iki yıl süreyle ba­kanlık bütçesine konulacak öde­nekle sınırlı olmak üzere asga­ri ücretin aylık brüt tutarı kadar destek verilir.

Firma personeli­ne uzaktan çalışma imkanı sağ­lanarak, bölgede yer alan işlet­melerde çalışan personelin fa­aliyetlerinin bir kısmını bölge dışında geçirme imkanı sunul­maktadır. Proje kapsamında dı­şarda çalışan bilişim personeli için yüzde 100, diğer Ar-Ge per­sonelleri için yüzde 75 uzaktan çalışma imkanı bulunmaktadır. Son olarak, mali destekler dı­şında Ar-Ge projelerine uygun arazi ve ofis desteği, Teknoloji Transfer Ofisi hizmeti ve altya­pı destekleri de sağlanmaktadır” açıklamasına yer verdi.