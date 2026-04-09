Mersin, Çukurova Mobilya Kent ile sektörde yeni faza hazırlanıyor
Mersin mobilya ve orman ürünleri sektörü, küçük atölyelerden orta ve büyük ölçekli üretime geçişle yeni bir döneme hazırlanıyor. Bölge, Çukurova Mobilya Kent projesi ile Doğu Akdeniz’in mobilya üssü olma yolunda ilerliyor.
Türkiye genelinde mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektöründe ihracatın gerilemesi ve artan maliyetlerin rekabet gücünü zayıflatması, sektörde daralma sinyallerini güçlendiriyor. Mersin’de ise üreticiler bu tabloya karşı yeni bir çıkış arıyor. Sektör temsilcileri, “Çukurova Mobilya Kent” projesi başta olmak üzere kümelenme, markalaşma ve ihracat odaklı adımlarla kenti yeniden büyüme rotasına sokmayı hedefliyor.
Kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının ortak hareket etmesiyle geliştirilen projeler, özellikle “Çukurova Mobilya Kent” vizyonu, Mersin’i sadece bir ticaret noktası olmaktan çıkarıp üretim, tasarım ve ihracat üssü haline getirmeyi hedefliyor.
Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, birçok sektör için uygun üretim alanı bulmanın yapısal bir sorun haline geldiğini söyledi. Mersin’in üretime yönelik arazide kısıtlı olan, toprakları değerli bir kent olduğuna vurgu yapan Çakır, “Bu anlamda orman ürünleri ve özellikle mobilya sektörü için sektörel ihtisas bir sanayi sitesi yeri çalışmamız devam ediyor. Bu konuda MTSO 34 No’lu Ağaç ve Orman Ürünleri Meslek Komitemizle, sektörün önemli bir STK’sı olan Mersin Mobilya Sanayicileri Derneği (MERMOB) ile ortak bir görüş içinde çalışıyoruz, hedefimiz ve çabamız birdir” dedi.
MTSO olarak bu noktada sektörün en önemli destekçisi, konunun ilk takipçisi ve lobi gücü oluşturduklarını belirten Çakır, “İhtisas bir sanayi sitesi olan Mersin Mobilya Kent Projesi ortaya çıktığında Mersin; sektörün tüm ilgili paydaşlarıyla, ayrışmadan, birlik ve beraberlik içinde, mobilya ve orman ürünleri sektöründe; kümelenmeye, markalaşmaya, tasarıma, teknolojiye, verimliliğe, nitelikli insan kaynağına ve yenilikçiliğe daha çok odaklanacaktır” açıklamasında bulundu.
MERMOB Başkanı Muhammed Sadık Özkan’da, kısa sürede 100 üyeye ulaşarak Mersin mobilya sektöründe güçlü bir temsil yapısı oluşturduklarını kaydetti. Özkan, “Bu büyüme sadece sayısal değil, aynı zamanda yapısal bir dönüşümü de beraberinde getirdi. Artık yalnızca yerel atölyelerin değil; ihracat odaklı büyük üreticilerin ve hammadde tedarikçilerinin de yer aldığı daha güçlü bir yapıya sahibiz. Mersin mobilya sektörünün geleceği için büyük önem taşıyan ‘Çukurova Mobilya Kent’ projesiyle dağınık üretim ve satış noktalarını tek merkezde toplamayı hedefliyoruz” diye konuştu.
Sektörün temel sorunları ve çözümleri için çalışıyoruz
Sektörün en büyük sorunlarından biri olan nitelikli iş gücü eksikliği için somut adımlar attıklarını dile getiren Özkan, Meslek yüksekokulları ve çıraklık merkezleriyle yapılan iş birlikleri sayesinde öğrencilere burs ve mezuniyet sonrası iş imkânı sağlanması hedeflediklerini söyledi. Geleneksel ustalığı, dijital tasarım ve CNC gibi modern üretim teknikleriyle birleştirmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.
