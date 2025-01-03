Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer: 1000 yeni sosyal konutu vatandaşlarımıza sunacağız

Fahriye KUTLAY ŞENYURT

Sosyal belediyecilik anla­mında Mersin’in Türki­ye’ye örnek projeler yaptı­ğını söyleyen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Türkiye’nin gerçek sorununun ekonomi olduğuna vurgu yapa­rak, “Asgari ücret bu ülkede yüz­de 30 arttı, Mersin Büyükşehir Belediyesi ise sosyal politikalara ayırdığı payı yüzde 80 artırdı, 830 milyondan 1,5 milyar TL’ye çı­kardı” dedi.

Sosyal Konut Projesi ile ilgili de bilgi veren Seçer, Tar­sus ve Toroslar bölgesinde yapı­lacak olan çalışmalardan söz ede­rek, “Biz, 5 yıl sonuna kadar 1000 yeni sosyal konutu vatandaşları­mıza sunacağız” dedi. Başkan Se­çer, Müftü Deresi Yaşam Vadisi Projesi çalışmaların da 2026 yılı içerisinde başlayacağını belirtti.

“Sosyal politikalara ayırdığımız bütçeyi yüzde 80 artırarak 1,5 milyar TL yaptık”

2025 bütçesinde sosyal poli­tikalara ayırdıkları rakamın bil­gisini paylaşan Seçer, “Biz, 2024 yılında sosyal politikalara 830 milyon TL para harcadık. 2025 yılı için yüzde 80 artırdık ve sos­yal politikalara yaklaşık 1,5 mil­yar TL pay ayırdık. 119 milyon TL olan tarımsal desteği 215 milyon TL’ye çıkardık. Hangi noktalara dokunacağımızı biliyoruz. Biz in­sanlara sadece yardım yapalım istemiyoruz, onların üretmesini istiyoruz. Türkiye’nin üretmeye, istihdama ve insanların çalışma­sına ihtiyacı var” dedi.

Sosyal Konut Projeleri hak­kında konuşan Seçer, “Bu eko­nomik sıkıntı içerisinde özellik­le emeklilerin, yeni evlenme ha­zırlığı içerisinde olan gençlerin çok ilgi gösterdiği bir konu. Bizim şu anda Tarsus Hürriyet Mahal­lesi’nde Tarsus Belediyesi ile iş birliği halinde 300 dairelik toplu konut çalışmamız devam ediyor. 2025 yılı içerisinde bunun teme­lini atacağız. Yine Toroslar bölge­sinde belediyemize ait; Cumhu­riyet Evleri olarak anılan bölgede 150 konutluk bir çalışmamız var. Biz, 5 yıl sonuna kadar 1000 yeni sosyal konutu vatandaşlarımıza sunalım istiyoruz. Kısa süre içe­risinde projeleri neticelendirip temellerini de atacağız.”

2025 yılı içerisinde sosyal hiz­metlere ayrılacak bütçe hakkın­da konuşan Seçer, sosyal hiz­metlere verdikleri önemi anlattı. Mersin’de zengin ve fakir uçuru­munun fazla olduğunu sözlerine ekleyen Seçer, kentin dezavan­tajlı gruplarına; kadınlara, ço­cuklara, yaş almış yurttaşlara, özel gereksinimli birey ve çocuk­lara yönelik çalışmaları öncele­diklerini ifade etti. Seçer, “Mer­sin’in bu gerçeklerinden yola çı­karak sosyal politikalara önem verdik. Biz 2019’dan önce dersi­mize çok iyi çalıştık. O masada bulunanların birçoğu ya meclis üyesi ya bürokrat ya da danışman olarak hala benimle çalışıyorlar. Biz ne yaptığımızı biliyoruz ve çok iyi işler yapıyoruz” ifadeleri­ne yer verdi.

“Yetiştirdiğiniz insan gücüyle marka kent olunuyor”

‘Eğitimde Fırsat Eşitliği’ ala­nında yapmış oldukları hizmet­lere dair de konuşan Seçer, Bü­yükşehir Belediyesi Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Mer­kezleri’nde LGS ve YKS’ye hazır­lanan 8 binin üzerinde öğrenci ol­duğunu ifade etti.

Kaynak kitap desteğinden deneme sınavlarına ve LGS öğrencilerine verilen öğ­le yemeği hizmetine kadar eğiti­mi her alanda desteklerinin vur­gusunu yapan Seçer, “Mersin’de eğitimli nüfusu ne kadar artırabi­lirsek, iyi üniversitelerde ne ka­dar çok çocuğumuzun eğitimini sağlayabilirsek kente o kadar fay­da sağlarız. ‘Marka kent olacağız!’ diyoruz. Marka kent; bilim insa­nı, iyi siyasetçi, şampiyon sporcu, romancı, sanatçı, büyük ve vizyo­nel iş insanları yetiştirerek olu­nur. Yetiştirdiğiniz insan gücüyle marka kent olunuyor” dedi.

