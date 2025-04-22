Mersin, mobilyada marka şehir olmak istiyor
Mersin 2. Mobilya ve Ev Aksesuarları Fuarı, bu yıl 26 Nisan – 4 Mayıs 2025 tarihleri arasında ziyaretçileriyle buluşacak. Mersin’in mobilya sektöründe hak ettiği ilgiyi göremediğini söyleyen sektör temsilcileri fuarın sektöre yeni kapılar aralayacağını kaydetti.
Müjde DEMİR
Mersin Mobilya Sanayicileri İş İnsanları Derneği (MERMOB) Başkanı Sadık Özkan, Mersin’in mobilya sektöründe sahip olduğu potansiyele rağmen bugüne kadar hak ettiği ilgiyi göremediğini belirterek, Mersin Mobilya Fuarı ile birlikte hem yerel üreticilerin görünürlüğünün artırılmasını hem de kentin sektördeki geri kalmış imajının kırılarak güçlü bir marka kimliği kazanmasını amaçladıklarını söyledi.
MERMOB Kurucu Başkanı Sadık Özkan, organizasyonun yalnızca ticari bir etkinlik değil, aynı zamanda Mersin’in sektördeki konumunu güçlendirecek bir vizyon projesi olduğunu belirterek, “Bu fuarlar Çukurova Mobilya Kent projesinin alt yapısını oluşturmaktadır. Çukurova Mobilya Kent hayata geçtiğinde fuarlarımız yerel değil uluslararası olacaktır. Komple İç Anadolu, Akdeniz ve güneydoğu Anadolu bölgesini kapsayacaktır” dedi.
Mersin’in sanayi ve üretim anlamında güçlü bir altyapıya sahip olduğunu vurgulayan Sadık Özkan, mobilya sektörünün bugüne dek bu potansiyeli yeterince değerlendiremediğine dikkat çekerek, “Mobilya sektöründe çok yetenekli tasarımcılarımız, kaliteli üretim yapan firmalarımız var. Ancak bu başarıların ulusal ölçekte tanıtılması ve sektörel farkındalık yaratılması gerekiyordu. İşte bu fuar, tam olarak bu boşluğu doldurmak üzere planlandı” diye konuştu.
Fuarın sadece Mersin için değil, Adana ve Hatay gibi komşu iller için de önemli bir ticaret platformu olduğunu ifade eden Özkan, “Adana’dan, Hatay’dan sektörün önemli temsilcileri bu fuarda bizimle olacak. Bu sadece Mersin’in değil, tüm Akdeniz bölgesinin ortak bir vitrini. Yaklaşık 20 binin üzerinde ziyaretçi bekliyoruz. Hem sektörel iş birlikleri hem de tüketici etkileşimi açısından oldukça verimli bir fuar olacak” dedi.
“Sektörün geleceği için stratejik bir adım”
Sadık Özkan, fuarın Mersin mobilya sektörünün uzun vadeli hedeflerine ulaşmasında da önemli bir mihenk taşı olacağını vurgulayarak, “Biz bu fuarı yalnızca bir tanıtım etkinliği olarak görmüyoruz. Bu fuar, Mersin’in mobilya sektöründe marka şehir haline gelmesi yolunda atılmış stratejik bir adımdır. Orta ve uzun vadede Mersin’i, mobilya tasarım ve üretiminde Türkiye’nin önemli merkezlerinden biri haline getirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.
Fuar, yeni iş birliklerine kapı aralıyor
Mersin’de 30 yılı aşkın süredir mobilya imalatı alanında faaliyet gösteren Respiro Mobilya, fuar aracılığıyla marka bilinirliğini artırmayı ve yeni iş birliklerine kapı aralamayı hedefliyor. Firma sahibi Emrah Teker, Mobilya Fuarı’na katılımının kendileri için önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek şunları söyledi: “30 yıldır Mersin’de üretim yapıyor, mobilya sektörüne kalite ve estetik kazandırmak için çalışıyoruz.
Bu fuar, yalnızca ürünlerimizi sergilemek için değil; aynı zamanda sektör profesyonelleriyle tanışmak, yeni pazarlara açılmak ve müşteri ağımızı genişletmek adına önemli bir fırsat. Hem ismimizi daha fazla kişiye duyurmak hem de satış hacmimizi artırmak istiyoruz.”
2. Mobilya ve Aksesuarları Fuarı 26 Nisan'da kapılarını açıyor
Mersin’in üretim gücünü ve tasarım vizyonunu bir araya getiren Mersin 2. Mobilya ve Ev Aksesuarları Fuarı, bu yıl 26 Nisan – 4 Mayıs 2025 tarihleri arasında Yenişehir Fuar Mersin’de ziyaretçileriyle buluşuyor. Mersin Mobilya Sanayicileri İş İnsanları Derneği (MERMOB) ve MSR Fuarcılık iş birliğinde düzenlenen fuar, bölgenin en prestijli sektör etkinliklerinden biri olmayı hedefliyor.
Sadece Mersin değil, Adana ve Hatay gibi çevre illerden de birçok firmanın yer alacağı organizasyonda, 20 binin üzerinde ziyaretçinin fuarı gezmesi bekleniyor. Mobilya ve ev aksesuarlarında en yeni trendlerin sergileneceği buluşmada, sektörel iş birliklerine zemin hazırlanması, kent ekonomisine de güçlü bir katkı sağlanması hedefleniyor.