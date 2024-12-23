Mersin iş dünyası kenti dünyaya açmak istiyor

Toplantının açılışında konuşan MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, Mersin’in artık kabuğundan çıkıp uluslararası boyuta taşınması gerektiğini söyledi. Bunun için odaların çalışma yürüttüğünü, belediyelerin çalıştığını, üniversitelerin proje geliştirdiğini ancak bu çalışmalar sırasında kimsenin birbirinden haberdar olmadığını kaydeden Çakır, oluşturulan plan çerçevesinde birlik ve beraberlik içinde neler yapılabileceğinin belirleneceğini söyledi.

Bir şehrin uluslararasılaşmasının turizm sektörü açısından büyük önem taşıdığına dikkat çeken MTSO Meclis Başkanı Hamit İzol, kente yeni yatırımlar yapılması gerektiğini, gerekirse uluslararası yatırımları çekmek gerektiğini belirtti. Fahri konsolosları dünyaya açılan birer pencere olarak nitelendiren Mersin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Özdemir ise böyle bir projeye önemli katkılar sunabileceklerine inandığını söyledi. Belediyenin belirli kriterleri göz önünde bulundurarak kardeş şehir sayısını 30’lu rakamlardan 13’e indirmesini doğru bulduğuna da değinen Özdemir, uluslararasılaşma konusunda bu şehirlerle ve Akdeniz’e kıyısı bulunan şehirlerle daha fazla yakınlık kurulması taraftarı olduğunu belirtti.

“Çıktığımız yolda lokomotif olmaya hazırız”

Tüm önerileri dinlemesi sonrasında toplantının kapanışında konuşan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, uluslararasılaşma konusunun uzun soluklu bir yolculuk olduğunu söyledi. Kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerin açıklandığını ve bu hedeflere ulaşmak için belediye olarak lokomotif olmaya hazır olduklarını kaydeden Seçer, “Bu çalışmayı mutlaka kamu, özel sektör, üniversitelerle bir arada organize edersek daha yararlı sonuçlar alacağımıza inanıyoruz” dedi.