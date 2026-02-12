Mersin bakliyat kapasitesini büyütmeye hazırlanıyor

Mersin Ticaret Borsa­sı (MTB) ve Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AHBİB) tarafından, 10 Şubat Dünya Bakliyat Günü’ne özel bir top­lantı gerçekleştirildi. Organi­zasyona Vali Atilla Toros, Bü­yükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ha­kan Sefa Çakır, Ulusal Baklagil Konseyi Başkanı Selami Der­vişoğlu başta olmak üzere STK başkanları, askerî erkan ve bak­liyat sektörünün temsilcile­ri katıldı.

Etkinlikte bir sunum gerçekleştiren MTB Başkanı Abdullah Özdemir, Türkiye’de­ki bakliyat dış ticaret hacminin 2,7 milyon ton düzeyinde oldu­ğunu dile getirdi. Abdullah Öz­demir, bu hacmin yaklaşık yüz­de 80’inin Mersin üzerinden yapıldığını aktardı. Türkiye’de bakliyat ürünlerinin işlenme­sine dayalı sanayinin yüzde 70’inden fazlasının yine Mer­sin’de bulunduğuna dikkat çe­ken Özdemir, “40 mercimek iş­leme tesisinde yıllık 2 milyon ton kapasite var.

111 eleme, tas­nifleme ve paketleme tesisinde yılda 2 milyon ton nohut, kuru fasulye, yeşil mercimek ve be­zelye işleniyor. Bu kapasiteyle Mersin, ülkemizin mevcut üre­tim hacmi olan 1 milyon tonun 4 katını işleyebilecek güce sa­hip. İlimizde 250’yi aşkın firma bu sektörde faaliyet gösteriyor. Öte yandan 1980’li yıllarda­ki konuma yeniden ulaşmanın yolu, üretimi ve tüketimi istik­rarlı biçimde artırmaktan ge­çiyor.

Ancak mevcut destekle­me sisteminde bakliyat, diğer stratejik ürün grupları olan hu­bubat ve yağlı tohumlara kıyas­la oldukça dezavantajlı. Destek katsayıları, üreticilerimiz için bakliyat ekimini cazip kılmak­tan uzak. Beklentimiz, bakli­yat destekleme katsayılarının bu dezavantajı giderecek şekil­de yeniden düzenlenmesidir. Çünkü bakliyat, yalnızca bugü­nün değil, geleceğin de gıdası­dır” dedi.

Dünya gıda tüketim alışkan­lıklarının hızla değiştiği ortam­da, ülkelerin sürdürülebilir gı­da tedariği için stratejik tedbir­ler aldığını dile getiren AHBİB Yönetim Kurulu Başkanı Vey­sel Memiş ise özellikle pande­mi ve Rusya-Ukrayna Sava­şı sonrasında ülkelerin, gıda­da dışa bağımlılığını azaltmak amacıyla iç üretimi güçlendir­meye yöneldiğini vurguladı.

Bu süreçte tahıl ile bakliyatın uzun raf ömrü ve desen değeri avan­tajıyla, küresel gıda güvenliği­nin temel unsurları arasına gir­diğini söyleyen Memiş, “Son yıllarda ülkeler tahıl ve bakli­yatta üretim alanlarını, rekol­telerini ve stok stoklarını art­tırmaya çalışıyor.

Bugün bir­çok ülkede öğünlerin en az yü zde 20’sinin protein ağırlıklı ol­ması devlet politikaları arasına girdi. Hayvansal proteinle bu ihtiyacın karşılanması ekono­mik olmadığı için çözüm bakli­yatta bulundu. Bu nedenle dün­yada bakliyata yönelik tarımsal gerekli biçimde artıyor. Türki­ye bakliyatla üretici, işleyici ve küresel ticaret merkezi konu­munda. Bu üstünlüğü korur­ken, bakliyatın ana vatanı ola­rak bereketli topraklarımızda bakliyat üretiminin daha fazla teşvik edilmesi stratejik bir zo­runluluk” diye konuştu.

Hal katlı kavşağı nisanda açılıyor

Kentte bakliyat sektörün­de faaliyet gösteren firmala­rın genellikle doğu kesimde yoğunlaştığını anımsatan Bü­yükşehir Belediye Başkanı Va­hap Seçer de bölgedeki tesis­lere ulaşımı kolaylaştırmak adına hayata geçirdikleri ça­lışmaları anlattı. Söz konusu bölgede ve D-400 karayolun­da trafiğin her geçen gün da­ha da attığını belirten Seçer, “Mersin’in resmi nüfusundan yüzde 30 fazla fiili nüfusu var.

Resmi araç sayısında, kayıtlar­da görünmeyen yüzde 20 da­ha fazla araç var. Bu da trafiği pekâlâ zorluyor, sorun haline getiriyor. Bu konuda tedbirler almaya gayret ediyoruz. D-400 karayolunda hızlı bir aksiyon alındı. İkinci çevre yolu ve hal bölgesinde yol genişletme ve köprülü kavşak çalışmaları var. Hal katlı kavşağını nisan başında açacağız” ifadelerini kullandı.

Dünya Bakliyat Fe­derasyonu Daimî Üyesi Hüse­yin Arslan da bakliyatın Tür­kiye’den dünyaya yayılan bir değer olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu: “Bundan 50 se­ne sonraki yeni nesiller, bak­liyatın Türkiye’den çıktığını bilmeyecek. Bunun çalışmala­rınızı yapmalıyız. Mersin; nak­liye, bakliyat ve narenciye üze­rinde duruyor. Yumuktepe’de bunun izlerini bulduk. Yumuk­tepe’de 6 bin yıllık mercimek ve bakliyat tohumlarına rast­landı. Bu da gösteriyor ki Mer­sin’in bakliyattaki gelişimi 6 bin yıldan öncelere gidiyor.”