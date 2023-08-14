Mersin Serbest Bölgesi’nin ticaret hacminde hedef: 4 milyar $

Fahriye KUTLAY ŞENYURT

Mersin Serbest Bölgesi’nde 2023 yılının ilk 7 ayı içerisinde 1,9 milyar dolar ticari işlem hacmi gerçekleştirilirken, yılın ikinci yarısında gerçekleşmesi beklenen ticari işlemler neticesinde ticaret hacminin 4 milyar dolar seviyesinin üzerinde olması hedefleniyor.

Son 10 yıllık ticaret hacimleri gerçekleşmeleri esas alındığında, 2023 yılının ilk 7 aylık döneminde gerçekleşen 1,9 milyar dolar ticaret hacminin en yüksek 2. değer olarak görüldüğüne dikkat çeken MESBAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Avcı, Mersin Serbest Bölgesinin faaliyete başladığı 1988 yılından 2023 yılı temmuz ayı sonuna kadar gerçekleşen ticaret hacmi toplamının 77,2 milyar dolara ulaştığını ifade etti.

Avcı, “Bölge de 287 yerli ve 97 yabancı olmak üzere 384 firma faaliyet göstermekte olup bu firmalar bünyesinde 10 bin 358 kişi doğrudan istihdam edilmekte dolaylı istihdam ile bu rakam 11 bin kişiye ulaşmaktadır” dedi.

GES ile enerji ihtiyacının yüzde 10’u karşılanacak

MESBAŞ’ın, AB Yeşil Mutabakatı çerçevesinde yapılan düzenlemelere önem verdiğini, bu kapsamda serbest bölgede GES yatırımlarının planlandığını ve toplamda 3 bin 300 kwp güce sahip güneş enerji santralinin MESBAŞ’ın kullanımında bulunan 6 bina çatısında kurulumunun tamamlandığını söyleyen Başkan Avcı, “GES yatırımın ilk kısımlarının tamamlanmasıyla beraber 2021 yılı ağustos ayından itibaren üretime başlanmış olup bugüne kadar gelinen süreç içerisinde Temmuz 2023 sonuna kadar 7.364.353 kwh elektrik enerjisi üretilmiştir.

Güneş enerji santrallerinde gerçekleşen elektrik enerjisi üretimi sayesinde serbest bölgenin yıllık enerji ihtiyacının yaklaşık yüzde 10’unu bu sistemden karşılamayı hedefliyoruz. Serbest bölgede üretim yapan firmalara, AB Yeşil Mutabakatı çerçevesinde, GES santrallerimizde üretilen elektrik enerjisi tedariki yapılmaktadır” dedi.

Ayrıca Mersin Serbest Bölgesi’nde düşük karbon ayak izi hedefi doğrultusunda atmosfere salınan CO2 oranını düşürmek adına MESBAŞ tarafından verilen hizmetlerde olabildiğince, akaryakıt sistemli araç ve cihazlar yerine, elektrik enerjisi kullanılmaya başlandığını kaydeden Avcı, “Bu doğrultuda yatırımlar planlanarak gerçekleştirilmektedir. Bu çerçevede, liman sahasında kullanılmakta olan dizel vinçlerin yerine kullanılmak üzere 2 adet 250 KW elektrikli vinç satın alınmış ve MESBAŞ limanında yük tahmil ve tahliyesinde kullanılmaya başlanmıştır.

Elektrikli vinç yatırımlarımıza ek olarak yine benzer yeşil hedefler doğrultusunda 3 adet 8.5 kW elektrikli forklift, 12 adet 2 kW elektrikli transpalet satın alınmıştır.

Bu yatırım ve çalışmalara ilâve olarak, Mersin Serbest Bölgesi caddelerinin, MESBAŞ Liman sahasının aydınlatmalarında, serbest bölge giriş-çıkış kapılarında, MESBAŞ üretim ve depolama tesislerinde kullanılan yüksek enerji tüketimleriyle büyük karbon ayak izi bırakan eski nesil aydınlatma armatürleri, düşük enerji tüketimleri ile çevre dostu olan LED teknolojili aydınlatma armatürlerine dönüştürme projesi MESBAŞ tarafından hayata geçirilmiştir. Bu proje çerçevesinde 480 adet eski nesil armatür, yeni LED armatürlerle değiştirilmiştir” şeklinde konuştu.