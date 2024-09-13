Mersin iş dünyası yatırımlar için buluştu

Mersinli oda, borsa ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri Mersin Ti­caret ve Sanayi Odası (MTSO) or­ganizasyonunda Büyükşehir Be­lediye Başkanı Vahap Seçer’le “İş Dünyası Temsilcileri Buluşması’ organizasyonunda bir araya gel­di. MTSO Yönetim Kurulu Baş­kanı Hakan Sefa Çakır ve Meclis Başkanı Hamit İzol evsahipliğin­deki organizasyona MTSO Yöne­tim Kurulu Üyeleri, Oda ve Borsa­lar, İş STK’ları temsilcileriyle Bü­yükşehir Belediyesi bürokratları tam kadro katıldı.

Güçlü bir Mer­sin lobisi oluşturmak hedefiyle buluşma talebinde bulunduğunu belirten Vahap Seçer, bugüne ka­dar yürüttükleri çalışmaları özet­leyip ardından bekleyen projeleri ve hedeflerini anlattı.

“Kentimiz için el birliğiyle çalışacağız”

MTSO Yönetim Kurulu Başka­nı Hakan Sefa Çakır, başta eko­nomi ve iş dünyası temsilcile­ri olmak üzere tüm sivil toplum örgütleriyle yakın iletişim için­de olduklarını belirterek, “MTSO olarak kent dinamiklerini kent gücünün bir parçası olarak görü­yoruz. Bu gücün önemli bir parça­sı da Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı. Farklı kesimlerin or­tak sesi olarak Başkanımız Vahap Seçer’i konuk etmek istedik. Baş­kanımızı ilk ağızdan dinleyerek, projeleriyle ilgili bilgiler almak ve kentimiz için nasıl bir katkı ver­memiz gerektiğini beraber istişa­re etmek istedik. Hepimiz kenti­miz için varız. El birliğiyle Türki­ye’nin incisi olan kentimizin daha iyi bir konuma getirilmesi uğraşı içerisindeyiz” dedi.

“Hepimizin ortak amacı Mersin’in gelişmesi”

MTSO Meclis Başkanı Hamit İzol ise, Mersin’in geleceği için ortak paydada birleşmenin öne­mini vurgulayarak, “Hepimizin düşüncesi aynı. Aynı duyguları taşıyoruz. Önce Mersinimiz son­ra ülkemiz, bizler hep bir bütü­nüz. Bu şehirde gerçekten çok bü­yük hizmetleri olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Se­çer ilk döneminde çok başarılıydı. İkinci döneminde de bu başarı­yı yakalayıp geçmesi lazım. Bizler de bu süreçte tabi ki Başkanımı­zın ve ilçe belediye başkanlarımı­zın yanında olacağız. Hepimiz tek bir amaç taşıyoruz ve amacımız Mersin. Ne dili ne ırkı ne de mez­hebi ile kimse kimseyi ötekileş­tirmeden, hepimiz birlikte Mer­siniz” ifadelerini kullandı.

Ardından söz alan Başkan Se­çer, kentin uzun süredir bekledi­ği raylı sistem, Pamukluk Barajı ve MESKİ altyapı yatırımları için dış finansman bulduklarını kay­detti. Seçer, düşük faizli uzun va­deli böylesi önemli kredileri ka­çırmamak, projelere biran önce başlayabilmek için vakit kaybe­dilmeden bu yatırımların Cum­hurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nda Yatırım Progra­mı’na alınması gerektiğini vurgu­ladı. Bu yatırımların Mersin için önemine dikkat çeken Seçer, parti ayrımı gözetmeksizin tüm kurum ve kuruluşları, Mersin menfaat­leri odağında birlikte lobi oluştur­maya davet etti.

Büyükşehir Belediyesi, afet ve kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandırdı

Kentsel dönüşüm ve deprem konusunda da değerlendirmelerde bulunan Vahap Seçer, Afet İşleri Dairesi Başkanlığı’nın Kentsel Dönüşüm, Afet Sakınım Eylem Planı, Paleosismoloji Çalışmaları, Deprem Çalıştayı ve Danışma Kurulu çıktılarını kapsayan çalışmalar yaptığından ve bunları 2 ay içinde de kamuoyuyla paylaşacaklarından söz etti. Seçer, “Mersin bir afet bölgesi; tsunamisinden nükleer sızıntıya, kimyasal sızıntıdan akaryakıt patlama tehlikesine, sel baskınlarına, orman yangınlarına kadar bir afet bölgesi” dedi.

Kentte yaşanabilecek afetlere ilişkin ‘Afet Kampüsü’ kurduklarını vurgulayan Seçer, “Afet olduğu anda şehrin tahliyesinden ilk müdahalelere kadar, alınacak önlemlerden malzemelere kadar ne yapacağını kimse bilmiyor. Deprem oldu çadır, su, ihtiyaç maddeleri sıkıntısı oldu. Afet durumunda vatandaşın nasıl davranacağını bilen sistematik eğitimler yok. Akıllı şehir sistemi yok, teknolojik altyapı yatırımları yapılmamış. İşte afet kampüsünde bütün bunların olduğu, afet anında oradan sevk ve idare edeceğimiz bir yapının olması lazım” diyerek, konuya ilişkin çalışmalara hız verdiklerini söyledi.