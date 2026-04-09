Mersin, Çukurova Mobilya Kent ile sektörde yeni faza hazırlanıyor

Türkiye genelinde mobil­ya, kağıt ve orman ürün­leri sektöründe ihracatın gerilemesi ve artan maliyetle­rin rekabet gücünü zayıflatma­sı, sektörde daralma sinyallerini güçlendiriyor. Mersin’de ise üre­ticiler bu tabloya karşı yeni bir çıkış arıyor. Sektör temsilcileri, “Çukurova Mobilya Kent” pro­jesi başta olmak üzere kümelen­me, markalaşma ve ihracat odak­lı adımlarla kenti yeniden büyü­me rotasına sokmayı hedefliyor.

Kamu, özel sektör ve sivil top­lum kuruluşlarının ortak hare­ket etmesiyle geliştirilen proje­ler, özellikle “Çukurova Mobilya Kent” vizyonu, Mersin’i sadece bir ticaret noktası olmaktan çı­karıp üretim, tasarım ve ihracat üssü haline getirmeyi hedefliyor.

Mersin Ticaret ve Sanayi Oda­sı (MTSO) Yönetim Kurulu Baş­kanı Hakan Sefa Çakır, birçok sektör için uygun üretim alanı bulmanın yapısal bir sorun ha­line geldiğini söyledi. Mersin’in üretime yönelik arazide kısıtlı olan, toprakları değerli bir kent olduğuna vurgu yapan Çakır, “Bu anlamda orman ürünleri ve özel­likle mobilya sektörü için sek­törel ihtisas bir sanayi sitesi ye­ri çalışmamız devam ediyor. Bu konuda MTSO 34 No’lu Ağaç ve Orman Ürünleri Meslek Ko­mitemizle, sektörün önemli bir STK’sı olan Mersin Mobilya Sa­nayicileri Derneği (MERMOB) ile ortak bir görüş içinde çalışı­yoruz, hedefimiz ve çabamız bir­dir” dedi.

MTSO olarak bu noktada sek­törün en önemli destekçisi, ko­nunun ilk takipçisi ve lobi gücü oluşturduklarını belirten Ça­kır, “İhtisas bir sanayi sitesi olan Mersin Mobilya Kent Projesi or­taya çıktığında Mersin; sektö­rün tüm ilgili paydaşlarıyla, ay­rışmadan, birlik ve beraberlik içinde, mobilya ve orman ürün­leri sektöründe; kümelenmeye, markalaşmaya, tasarıma, tekno­lojiye, verimliliğe, nitelikli insan kaynağına ve yenilikçiliğe daha çok odaklanacaktır” açıklama­sında bulundu.

MERMOB Başkanı Muham­med Sadık Özkan’da, kısa sürede 100 üyeye ulaşarak Mersin mo­bilya sektöründe güçlü bir tem­sil yapısı oluşturduklarını kay­detti. Özkan, “Bu büyüme sadece sayısal değil, aynı zamanda ya­pısal bir dönüşümü de berabe­rinde getirdi. Artık yalnızca yerel atölyelerin değil; ihracat odaklı büyük üreticilerin ve hammadde tedarikçilerinin de yer aldığı da­ha güçlü bir yapıya sahibiz. Mer­sin mobilya sektörünün gelece­ği için büyük önem taşıyan ‘Çu­kurova Mobilya Kent’ projesiyle dağınık üretim ve satış noktala­rını tek merkezde toplamayı he­defliyoruz” diye konuştu.

Sektörün temel sorunları ve çözümleri için çalışıyoruz

Sektörün en büyük sorunla­rından biri olan nitelikli iş gü­cü eksikliği için somut adımlar attıklarını dile getiren Özkan, Meslek yüksekokulları ve çırak­lık merkezleriyle yapılan iş bir­likleri sayesinde öğrencilere burs ve mezuniyet sonrası iş im­kânı sağlanması hedefledikleri­ni söyledi. Geleneksel ustalığı, dijital tasarım ve CNC gibi mo­dern üretim teknikleriyle birleş­tirmeyi hedeflediklerini sözleri­ne ekledi.