Kentteki resmi nüfus ile fiili nüfus arasında yüzde 30-35 fark olduğunun da altını çizen Seçer, 6 Şubat depreminin ardından Mer­sin’de yaşanan süreçten söz et­ti. Depremin ardından Mersin’in ‘Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi’ ilan edilmesi için çok ses yükselt­tiklerini de kaydeden Seçer, şeh­rin bu statüye alınmadığını hatır­lattı.

Yeni altyapı yatırımları, ye­ni su kaynakları ve kanalizasyon sistemleri gibi konularda EBRD, IBRD, IFC ve AFD gibi kuruluş­larla görüşmeler yaptıklarını ifa­de eden Seçer, Pamukluk Barajı için IBRD’den hibe bulduklarını ancak, kent ‘Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi’ ilan edilmediği için bunun iptal olduğunu sözlerine ekledi.

Seçer, “DSİ ile yeniden konuştuk. ‘Biz tamamını yapa­lım ama hibe olmaz. Siz arıtma­yı da bırakın, biz yapalım. Biz si­zi borçlandırırız. Bunu ödersiniz bize.’ dediler. Yani bizim 100 mil­yon Euro hibe gitti. Bunu şimdi Mersin ödeyecek. DSİ yapacak ama ben hiç para ödemeden bunu yapacaktım. Biz Mersin’i ‘Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi’ ilan ettirmiş olsaydık, hibe paketin­den sadece Pamukluk için değil birçok konuda destek alırdık” di­ye belirtti.

“Mersin Büyükşehir, mali disiplini sağlanmış bir belediye”

Seçer, 2019 yılında Büyükşehir Belediyesi’nin yönetimini dev­raldıklarında, belediyenin ve iş­tiraklerinin o günkü döviz kuruy­la TL cinsi borcunun 530 milyon dolar olduğundan söz ederek, bu borcun şu anda 284 milyon dolar olduğunu ifade etti. Seçer, “Bu da 9 milyara yakın bir para demek­tir. Yani 5 yıl hizmet etmişiz, bu­nun yanında da 9 milyar lira bizle alakası olmayan, önceki dönem­de bize fatura edilmiş bedeller ödemişiz. 250 milyon dolar borç azalmış. Onun için çok rahatız. Mersin Büyükşehir Belediyesi, mali disiplini sağlanmış bir bele­diye” dedi.

“Devlet, devlet kurumundan teminat istiyor”

Mersin Büyükşehir Belediye­si’nin 2024 yılı içerisinde 1 mil­yar 227 milyon TL vergi ve SGK primi ödediğini aktaran Seçer, “Bu hesap dönüyor. Bu hesap du­rağan bir hesap değil. Doğal ola­rak bu kadar pandomim kopara­cak bir durum söz konusu değil. Biz şimdi müracaatımızı yap­tık, bir yapılandırma tabi ki vade farklarını koyacaklar, bize ‘Kar­şılığında teminat verin’ dediler. Devlet, devlet kurumundan temi­nat istiyor, ona da ‘Tamam’ dedik. Olağanüstü olarak meclisi topla­dık. Şimdi kendilerine sunduk, onlardan haber bekliyoruz. Ama öyle bir telaşa mahal yok bizde” diye konuştu.

“Biz gelir olarak Türkiye’nin ilk 6’sında olan bir belediyeyiz”

Merkezi hükümet tarafından uygulanan e-haciz kararının özellikle vatandaşların yararlandığı sosyal hizmetleri etkileyip etkilemeyeceği üzerine açıklamalarda bulunan Seçer, “Hayır, hiçbir sıkıntı yaratmayacak. Bizim iştiraklerimizle birlikte 2025 yılı bütçemiz 40 milyar lira. Mersinliler şundan emin olsunlar; gerçekten, belediyelerinin mali disiplini ön plandadır, ne yaptığını bilen bir belediyedir. Stratejik plana, yatırım programına harfiyen uyulur.

Herkes ne yaptığını, nerede, ne işlem yapılacağını biliyor. Hangi ay nerede, hangi yatırımlara başlanacak, nerede, ne devam edecek, hepsine hakimiz. Mersinler bu konuda rahat olsunlar. Ne SGK ile ne vergi dairesi ile ne de diğer alacaklılarımızla bizim bir problemimiz yok. Bizim de alacağımız var. Biz gelir olarak Türkiye’nin ilk 6’sında olan bir belediyeyiz” dedi.

Büyükşehir ve MESKİ’nin yatırımlarının hız kesmeden devam ettiğini dile getiren Seçer, Mersin’in tüm ilçelerinde gerekli olan altyapı çalışmalarını tamamlayacaklarını söyledi. Söz konusu yatırımlar için hibe ve geri ödemeli krediler temin ettiklerine dikkat çeken Seçer, projelerin bir çoğunun hayata geçmesi için Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın onayını beklediklerini söyledi.

