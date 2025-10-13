Mersin, Türkiye otomotiv pazarından yüzde 1,6 pay aldı

Fahriye KUTLAY ŞENYURT

Türkiye otomotiv pazarı son yıllarda önemli bir eşiği geride bıraktı. Uzun süre 1 milyon adetlik satış barajını aşmakta zorlanan sektör, son 2 yıldır bu seviyenin üzerinde seyrediyor. Mersin Yetkili Otomotiv Satıcıları Derneği (MODER) Başkanı Ziya Çokgünlü, “Geçtiğimiz yıl toplam pazar 1 milyon 230 bin adet seviyesinde kapandı.

Bu yıl ise 1 milyon 300 bin adet civarında bir pazar çıkmasını bekliyoruz. Mersin özelinde ise geçtiğimiz yıl 20 bin 593 araç tescili gerçekleşti” dedi. Mersin’in de bu büyümeden payını aldığını söyleyen Ziya Çokgünlü, kentin otomotiv satış trendlerinin Türkiye geneliyle paralel ilerlediğine dikkat çekerek, “Mersin’in fark yaratan yönü yeni markalara ve teknolojilere daha açık bir kullanıcı profiline sahip olması. Özellikle elektrikli araçlara olan ilgide Mersin, Türkiye ortalamasının üzerinde bir performans sergiliyor.

Sektördeki genel büyümenin önemli nedenlerinden biri, yeni markaların pazara girişi oldu. Tesla, BYD, Chery gibi markalar Türkiye’de önemli bir pazar payı edinirken, bu durum geleneksel markaların payında bir miktar düşüşe sebep oldu. Elektrikli otomobillerin toplam otomobil satışlarındaki oranı ise 2024’de yüzde 10.7 iken 2025 yılında şu an yüzde 18 seviyesinde. Ancak temmuz ayında yapılan ÖTV düzenlemesiyle vergilere gelen yüzde 15 oranında artış elektrikli araç talebinde geçici bir yavaşlamaya yol açtı” ifadesini kullandı.

“Yeni gümrük vergileri fiyatları etkiliyor”

Ziya Çokgünlü, son dönemde otomotiv sektöründe dikkat çeken bir diğer gelişmenin ise gümrük vergilerindeki değişikliklerin olduğunu, yeni düzenlemeyle birlikte Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması yapılan ülkelerden gelen araçlarda vergi avantajı korunurken, Japonya, Güney Afrika ve Tayland gibi otomotiv üretimi yapan ülkelerden gelen araçlarda ise yüzde 25 ek vergiden etkilendiğini kaydetti. Çokgünlü, “Bu durum, yeni ithal edilecek araçların fiyatlarını doğrudan etkileyecektir. Çin’den gelen konvansiyonel motorlu araçlarda ise ek gümrük vergisi oranı yüzde 25’e düşürülerek kısmi bir rahatlama sağlandı. BYD gibi Türkiye’de yatırım teşvik belgesi almış markalar ise bu ek vergilerden muaf tutuluyor” dedi.

Sektör hem faizle hem eleman açığıyla mücadele ediyor

Sektördeki talebi etkileyen en önemli faktörlerden birinin de faiz oranları olduğu bilgisini veren Ziya Çokgünlü, “Yüksek faiz oranları araç finansmanını zorlaştırırken, faizlerin düşmesi talebi hızla artırıyor. Ancak bu durum döviz talebini de yükselttiği için dengeli bir politika izleniyor. Döviz artışı, otomotivde yüksek vergi çarpanı nedeniyle fiyatlara doğrudan yansıyor. Otomotiv sektörü son yıllarda yatırımın yanı sıra nitelikli insan kaynağı bulma konusunda da sıkıntı yaşıyor.

Kalifiye personel eksikliği sadece Mersin’in değil, Türkiye genelinin ortak sorunu haline geldi. Bu konuda çözüm üretmek amacıyla MODER olarak Mersin Üniversitesi bünyesinde bir teknik derslik projesi yürütüyoruz. Amaç, otomotiv alanında daha donanımlı gençlerin yetişmesini sağlamak” açıklamasında bulundu. Sıfır araç fiyatlarındaki yükselişin, ikinci el piyasasına olan ilgiyi artırdığını ve ikinci el satışlarının son dönemde yeniden hareketlendiğini sözlerine ekleyen Ziya Çokgünlü konuşmasını şöyle sürdürdü: “Ancak ikinci elde uygulanan yüksek faiz oranları, bu alanda da alım kararlarını zorlaştırıyor.

Otomotiv sektöründe satış adetleri artmaya devam etse de, genel olarak bayilerin kârlılık oranları önceki yıllara göre geriledi. Artan personel ve kira giderleri, işletme sermayesi ihtiyacını yükseltti. Buna rağmen markalar yılın son çeyreğinde kampanyalarla satışları desteklemeye çalışıyor. Genel tabloya bakıldığında Türkiye otomotiv pazarı güçlü bir büyüme ivmesi yakalamış durumda. Yeni markalar, değişen vergi oranları ve teknolojik dönüşüm, sektörde rekabeti her geçen gün daha da artırıyor.”