Mersin’i, sahip olduğu liman ve yeni havalimanı avantajıy­la lojistik gücünü kullanarak mobilya ihracatında üst sırala­ra yükseltmeyi hedefledikle­rine atıfta bulunan Özkan, “Bu süreçte MTSO Ağaç ve Orman Ürünleri Meslek komitemizle en önemli adımlarımızdan biri, 100 hektarlık “Çukurova Mobil­ya Kent” projesi olacak. Proje­nin hayata geçmesiyle Mersin’in Kayseri ve İnegöl gibi güçlü üre­tim merkezleriyle aynı ligde yer almasını bekliyoruz. Aynı za­manda mesleki eğitim merkezle­riyle desteklenecek bu yapı saye­sinde yaklaşık 10 bin kişilik yeni istihdam öngörülüyor.

Önümüzdeki 5 yıl, Mersin mo­bilya sektörü için bir dönüşüm dönemi olacak. Kümelenme ve dijitalleşme adımları tamamlan­dığında, kentimizin Doğu Akde­niz’in mobilya üssü haline gelme potansiyeli oldukça yüksek gö­rünüyor” ifadesini kullandı.

Mobilya ve orman ürünlerinde kendi markasını oluşturdu

MTSO Yönetim Kurulu Say­man Üye ve Ağaç ve Orman Ürünleri Meslek Komitesi üye­si Alpay Seyhan ise, Mersin mo­bilya endüstrisinin, ağırlıklı ola­rak geleneksel yöntemlerle ça­lışan küçük ölçekli atölyelerden oluşsa da son yıllarda orta ve bü­yük ölçekli işletmelerin sayısı­nın arttığını ifade etti. Bu geli­

geli­şimde Mersinli girişimcilerin çabasının önemli rol oynadığına dikkati çeken Seyhan, “Mersin, mobilya ve orman ürünlerinde kendi markalarını oluşturmaya başlamış; sahip olduğu hammad­de kaynakları, güçlü lojistik alt­yapısı ve yetişmiş insan gücüyle önemli bir potansiyele ulaşmış­tır. Bu doğrultuda, sektör pay­daşlarıyla birlikte kümelenmiş bir ihtisas mobilya sanayi sitesi kurulması ve uygun alanın belir­lenmesine yönelik çalışmaları­mız sürmektedir dedi.

MTSO 34 No’lu Ağaç ve Or­man Ürünleri Meslek Komite­si olarak, kentte faaliyet göste­ren STK’larla birlikte güçlü bir iş birliği sağlayarak sektörde or­tak bir duruş oluşturduklarını ve bu yapıya kamu kurumlarını da dahil ettiklerini hatırlatan Sey­han konuşmasını şöyle sürdür­dü: “Bu iş birliğinin en somut ör­neklerinden biri, nitelikli iş gücü ihtiyacına yönelik mesleki eği­tim çalışmalarımızdır. Mersin Ticaret ve Sanayi Odamız, Mer­sin OSB, Tarsus OSB ve Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş bir­liğiyle yürütülen ve Türkiye’ye örnek olan DAHİ MERSİN Mes­leki Eğitim Projesi kapsamında sektörün gelecekteki insan kay­nağına yatırım yapıyoruz.”

“Rekabeti artıracak destekler hızla hayata geçirilmeli”

Türkiye mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörü mart ayında daralma sinyali verdi. İhracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,7 azalarak 599,8 milyon dolara gerilerken; Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği’nin (AKAMİB) ihracatı yüzde 24,8 gerileyerek 62,7 milyon dolara indi.

AKAMİB Başkanı Onur Kılıçer, mart ayında ihracattaki gerilemede takvim etkisi ve jeopolitik risklerin belirleyici olduğunu, artan maliyetlerin ise rekabet gücünü zayıflattığına dikkat çekerek, “Artan üretim maliyetleri, kur dengesi ve finansman koşulları ihracatçımızın fiyat tutturmasını zorlaştırıyor. Özellikle emek yoğun mobilya ürünlerinde küresel pazarlarda rekabet gücümüzü her geçen ay kaybediyoruz. Bu tabloyu tersine çevirmek için maliyetleri dengeleyecek, ihracatçının rekabetçiliğini artıracak destek ve düzenlemelerin hızla hayata geçirilmesi gerekiyor” dedi.