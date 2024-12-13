Mersin, DAHİ projesiyle genç istihdam yaratacak  

Mersin Valiliği himaye­sinde Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MT­SO), Mersin Milli Eğitim İl Mü­dürlüğü ve Mersin Tarsus Orga­nize Sanayi Bölgesi (MTOSB) işbirliğinde hazırlanan Dijital Ahilik (DAHİ) Mersin Projesi kamuoyuyla paylaşıldı.

Projeyi değerlendiren MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Ça­kır, Mersin’de yeni bir mesleki eğitim modeli oluşturmak adına MTSO ve Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bir araya gel­diklerini, bu birlikteliğin MTOS­B’nin, sanayicilerin de katılı­mıyla güçlendiğini söyledi. Ar­dından Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan’ın konuyu himayesine alarak projenin önünü açtığını kaydeden Çakır, “İş birliği ve da­yanışmayla bir yola çıktık. Der­dimiz kentimiz ve ülkemiz. Tek düşüncemiz gençlerimizle güç­lü geleceğimizdir” dedi.

Proje­nin ilk adımının MTSO’nun 41 Meslek Komitesinin gösterdiği kararlılıkla atıldığını ifade eden Çakır, “Komitelerimiz insanı­mıza, gençlerimize, ülkemize duyduğumuz sorumluluk duy­gusuyla hareket ederek samimi bir çaba ortaya koydu” dedi. Bu projeyle insan kaynağı yetiştiri­leceğinin söylendiğini ancak ‘İn­san kaynağı’ terimini kullanmayı sevmediğini dile getiren Çakır, “Biz insanımızı, özellikle genç­lerimizi bir kaynak olarak değil, bir değer olarak görüyoruz. Kay­naklar kullanılır ve tüketilir. Oy­sa değerler üretir, bizleri yücel­tir. Olaya bakışımız budur” de­ğerlendirmesini yaptı.

Çakır, MTSO Meslek Komite­lerinin bu anlayışla gençlerin be­ceri edinmeleri, ekonomide et­kin ve nitelikli şekilde yer alma­ları, köklü ekonomi kültürünün temeli olan ahilik ahlakıyla, etik değerlerle donanmış olmaları, sektörlerinde aranılan ve yaptık­ları işlerle saygın birer kişi olma­larını hedeflediğini belirtti. MT­SO Meclis Başkanı Hamit İzol sözlerine ülkelerin gelişimiyle eğitim arasındaki bağlantıya de­ğinerek başladı. Gelişmekte olan Mersin için de eğitimin ayrı bir önem taşıdığına değinen İzol, eğitimin geliştirilmesine yöne­lik geliştirilen böylesi önemli bir projeyi destekleyen tüm kurum ve kuruluşlarla emeği geçenleri tebrik etti.

"Dijitalle eğitim ivme kazanır"

Projenin kendisini heyecanlan­dırdığını kaydeden MTOSB Yö­netim Kurulu Başkanı Sabri Tek­li “Sanayicinin teknolojiyi takip etmemesi durumunda yok ola­cağı belli. Dijital dönüşümle fab­rikalarını güncelliyorlar ama bi­zim eğitimde de çocukları dijitale yönlendirmeyle ciddi bir ivme ka­zanacağımızı biliyorum. Bu eği­tim verilmezse sanayi ne personel bulabilir ne de gelişir” dedi. OSB olarak Mesleki Eğitim Merkezi’ni kendi bünyesinde kuran ilk özel okula sahip olduklarına da deği­nen Tekli, bu konuda yürüttükleri çalışmaların detaylarını aktardı.

Milli Eğitim Bakanlığı Mesle­ki Eğitim Genel Müdürü Ali Ka­ragöz’ün eğitimde güncel geliş­meleri anlattığı sunumuyla de­vam etti. Hayata yeni geçirilen ve ortaokul öğrencilerinin yaz aylarında meslek lisesi atölyele­rinde eğitim almasını kapsayan Zanaat Atölyeleri hakkında bil­gi veren Karagöz, meslek liseleri bünyesinde açılan ortaokulları öğrencilerin üniversite sonrası değil, lise yıllarında mesleklerini seçmesi için yürüttükleri faali­yetleri aktardı.

“Protokolle projemiz kurumsal kimlik kazanacak”

Milli Eğitim İl Müdürü Fazi­let Durmuş, DAHİ Mersin Proje­si’ni aralarında dijital dönüşüm, sosyal donatıların güçlendiril­mesi, etkili staj yönetimi, ulusla­rarası kaynaklardan yararlanma gibi maddeleri içeren 11 başlıkta ele aldıklarını söyledi. İmzalana­cak protokolle çalışmaya kurum­sal bir kimlik kazandırılacağını belirten Durmuş, ardından mes­lek liseleriyle iş dünyasının bağ­lantılarını güçlendirmeye yöne­lik bugüne kadar yürütülen çalış­maları özetledi.

“Ailelerin bakış açısını güncellemek istiyoruz”

Mersin Valisi Ali Hamza Peh­livan ise herkesin gençlerin bi­rer altın bileziği olması için ça­lıştığını bu projeyle ise meslek edindirmekle kalmayıp o mesle­ğin en iyisini yetiştirme gayreti olacağını vurguladı. “Öğrencile­rin yeteneklerini tespit edip or­taya çıkaralım ama en ileri bo­yuta taşıyalım” diyen Pehlivan, “Ahlaklı, kültürlü, bilgili hem de yetenekli, dijital çağı, teknolojiyi takip eden nesiller, meslek men­supları yetiştirmek istiyoruz” dedi. Velilerin meslek liselerine bakışını değiştirmenin önemine de değinen Pehlivan, “Ailelerin bakış açısını da güncellemek ve mesleki eğitim algısını pozitife döndürmek istiyoruz” ifadeleri­ni kullandı.

“Mersin iş dünyası olarak odağımızda eğitim var”

MTSO Eğitim ve Kalkınma Vakfı Başkanı İsmail Yavuz Özgüven Mersin iş dünyası olarak, odağa eğitimi aldıklarını belirtti. “Bunun göstergesi de Odamız çatısı altında, Mersin iş dünyasının vizyonuyla kurulan ve sektörlerimize, insanımıza, Mersinlilere hizmet veren Eğitim ve Kalkınma Vakfımızdır” diyen Özgüven, bu konudaki en önemli paydaşın Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü olduğunu söyledi. Yapılacak işbirliği protokolünün bu anlamda çok önemli olduğunu kaydeden Özgüven, birçok alanda ortak mesleki eğitimler düzenleyerek katılımcılara hem piyasalarda geçerli olan beceriler kazandıracağını hem de bu sayede daha huzurlu, mutlu bir toplum oluşturulacağını dile getirdi.