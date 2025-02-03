Mersin Agropark’tan tarım ve gıdaya Ar-Ge desteği
Türkiye'nin tarım ve gıda sektöründe Ar-Ge ve teknolojik yenilikleri destekleyen ilk ve tek Teknoloji Geliştirme Bölgesi (TGB) olan Mersin Agropark, faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. Mersin’in Tarsus ilçesindeki Alifakı ve Reşadiye mahallelerinde yaklaşık 800 dekar arazi ve 3 bin 600 metrekarelik kapalı ofis alanına sahip olan Mersin Agropark, tarım ve gıda alanındaki Ar-Ge çalışmalarına ev sahipliği yapıyor.
Müjde DEMİR
Agropark Genel Müdürü M. Murat Hocagil, tarım ve gıda konularında Ar-Ge çalışması yapacak kamu, üniversite ve özel sektörün birlikte olduğu, teknoloji ve üretim merkezinin faaliyete geçtiğini belirterek, bu proje ile Çukurova Bölgesi’nin teknoloji ve üretim üssü olacağını kaydetti.
“Teknoloji geliştirme bölgesinde istihdam ve destek fırsatları sunuluyor”
Üniversite öğretim üyeleri için, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nde şirket kurma, ortak olma ve/veya yönetimlerinde görev alma imkanı sağlandığını ifade eden Hocagil, “Doktora öğrenci desteği ile de bölgelerde yer alan firmalara, istidam ettirdikleri doktora öğrencisi Ar-Ge personeli için iki yıl süreyle bakanlık bütçesine konulacak ödenekle sınırlı olmak üzere asgari ücretin aylık brüt tutarı kadar destek verilir.
Firma personeline uzaktan çalışma imkanı sağlanarak, bölgede yer alan işletmelerde çalışan personelin faaliyetlerinin bir kısmını bölge dışında geçirme imkanı sunulmaktadır. Proje kapsamında dışarda çalışan bilişim personeli için yüzde 100, diğer Ar-Ge personelleri için yüzde 75 uzaktan çalışma imkanı bulunmaktadır. Son olarak, mali destekler dışında Ar-Ge projelerine uygun arazi ve ofis desteği, Teknoloji Transfer Ofisi hizmeti ve altyapı destekleri de sağlanmaktadır” açıklamasına yer verdi.