Mersin’de 1 milyar TL’nin üzerinde ticari işbirliği
MTSO, bölge ticaretini geliştirecek önemli bir etkinliğe imza attı. Yapay zeka destekli firmalar arası ikili iş görüşmeleri (B2B) etkinliğinde bin 300 katılımcı 6 bin 215 iş görüşmesi gerçekleştirdi. Gün sonunda kurulan potansiyel ticari işbirlikleriyle bölge ekonomisine bir günde 1 milyar 460 milyon 525 bin TL potansiyel katkı sunuldu.
Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) firmalar arası ikili iş görüşmeleri fırsatlarının geliştirilmesine ve yeni iş bağlantıları kurulmasına katkı sağlamak hedefiyle Oniki.net işbirliğinde bölgesel katılımla “MTSO B2B Networking Etkinliği” düzenledi.
Yapay zekâ destekli B2B eşleştirme teknolojisinin kullanıldığı etkinlikte, katılımcılar 6 dakikalık görüşmelerle etkili şekilde birbirini tanıma ve verimli temaslar kurma fırsatı buldu. Türkiye’de ilk kez bölgesel olarak düzenlenen ikili iş görüşmesi organizasyonunda Mersin’in yanı sıra Adana, Gaziantep, Osmaniye, Antakya, Kahramanmaraş, Kayserinin de aralarında yer aldığı 17 ilin firmaları bir araya geldi.
Oniki Kurucu Ortağı ve CEO’su Ziya Kızıltan’ın etkinlik hakkında verdiği bilgiler sonrası başlayan ikili iş görüşmelerinde binin üzerinde iş insanı görüşme fırsatı buldu. Ayrıca fuaye alanında kurum kuruluş ve firmalar açtıkları toplam 10 adet stant ile hizmet ve ürünlerini katılımcılara tanıttı. Etkinlik, organizasyona en aktif katılım gösteren 7 firma temsilcisine çeşitli ödüller verilmesiyle son buldu.
“Yeni sanayi stratejisine ihtiyaç var”
Tüm bunları yaparken KOBİ’lerin başta finansal olarak güçlendirilmesi gerektiğine de değinen MTSO Başkanı Hakan Sefa Çakır, bir yıl sonra yürürlüğe girecek karbon vergisini hatırlatarak KOBİ’lerin yeşil ve teknolojik dönüşüme hazırlanması gerektiğini söyledi. Bu anlamda KOBİ’ler için yeni bir sanayi stratejisine ihtiyaç olduğunu kaydeden Çakır, “KOBİ’lerimiz olmadan sanayinin çarkları dönmez. Bu nedenle üreten, istihdam yaratan, ihracat yapan tüm KOBİ’lerimiz, her bir girişimcimiz korunması gereken bir değerdir” dedi.