Mersin bakliyat kapasitesini büyütmeye hazırlanıyor

Dünya Bakliyat Günü’nde konuşan sektör temsilcileri, Mersin’in Türkiye bakliyat ticaretinin yaklaşık yüzde 80’ini yönettiğini ve mevcut üretimin dört katını işleyecek altyapıya sahip olduğunu vurguladı. Destekleme katsayılarının güçlendirilmesi halinde kentin küresel rekabette daha güçlü konuma ulaşabileceği belirtildi.

Mersin Ticaret Borsa­sı (MTB) ve Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AHBİB) tarafından, 10 Şubat Dünya Bakliyat Günü’ne özel bir top­lantı gerçekleştirildi. Organi­zasyona Vali Atilla Toros, Bü­yükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ha­kan Sefa Çakır, Ulusal Baklagil Konseyi Başkanı Selami Der­vişoğlu başta olmak üzere STK başkanları, askerî erkan ve bak­liyat sektörünün temsilcile­ri katıldı.

Etkinlikte bir sunum gerçekleştiren MTB Başkanı Abdullah Özdemir, Türkiye’de­ki bakliyat dış ticaret hacminin 2,7 milyon ton düzeyinde oldu­ğunu dile getirdi. Abdullah Öz­demir, bu hacmin yaklaşık yüz­de 80’inin Mersin üzerinden yapıldığını aktardı. Türkiye’de bakliyat ürünlerinin işlenme­sine dayalı sanayinin yüzde 70’inden fazlasının yine Mer­sin’de bulunduğuna dikkat çe­ken Özdemir, “40 mercimek iş­leme tesisinde yıllık 2 milyon ton kapasite var.

111 eleme, tas­nifleme ve paketleme tesisinde yılda 2 milyon ton nohut, kuru fasulye, yeşil mercimek ve be­zelye işleniyor. Bu kapasiteyle Mersin, ülkemizin mevcut üre­tim hacmi olan 1 milyon tonun 4 katını işleyebilecek güce sa­hip. İlimizde 250’yi aşkın firma bu sektörde faaliyet gösteriyor. Öte yandan 1980’li yıllarda­ki konuma yeniden ulaşmanın yolu, üretimi ve tüketimi istik­rarlı biçimde artırmaktan ge­çiyor.

Ancak mevcut destekle­me sisteminde bakliyat, diğer stratejik ürün grupları olan hu­bubat ve yağlı tohumlara kıyas­la oldukça dezavantajlı. Destek katsayıları, üreticilerimiz için bakliyat ekimini cazip kılmak­tan uzak. Beklentimiz, bakli­yat destekleme katsayılarının bu dezavantajı giderecek şekil­de yeniden düzenlenmesidir. Çünkü bakliyat, yalnızca bugü­nün değil, geleceğin de gıdası­dır” dedi.

Dünya gıda tüketim alışkan­lıklarının hızla değiştiği ortam­da, ülkelerin sürdürülebilir gı­da tedariği için stratejik tedbir­ler aldığını dile getiren AHBİB Yönetim Kurulu Başkanı Vey­sel Memiş ise özellikle pande­mi ve Rusya-Ukrayna Sava­şı sonrasında ülkelerin, gıda­da dışa bağımlılığını azaltmak amacıyla iç üretimi güçlendir­meye yöneldiğini vurguladı.

Bu süreçte tahıl ile bakliyatın uzun raf ömrü ve desen değeri avan­tajıyla, küresel gıda güvenliği­nin temel unsurları arasına gir­diğini söyleyen Memiş, “Son yıllarda ülkeler tahıl ve bakli­yatta üretim alanlarını, rekol­telerini ve stok stoklarını art­tırmaya çalışıyor.

Bugün bir­çok ülkede öğünlerin en az yü zde 20’sinin protein ağırlıklı ol­ması devlet politikaları arasına girdi. Hayvansal proteinle bu ihtiyacın karşılanması ekono­mik olmadığı için çözüm bakli­yatta bulundu. Bu nedenle dün­yada bakliyata yönelik tarımsal gerekli biçimde artıyor. Türki­ye bakliyatla üretici, işleyici ve küresel ticaret merkezi konu­munda. Bu üstünlüğü korur­ken, bakliyatın ana vatanı ola­rak bereketli topraklarımızda bakliyat üretiminin daha fazla teşvik edilmesi stratejik bir zo­runluluk” diye konuştu.

Hal katlı kavşağı nisanda açılıyor

Kentte bakliyat sektörün­de faaliyet gösteren firmala­rın genellikle doğu kesimde yoğunlaştığını anımsatan Bü­yükşehir Belediye Başkanı Va­hap Seçer de bölgedeki tesis­lere ulaşımı kolaylaştırmak adına hayata geçirdikleri ça­lışmaları anlattı. Söz konusu bölgede ve D-400 karayolun­da trafiğin her geçen gün da­ha da attığını belirten Seçer, “Mersin’in resmi nüfusundan yüzde 30 fazla fiili nüfusu var.

Resmi araç sayısında, kayıtlar­da görünmeyen yüzde 20 da­ha fazla araç var. Bu da trafiği pekâlâ zorluyor, sorun haline getiriyor. Bu konuda tedbirler almaya gayret ediyoruz. D-400 karayolunda hızlı bir aksiyon alındı. İkinci çevre yolu ve hal bölgesinde yol genişletme ve köprülü kavşak çalışmaları var. Hal katlı kavşağını nisan başında açacağız” ifadelerini kullandı.

Dünya Bakliyat Fe­derasyonu Daimî Üyesi Hüse­yin Arslan da bakliyatın Tür­kiye’den dünyaya yayılan bir değer olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu: “Bundan 50 se­ne sonraki yeni nesiller, bak­liyatın Türkiye’den çıktığını bilmeyecek. Bunun çalışmala­rınızı yapmalıyız. Mersin; nak­liye, bakliyat ve narenciye üze­rinde duruyor. Yumuktepe’de bunun izlerini bulduk. Yumuk­tepe’de 6 bin yıllık mercimek ve bakliyat tohumlarına rast­landı. Bu da gösteriyor ki Mer­sin’in bakliyattaki gelişimi 6 bin yıldan öncelere gidiyor.”

