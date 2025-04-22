Mersin, mobilyada marka şehir olmak istiyor

Müjde DEMİR

Mersin Mobilya Sanayi­cileri İş İnsanları Der­neği (MERMOB) Baş­kanı Sadık Özkan, Mersin’in mo­bilya sektöründe sahip olduğu potansiyele rağmen bugüne ka­dar hak ettiği ilgiyi göremediğini belirterek, Mersin Mobilya Fua­rı ile birlikte hem yerel üreticile­rin görünürlüğünün artırılması­nı hem de kentin sektördeki ge­ri kalmış imajının kırılarak güçlü bir marka kimliği kazanmasını amaçladıklarını söyledi.

MERMOB Kurucu Başkanı Sa­dık Özkan, organizasyonun yal­nızca ticari bir etkinlik değil, ay­nı zamanda Mersin’in sektörde­ki konumunu güçlendirecek bir vizyon projesi olduğunu belirte­rek, “Bu fuarlar Çukurova Mo­bilya Kent projesinin alt yapısını oluşturmaktadır. Çukurova Mo­bilya Kent hayata geçtiğinde fu­arlarımız yerel değil uluslararası olacaktır. Komple İç Anadolu, Ak­deniz ve güneydoğu Anadolu böl­gesini kapsayacaktır” dedi.

Mer­sin’in sanayi ve üretim anlamında güçlü bir altyapıya sahip olduğu­nu vurgulayan Sadık Özkan, mo­bilya sektörünün bugüne dek bu potansiyeli yeterince değerlendi­remediğine dikkat çekerek, “Mo­bilya sektöründe çok yetenekli tasarımcılarımız, kaliteli üretim yapan firmalarımız var. Ancak bu başarıların ulusal ölçekte tanıtıl­ması ve sektörel farkındalık yara­tılması gerekiyordu. İşte bu fuar, tam olarak bu boşluğu doldurmak üzere planlandı” diye konuştu.

Fuarın sadece Mersin için de­ğil, Adana ve Hatay gibi komşu il­ler için de önemli bir ticaret plat­formu olduğunu ifade eden Özkan, “Adana’dan, Hatay’dan sektörün önemli temsilcileri bu fuarda bi­zimle olacak. Bu sadece Mersin’in değil, tüm Akdeniz bölgesinin or­tak bir vitrini. Yaklaşık 20 binin üzerinde ziyaretçi bekliyoruz. Hem sektörel iş birlikleri hem de tüketici etkileşimi açısından ol­dukça verimli bir fuar olacak” dedi.

“Sektörün geleceği için stratejik bir adım”

Sadık Özkan, fuarın Mersin mobilya sektörünün uzun vade­li hedeflerine ulaşmasında da önemli bir mihenk taşı olacağını vurgulayarak, “Biz bu fuarı yal­nızca bir tanıtım etkinliği olarak görmüyoruz. Bu fuar, Mersin’in mobilya sektöründe marka şehir haline gelmesi yolunda atılmış stratejik bir adımdır. Orta ve uzun vadede Mersin’i, mobilya tasarım ve üretiminde Türkiye’nin önemli merkezlerinden biri haline getir­meyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Fuar, yeni iş birliklerine kapı aralıyor

Mersin’de 30 yılı aşkın süredir mobilya imalatı alanında faali­yet gösteren Respiro Mobilya, fu­ar aracılığıyla marka bilinirliğini artırmayı ve yeni iş birliklerine kapı aralamayı hedefliyor. Firma sahibi Emrah Teker, Mobilya Fu­arı’na katılımının kendileri için önemli bir dönüm noktası oldu­ğunu belirterek şunları söyledi: “30 yıldır Mersin’de üretim yapı­yor, mobilya sektörüne kalite ve estetik kazandırmak için çalışı­yoruz.

Bu fuar, yalnızca ürünle­rimizi sergilemek için değil; ay­nı zamanda sektör profesyonel­leriyle tanışmak, yeni pazarlara açılmak ve müşteri ağımızı ge­nişletmek adına önemli bir fırsat. Hem ismimizi daha fazla kişiye duyurmak hem de satış hacmimi­zi artırmak istiyoruz.”

2. Mobilya ve Aksesuarları Fuarı 26 Nisan'da kapılarını açıyor

Mersin’in üretim gücünü ve tasarım vizyonunu bir araya getiren Mersin 2. Mobilya ve Ev Aksesuarları Fuarı, bu yıl 26 Nisan – 4 Mayıs 2025 tarihleri arasında Yenişehir Fuar Mersin’de ziyaretçileriyle buluşuyor. Mersin Mobilya Sanayicileri İş İnsanları Derneği (MERMOB) ve MSR Fuarcılık iş birliğinde düzenlenen fuar, bölgenin en prestijli sektör etkinliklerinden biri olmayı hedefliyor.

Sadece Mersin değil, Adana ve Hatay gibi çevre illerden de birçok firmanın yer alacağı organizasyonda, 20 binin üzerinde ziyaretçinin fuarı gezmesi bekleniyor. Mobilya ve ev aksesuarlarında en yeni trendlerin sergileneceği buluşmada, sektörel iş birliklerine zemin hazırlanması, kent ekonomisine de güçlü bir katkı sağlanması hedefleniyor.