Mersin’i, sahip olduğu liman ve yeni havalimanı avantajıyla lojistik gücünü kullanarak mobilya ihracatında üst sıralara yükseltmeyi hedeflediklerine atıfta bulunan Özkan, “Bu süreçte MTSO Ağaç ve Orman Ürünleri Meslek komitemizle en önemli adımlarımızdan biri, 100 hektarlık “Çukurova Mobilya Kent” projesi olacak. Projenin hayata geçmesiyle Mersin’in Kayseri ve İnegöl gibi güçlü üretim merkezleriyle aynı ligde yer almasını bekliyoruz. Aynı zamanda mesleki eğitim merkezleriyle desteklenecek bu yapı sayesinde yaklaşık 10 bin kişilik yeni istihdam öngörülüyor.
Önümüzdeki 5 yıl, Mersin mobilya sektörü için bir dönüşüm dönemi olacak. Kümelenme ve dijitalleşme adımları tamamlandığında, kentimizin Doğu Akdeniz’in mobilya üssü haline gelme potansiyeli oldukça yüksek görünüyor” ifadesini kullandı.
Mobilya ve orman ürünlerinde kendi markasını oluşturdu
MTSO Yönetim Kurulu Sayman Üye ve Ağaç ve Orman Ürünleri Meslek Komitesi üyesi Alpay Seyhan ise, Mersin mobilya endüstrisinin, ağırlıklı olarak geleneksel yöntemlerle çalışan küçük ölçekli atölyelerden oluşsa da son yıllarda orta ve büyük ölçekli işletmelerin sayısının arttığını ifade etti. Bu geli
gelişimde Mersinli girişimcilerin çabasının önemli rol oynadığına dikkati çeken Seyhan, “Mersin, mobilya ve orman ürünlerinde kendi markalarını oluşturmaya başlamış; sahip olduğu hammadde kaynakları, güçlü lojistik altyapısı ve yetişmiş insan gücüyle önemli bir potansiyele ulaşmıştır. Bu doğrultuda, sektör paydaşlarıyla birlikte kümelenmiş bir ihtisas mobilya sanayi sitesi kurulması ve uygun alanın belirlenmesine yönelik çalışmalarımız sürmektedir dedi.
MTSO 34 No’lu Ağaç ve Orman Ürünleri Meslek Komitesi olarak, kentte faaliyet gösteren STK’larla birlikte güçlü bir iş birliği sağlayarak sektörde ortak bir duruş oluşturduklarını ve bu yapıya kamu kurumlarını da dahil ettiklerini hatırlatan Seyhan konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bu iş birliğinin en somut örneklerinden biri, nitelikli iş gücü ihtiyacına yönelik mesleki eğitim çalışmalarımızdır. Mersin Ticaret ve Sanayi Odamız, Mersin OSB, Tarsus OSB ve Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen ve Türkiye’ye örnek olan DAHİ MERSİN Mesleki Eğitim Projesi kapsamında sektörün gelecekteki insan kaynağına yatırım yapıyoruz.”
“Rekabeti artıracak destekler hızla hayata geçirilmeli”
Türkiye mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörü mart ayında daralma sinyali verdi. İhracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,7 azalarak 599,8 milyon dolara gerilerken; Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği’nin (AKAMİB) ihracatı yüzde 24,8 gerileyerek 62,7 milyon dolara indi.
AKAMİB Başkanı Onur Kılıçer, mart ayında ihracattaki gerilemede takvim etkisi ve jeopolitik risklerin belirleyici olduğunu, artan maliyetlerin ise rekabet gücünü zayıflattığına dikkat çekerek, “Artan üretim maliyetleri, kur dengesi ve finansman koşulları ihracatçımızın fiyat tutturmasını zorlaştırıyor. Özellikle emek yoğun mobilya ürünlerinde küresel pazarlarda rekabet gücümüzü her geçen ay kaybediyoruz. Bu tabloyu tersine çevirmek için maliyetleri dengeleyecek, ihracatçının rekabetçiliğini artıracak destek ve düzenlemelerin hızla hayata geçirilmesi gerekiyor” dedi.