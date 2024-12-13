Mersin, DAHİ projesiyle genç istihdam yaratacak
Gençlere erken yaşta meslek edindirmek hedefiyle hazırlanan DAHİMersin Projesi kamuoyuna tanıtıldı. Mersin Valiliği himayesinde hayata geçirilen proje ile Mersin’de yeni bir mesleki eğitim modeli oluşturmak ve gençleri erken yaşta sanayi ile buluşturmak hedefleniyor.
Mersin Valiliği himayesinde Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO), Mersin Milli Eğitim İl Müdürlüğü ve Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) işbirliğinde hazırlanan Dijital Ahilik (DAHİ) Mersin Projesi kamuoyuyla paylaşıldı.
Projeyi değerlendiren MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, Mersin’de yeni bir mesleki eğitim modeli oluşturmak adına MTSO ve Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bir araya geldiklerini, bu birlikteliğin MTOSB’nin, sanayicilerin de katılımıyla güçlendiğini söyledi. Ardından Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan’ın konuyu himayesine alarak projenin önünü açtığını kaydeden Çakır, “İş birliği ve dayanışmayla bir yola çıktık. Derdimiz kentimiz ve ülkemiz. Tek düşüncemiz gençlerimizle güçlü geleceğimizdir” dedi.
Projenin ilk adımının MTSO’nun 41 Meslek Komitesinin gösterdiği kararlılıkla atıldığını ifade eden Çakır, “Komitelerimiz insanımıza, gençlerimize, ülkemize duyduğumuz sorumluluk duygusuyla hareket ederek samimi bir çaba ortaya koydu” dedi. Bu projeyle insan kaynağı yetiştirileceğinin söylendiğini ancak ‘İnsan kaynağı’ terimini kullanmayı sevmediğini dile getiren Çakır, “Biz insanımızı, özellikle gençlerimizi bir kaynak olarak değil, bir değer olarak görüyoruz. Kaynaklar kullanılır ve tüketilir. Oysa değerler üretir, bizleri yüceltir. Olaya bakışımız budur” değerlendirmesini yaptı.
Çakır, MTSO Meslek Komitelerinin bu anlayışla gençlerin beceri edinmeleri, ekonomide etkin ve nitelikli şekilde yer almaları, köklü ekonomi kültürünün temeli olan ahilik ahlakıyla, etik değerlerle donanmış olmaları, sektörlerinde aranılan ve yaptıkları işlerle saygın birer kişi olmalarını hedeflediğini belirtti. MTSO Meclis Başkanı Hamit İzol sözlerine ülkelerin gelişimiyle eğitim arasındaki bağlantıya değinerek başladı. Gelişmekte olan Mersin için de eğitimin ayrı bir önem taşıdığına değinen İzol, eğitimin geliştirilmesine yönelik geliştirilen böylesi önemli bir projeyi destekleyen tüm kurum ve kuruluşlarla emeği geçenleri tebrik etti.
"Dijitalle eğitim ivme kazanır"
Projenin kendisini heyecanlandırdığını kaydeden MTOSB Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tekli “Sanayicinin teknolojiyi takip etmemesi durumunda yok olacağı belli. Dijital dönüşümle fabrikalarını güncelliyorlar ama bizim eğitimde de çocukları dijitale yönlendirmeyle ciddi bir ivme kazanacağımızı biliyorum. Bu eğitim verilmezse sanayi ne personel bulabilir ne de gelişir” dedi. OSB olarak Mesleki Eğitim Merkezi’ni kendi bünyesinde kuran ilk özel okula sahip olduklarına da değinen Tekli, bu konuda yürüttükleri çalışmaların detaylarını aktardı.
Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Eğitim Genel Müdürü Ali Karagöz’ün eğitimde güncel gelişmeleri anlattığı sunumuyla devam etti. Hayata yeni geçirilen ve ortaokul öğrencilerinin yaz aylarında meslek lisesi atölyelerinde eğitim almasını kapsayan Zanaat Atölyeleri hakkında bilgi veren Karagöz, meslek liseleri bünyesinde açılan ortaokulları öğrencilerin üniversite sonrası değil, lise yıllarında mesleklerini seçmesi için yürüttükleri faaliyetleri aktardı.
“Protokolle projemiz kurumsal kimlik kazanacak”
Milli Eğitim İl Müdürü Fazilet Durmuş, DAHİ Mersin Projesi’ni aralarında dijital dönüşüm, sosyal donatıların güçlendirilmesi, etkili staj yönetimi, uluslararası kaynaklardan yararlanma gibi maddeleri içeren 11 başlıkta ele aldıklarını söyledi. İmzalanacak protokolle çalışmaya kurumsal bir kimlik kazandırılacağını belirten Durmuş, ardından meslek liseleriyle iş dünyasının bağlantılarını güçlendirmeye yönelik bugüne kadar yürütülen çalışmaları özetledi.
“Ailelerin bakış açısını güncellemek istiyoruz”
Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ise herkesin gençlerin birer altın bileziği olması için çalıştığını bu projeyle ise meslek edindirmekle kalmayıp o mesleğin en iyisini yetiştirme gayreti olacağını vurguladı. “Öğrencilerin yeteneklerini tespit edip ortaya çıkaralım ama en ileri boyuta taşıyalım” diyen Pehlivan, “Ahlaklı, kültürlü, bilgili hem de yetenekli, dijital çağı, teknolojiyi takip eden nesiller, meslek mensupları yetiştirmek istiyoruz” dedi. Velilerin meslek liselerine bakışını değiştirmenin önemine de değinen Pehlivan, “Ailelerin bakış açısını da güncellemek ve mesleki eğitim algısını pozitife döndürmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.
“Mersin iş dünyası olarak odağımızda eğitim var”
MTSO Eğitim ve Kalkınma Vakfı Başkanı İsmail Yavuz Özgüven Mersin iş dünyası olarak, odağa eğitimi aldıklarını belirtti. “Bunun göstergesi de Odamız çatısı altında, Mersin iş dünyasının vizyonuyla kurulan ve sektörlerimize, insanımıza, Mersinlilere hizmet veren Eğitim ve Kalkınma Vakfımızdır” diyen Özgüven, bu konudaki en önemli paydaşın Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü olduğunu söyledi. Yapılacak işbirliği protokolünün bu anlamda çok önemli olduğunu kaydeden Özgüven, birçok alanda ortak mesleki eğitimler düzenleyerek katılımcılara hem piyasalarda geçerli olan beceriler kazandıracağını hem de bu sayede daha huzurlu, mutlu bir toplum oluşturulacağını dile getirdi.