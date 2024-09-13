Mersin iş dünyası yatırımlar için buluştu
Mersin iş dünyası temsilcileri kent lobisi oluşturmak adına Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in talebi, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın organizasyonuyla bir araya geldi. Vahap Seçer, Mersin yatırımlarında dış finansman kullanımı için iş insanlarına ortak lobi çağrısında bulundu.
Mersinli oda, borsa ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) organizasyonunda Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’le “İş Dünyası Temsilcileri Buluşması’ organizasyonunda bir araya geldi. MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır ve Meclis Başkanı Hamit İzol evsahipliğindeki organizasyona MTSO Yönetim Kurulu Üyeleri, Oda ve Borsalar, İş STK’ları temsilcileriyle Büyükşehir Belediyesi bürokratları tam kadro katıldı.
Güçlü bir Mersin lobisi oluşturmak hedefiyle buluşma talebinde bulunduğunu belirten Vahap Seçer, bugüne kadar yürüttükleri çalışmaları özetleyip ardından bekleyen projeleri ve hedeflerini anlattı.
“Kentimiz için el birliğiyle çalışacağız”
MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, başta ekonomi ve iş dünyası temsilcileri olmak üzere tüm sivil toplum örgütleriyle yakın iletişim içinde olduklarını belirterek, “MTSO olarak kent dinamiklerini kent gücünün bir parçası olarak görüyoruz. Bu gücün önemli bir parçası da Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı. Farklı kesimlerin ortak sesi olarak Başkanımız Vahap Seçer’i konuk etmek istedik. Başkanımızı ilk ağızdan dinleyerek, projeleriyle ilgili bilgiler almak ve kentimiz için nasıl bir katkı vermemiz gerektiğini beraber istişare etmek istedik. Hepimiz kentimiz için varız. El birliğiyle Türkiye’nin incisi olan kentimizin daha iyi bir konuma getirilmesi uğraşı içerisindeyiz” dedi.
“Hepimizin ortak amacı Mersin’in gelişmesi”
MTSO Meclis Başkanı Hamit İzol ise, Mersin’in geleceği için ortak paydada birleşmenin önemini vurgulayarak, “Hepimizin düşüncesi aynı. Aynı duyguları taşıyoruz. Önce Mersinimiz sonra ülkemiz, bizler hep bir bütünüz. Bu şehirde gerçekten çok büyük hizmetleri olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer ilk döneminde çok başarılıydı. İkinci döneminde de bu başarıyı yakalayıp geçmesi lazım. Bizler de bu süreçte tabi ki Başkanımızın ve ilçe belediye başkanlarımızın yanında olacağız. Hepimiz tek bir amaç taşıyoruz ve amacımız Mersin. Ne dili ne ırkı ne de mezhebi ile kimse kimseyi ötekileştirmeden, hepimiz birlikte Mersiniz” ifadelerini kullandı.
Ardından söz alan Başkan Seçer, kentin uzun süredir beklediği raylı sistem, Pamukluk Barajı ve MESKİ altyapı yatırımları için dış finansman bulduklarını kaydetti. Seçer, düşük faizli uzun vadeli böylesi önemli kredileri kaçırmamak, projelere biran önce başlayabilmek için vakit kaybedilmeden bu yatırımların Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nda Yatırım Programı’na alınması gerektiğini vurguladı. Bu yatırımların Mersin için önemine dikkat çeken Seçer, parti ayrımı gözetmeksizin tüm kurum ve kuruluşları, Mersin menfaatleri odağında birlikte lobi oluşturmaya davet etti.
Büyükşehir Belediyesi, afet ve kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandırdı
Kentsel dönüşüm ve deprem konusunda da değerlendirmelerde bulunan Vahap Seçer, Afet İşleri Dairesi Başkanlığı’nın Kentsel Dönüşüm, Afet Sakınım Eylem Planı, Paleosismoloji Çalışmaları, Deprem Çalıştayı ve Danışma Kurulu çıktılarını kapsayan çalışmalar yaptığından ve bunları 2 ay içinde de kamuoyuyla paylaşacaklarından söz etti. Seçer, “Mersin bir afet bölgesi; tsunamisinden nükleer sızıntıya, kimyasal sızıntıdan akaryakıt patlama tehlikesine, sel baskınlarına, orman yangınlarına kadar bir afet bölgesi” dedi.
Kentte yaşanabilecek afetlere ilişkin ‘Afet Kampüsü’ kurduklarını vurgulayan Seçer, “Afet olduğu anda şehrin tahliyesinden ilk müdahalelere kadar, alınacak önlemlerden malzemelere kadar ne yapacağını kimse bilmiyor. Deprem oldu çadır, su, ihtiyaç maddeleri sıkıntısı oldu. Afet durumunda vatandaşın nasıl davranacağını bilen sistematik eğitimler yok. Akıllı şehir sistemi yok, teknolojik altyapı yatırımları yapılmamış. İşte afet kampüsünde bütün bunların olduğu, afet anında oradan sevk ve idare edeceğimiz bir yapının olması lazım” diyerek, konuya ilişkin çalışmalara hız verdiklerini söyledi.