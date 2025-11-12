Mersin OSB’de hedef 4 ve 5. Bölgelerin üretime geçmesi

Mersin’de 1993 yılında 380 hektar alanda faaliyete geçen Mersin OSB’de yüzölçümü, imar planları bakanlıkça onaylanan 5’inci bölge ile birlikte 1.083,5 hektara ulaşacak. Yatırımcı firmaların 25 bin kişiyi istihdam ettiği bölgede Türkiye ve Mersin’in kalkınmasına destek olmak için var güçleriyle çalıştıklarını belirten Mersin OSB Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tekli, “Devletimizin sağladığı imkânlar ve destekler çerçevesinde faaliyetlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Türkiye her geçen gün devlet politikaları ve yatırım hamleleri ile gelişiyor.

Bizler de bu gelişime Mersin’den yatırım, istihdam ve üretim alanlarımızla destek veriyoruz. Uluslararası Mersin Limanı, hava ve karayolu lojistik imkânları bakımından son derece avantajlı bir lokasyonda bulunan Mersin OSB, dünyanın her bölgesine gerçekleştireceği ihracatla ekonomiye değer katıyor” dedi.

Faaliyette bulunan 3 organize sanayi bölgesi, yapımı devam eden 4. organize sanayi bölgesi ile mevcutta 823,5 hektar alanıyla Mersin’in en büyük organize sanayi bölgesi olduklarına atıfta bulunan Başkan Tekli, “Ağırlıklı olarak çelik konstrüksiyon, gıda, plastik, makine, mobilya, kimya, cam başta olmak üzere 14 ayrı sektörün kümelendiği bölgemizde, ilave alan yatırımlarında teknoloji yatırımları hız kesmeden devam ediyor. 4. Bölge’de alt yapı ve üst yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından 6 bin kişiye istihdam sağlanması hedefleniyor. İmar plan onayı alınan 5. Bölge ile birlikte 1.083,5 hektar alana sahip olacağız” diye konuştu.

Yeşil OSB Belgesi alan 13 OSB arasında

Öte yandan, 2024 yılı içerisinde gerçekleştirdikleri çalışmalarla Türkiye’de ‘Yeşil OSB Belgesi’ verilen 13 OSB’den birisi olmayı başardıklarını bildiren Sabri Tekli, aynı zamanda ‘OSB Yıldızları Araştırması’ kapsamında en çok katkı veren 8. OSB olduklarını vurguladı. Ayrıca İstanbul’da düzenlenen SAHA EXPO Fuarı’na, Mersin’den firmalarla katılarak ‘Mersin SAHA’da stank kurduklarını hatırlatan Tekli, “Standımız yoğun ilgi gördü.

Özel Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizde eğitimlere devam ederken, Özel Mersin OSB Esra Şemsi Çocuk Bakımevi’nde sürdürdüğümüz eğitimler ile kadınlarımızın iş hayatında daha çok istihdam edilmesini sağladık. Model Fabrika ve İnovasyon Merkezimizdeki çalışmalarımız devam ederken, yurtiçi ve yurtdışından birçok heyet merkezimizdeki çalışmaları incelemek üzere ziyaretimize geldi” dedi.

6. Bölge hedefi var

MTOSB’nin her geçen gün büyüyen bir anlayışla yatırımlarını ilerlettiğini, 5. Bölge tahsislerini tamamlayarak, 6. Bölge için de çalışmaya başlamalarının başlıca odak noktalarını meydana getirdiğini açıklayan Sabri Tekli, şöyle devam etti: “En büyük hedefimiz ve görevimiz kentimize yeni sanayi alanları açarak istihdam ve üretim sayılarına katkıda bulunmak.

Mersin limanıyla, havaalanıyla, demiryolu ve otoyol bağlantılarıyla ciddi bir lojistik üstünlüğe sahip. Yatırımcının gözü Mersin’de. Biz de bu anlamda yönetim kurulumuz ile birlikte üzerimize düşen sorumluluğu biliyoruz. Mersin, sağladığı avantajlarla sanayi yatırımları için cazibe merkezi haline geldi. Tarım ve lojistiğin yanında sanayi sektörünün büyümesi, kent ekonomisine kayda değer katkılar sağlıyor. Bölgemizde artan üretim, istihdamı ve ihracatı da olumlu etkiliyor. Bu anlamda ülke ekonomisine katkı sunduğumuz için açıkçası gururluyuz.”

Başkan Tekli, üretimin sadece ekonomik değil, aynı zamanda sosyal kalkınma için de stratejik önem taşıdığını belirterek, “Üreten her firma, istihdam sağlar, katma değer yaratır ve ülkemizin yarınlarını inşa eder” ifadelerini kullandı. Mersin OSB olarak üretimi ve sanayiciyi her zaman desteklemeye devam edeceklerini belirten Tekli, başarıyı sürdürülebilir kılmak adına yeni yatırım alanları açmaya devam edeceklerini, teknoloji ve inovasyonu yakından takip ettiklerini ekledi.

SkyTigers takımından tarihi başarı

Günümüz sanayi ve teknolojisinin en son geldiği noktada, MTOSB içerisinde faaliyet gösteren Özel Şişecam MTAL’de kurulan SkyTigers Mersin takımı önemli bir başarıya imza attı. Bu ekibin Güney Kore’de düzenlenen “2025 FIDA Drone Soccer World Cup-Jeonju’da, Rising Star Award” ödülünü kazandığı bilgisini veren Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tekli, “Bu ödül, Drone Soccer sahnesinde geleceği en parlak, hızla yükselen takıma veriliyor” dedi. Tekli, Drone Soccer’ın yalnızca bir spor dalı olmadığını, aynı zamanda teknoloji, mühendislik ve stratejik düşünmeyi bir araya getiren bir alan olduğuna dikkat çekti.

Bu branşın gençlerin kişisel ve akademik gelişiminde kritik bir rol oynayabileceğini vurgulayan Tekli, “Drone Soccer, gençlerimizin teknolojiye yatkınlığını artırırken aynı zamanda onların geleceğe hazırlanmasını sağlayan çok yönlü bir spor. Bu branşta gençler, sadece bir aracı uçurmayı öğrenmiyor; kodlama, elektronik, mekanik ve yapay zekâ ile ilgili kavramları da pratikte deneyimliyorlar. Yani aslında bir oyunun ötesinde, mühendislik ve bilimle iç içe bir eğitim süreci yaşıyorlar” diye konuştu