Metro Projesi hakkında da bilgi veren Seçer, ilk 5 yılık görev süresi içerisinde Meclis tarafından verilmeyen borçlanma yetkisi ve devamında Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın imza vermekte gecikmesi nedeni ile gecikmenin yaşandığını söyledi.

Geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile görüştüğünü ve Şimşek’in ekonomik tedbirler dolayısıyla yurtdışı borçlanmalara sıcak bakmadıklarını söylediğini aktaran Seçer, “Biz Mersin merkezde iki projenin Ulaştırma Bakanlığı Altyapı Genel Müdürlüğü’nden onayını aldık. Şu anda Strateji Ve Bütçe Başkanlığı’nda, yatırım programına alındığı zaman kredisini de ayarladık. Ben 3 yıl önce Mersin halkına; ‘Biz Mersin’de raylı sistemler dönemini başlatıyoruz’ dedim. Raylı sistemler demek; yer altı metrosu, hafif raylı, tramvay demek.

Biz yaklaşık olarak 13,4 kilometre ile başladık. Bir önceki dönemde bu projeler çalışılmaya başlanmış. Yatırım programına aldık ve temelini attık. Ama şu anda Mersin’in yaptığımız çalışmalarla beraber 45 kilometrelik raylı sistem projesi var. Devlette devamlılık esastır. Ben bir ucundan metroya başlarım, ağır ilerler ama tramvay 2 yılda tamamlanır. Bir sonraki dönem Türkiye’de ekonomik olarak iyi bir tablo olursa, rahat borçlanabilir ve projeyi yapabiliriz. Raylı sistemler 3-5 yıllık projeksiyonlar değil. Ama ben bir dönemi başlatıyor, bir vizyonu ortaya koyuyorum” ifadelerini kullandı.

“2026 yılı sonunda 42 adet elektrikli otobüsümüz olacak”

Toplu taşımada 436 otobüs olduğunu ifade eden Seçer, bunun 272 adedinin kendi dönemlerinde alınan yeni nesil otobüsler olduğundan söz etti. Bunların 205 adedinin CNG’li limon otobüsler olduğunu belirten Seçer, göreve geldiklerinde 12-13 olan filo yaşının şu anda 3’e düştüğünü belirtti. Seçer, otobüs alımlarının yeni dönemlerinde de devam edeceğinin vurgusunu yaparak, şimdi de elektrikli otobüslerin geleceğinin müjdesini verdi. 2025 yılı sonunda 17 adet elektrikli otobüs geleceğini duyuran Seçer, “Bunların tamamı hibe gelecek. Bedel ödemeyeceğiz. 14 adet de şarj ünitemiz hibe gelecek. 2026 sonuna kadar özkaynaklarımız ile alacaklarımız dahil olmak üzere 42 yeni elektrikli otobüsümüz olacak” dedi.

“Müftü Deresi Yaşam Vadisi ile muhteşem bir park alanı yapacağız”

Seçer, Müftü Deresi Yaşam Vadisi Projesi’nin detaylarını da paylaşarak, “500 dönümlük park alanı Akdeniz, Toroslar ve Yenişehir sınırları içerisinde yer alıyor. İçerisinde rekreasyonlar alanları, spor alanları, sosyal yaşam merkezleri, her yaştan ve farklı sosyal kültürel yapıdaki insanlar için onların talepleri doğrultusunda muhteşem bir park alanı gerçekleştireceğiz. 2026 yılı içerisinde orada çalışmaları başlatacağız. Bölgenin özellikleri göz önünde bulundurularak, dünyadaki örnekleri de değerlendirilerek çok muhteşem bir proje çıkacağını tahmin ediyorum” diye belirtti.

“25 yıllık imar planı problemini çözüme kavuşturduk”

Mersin’in en önemli sorunlarından olan imar planlarının çok önemli bir bölümünün tamamlandığını ve 25 yıllık problemin çözüme kavuşturulduğunu ifade eden Seçer, merkez ilçelerin tamamında Büyükşehir’in sorumluluğunda bulunan 1/5000’lik planların bittiğini, ilçe belediyelerinin yapması gereken 1/1000’lik planların da tamamlanma aşamasında olduğunu söyledi. İmar planları ile birlikte yeni iş sahalarının hayat bulacağına dikkat çeken Seçer, “Akdeniz ilçemizde 2 bin 500 hektarlık alanı iş sahası olarak açtık. Umut ediyorum, önümüzdeki yıl orada da çok hızlı bir çalışma olur ve 1-1,5 yıl içerisinde Mersin’de işyeri için arsa sorununu ortadan tamamen kaldırmış oluyoruz” dedi.