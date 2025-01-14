Mersin’de 1 milyar TL’nin üzerinde ticari işbirliği

Mersin Ticaret ve Sanayi Oda­sı (MTSO) firmalar arası ikili iş görüşmeleri fırsatlarının geliş­tirilmesine ve yeni iş bağlantı­ları kurulmasına katkı sağlamak hedefiyle Oniki.net işbirliğinde bölgesel katılımla “MTSO B2B Networking Etkinliği” düzenle­di.

Yapay zekâ destekli B2B eş­leştirme teknolojisinin kulla­nıldığı etkinlikte, katılımcılar 6 dakikalık görüşmelerle etkili şe­kilde birbirini tanıma ve verim­li temaslar kurma fırsatı buldu. Türkiye’de ilk kez bölgesel ola­rak düzenlenen ikili iş görüşme­si organizasyonunda Mersin’in yanı sıra Adana, Gaziantep, Os­maniye, Antakya, Kahraman­maraş, Kayserinin de araların­da yer aldığı 17 ilin firmaları bir araya geldi.

Oniki Kurucu Orta­ğı ve CEO’su Ziya Kızıltan’ın et­kinlik hakkında verdiği bilgiler sonrası başlayan ikili iş görüş­melerinde binin üzerinde iş in­sanı görüşme fırsatı buldu. Ay­rıca fuaye alanında kurum kuru­luş ve firmalar açtıkları toplam 10 adet stant ile hizmet ve ürün­lerini katılımcılara tanıttı. Et­kinlik, organizasyona en aktif katılım gösteren 7 firma temsil­cisine çeşitli ödüller verilmesiy­le son buldu.

“Yeni sanayi stratejisine ihtiyaç var”

Tüm bunları yaparken KOBİ’le­rin başta finansal olarak güçlen­dirilmesi gerektiğine de değinen MTSO Başkanı Hakan Sefa Ça­kır, bir yıl sonra yürürlüğe gire­cek karbon vergisini hatırlatarak KOBİ’lerin yeşil ve teknolojik dö­nüşüme hazırlanması gerektiği­ni söyledi. Bu anlamda KOBİ’ler için yeni bir sanayi stratejisine ihtiyaç olduğunu kaydeden Çakır, “KOBİ’lerimiz olmadan sanayi­nin çarkları dönmez. Bu nedenle üreten, istihdam yaratan, ihracat yapan tüm KOBİ’lerimiz, her bir girişimcimiz korunması gereken bir değerdir” dedi.