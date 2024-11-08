Mersin’de dört sektör için eylem planları hazırlanıyor

Müjde DEMİR

Ticaret Bakanlığı hi­mayesinde, Mersin Valiliği koordinas­yonunda, Mersin Ekonomi Platformu (MEP) ve Mer­sin Ticaret ve Sanayi Oda­sı (MTSO) organizasyonlu­ğunda Mersin Ticaret Bor­sası (MTB), Mersin Deniz Ticaret Odası (MDTO), Ak­deniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) ve Çukurova Kalkın­ma Ajansı’nın da (ÇKA) iş birliğiyle gerçekleşen ‘Mer­sin Ekonomi Zirvesi Bilgi­lendirme Toplantısı’ AKİB Konferans Salonu’nda ger­çekleşti. Toplantıda, Mer­sin’in ekonomisinde dört te­mel odak noktası olan ‘tarım, sanayi, lojistik ve turizm’ sektörlerindeki mevcut du­rum, gelişim süreci, beklen­tiler, hedefler, muhtelif so­runların çözüm önerileri ve geleceğe yönelik atılacak adımların belirlenmesi ko­nuları ele alındı.

Toplantıda konuşan Mer­sin Valisi Ali Hamza Pehli­van, kamu kurumlarından, üniversitelere, meslek ku­ruluşlarından sivil toplum kuruluşlarına kadar ken­tin tüm dinamiklerinin iş­tiraki ile düzenlenecek ara­ma konferansları ve ortak akıl buluşmalarıyla ortaya çıkacak verilerin ‘Mersin Ekonomisi Acil Eylem Pla­nı’nın oluşturulmasına te­mel teşkil edeceğini söyle­di.

Mersin’in sosyo-ekono­mik gelişim sürecinde önem arz eden büyük projelerin bulunduğuna değinen Vali Pehlivan, 10 Ağustos’ta hiz­mete açılan Çukurova Ulus­lararası Havalimanı’nın da bunlardan biri olduğunu be­lirtti. Vali Pehlivan, “Kargo terminalinin inşaat çalışma­ları devam etmekte ve birkaç ay içerisinde tamamlanma­sı hedeflenmektedir. Kargo terminalinin tamamlanma­sıyla havalimanının ilimizin çeşitli sektörlerdeki ticare­tine, ihracatına büyük katkı sağlayacaktır" diye konuştu.

Konteyner kapasitesi 3,6 milyon TEU’ya çıkacak

Mersin Limanı’nın, Tür­kiye’nin önde gelen tica­ri kapılarından biri olduğu­na dikkat çeken Pehlivan, "Mersin Limanı’nın geniş­leme çalışmaları tamamlan­dığında 400 metrelik 2 dev gemiye aynı anda hizmet ve­recek kapasiteye ulaşacak olan Mersin Limanı 500 ki­şiye daha doğrudan istihdam sağlayacaktır" dedi.

Stratejik plan ve yatırım programlarımız sürüyor

Kanalizasyon çalışmala­rı için geri dönüşümlü ol­mak üzere IBRD, IFC, AFD kurumlarından dış krediler bulduklarını söyleyen Mer­sin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, “Yak­laşık olarak 150 milyon euro değerinde bir projeksiyon.

65 milyon 822 bin liralık kıs­mı şu anda zaten bizim ta­rafımızdan inşaatı başla­dı, başlıyor ama yaklaşık 84 milyon euro değerinde­ki kısmı Cumhurbaşkanlı­ğı Strateji ve Bütçe Başkan­lığı’nda bekliyor. Bunların sadece bütçe başkanlığın­dan onaylanması durumun­da Mersin’in 50 yıllık çevre kirliliği sorunlarını ortadan kaldıracak projeler birkaç yıl içerisinde tamamlanmış olacak” diye belirtti.

Pamuk­luk Barajı projesinin son de­rece hayati önem taşıdığını da vurgulayan Başkan Se­çer, proje için buldukları 100 milyon euro hibenin Mer­sin’in afet bölgesi ilan edil­mediği için verilmediğini de sözlerine ekleyerek, “Aldığı­mız bilgilere göre 2025 ya­tırım programına alınmış. Her iki tesis de bize yaklaşık 200 milyon euroya mal ola­cak. DSİ yapacak ama bizi borçlandıracak. Umut edi­yorum DSİ özellikle 2025 yı­lında bu projeye daha fazla bir pay ayırır” dedi.

Mersin ekonomisinin da­ha güçlü olması amacıy­la çalışmalar yürüttükleri­ni dile getiren MEP Başka­nı Servet Özkaya İse, “Ana gayemiz yerel yönetimler­le hükümet temsilcileri baş­ta olmak üzere bakanlıklar ve Cumhurbaşkanı birim­leriyle iletişimimizi çok da­ha iyi bir şekilde geliştirerek Türkiye’nin yüzyılı vizyonu içeresinde, ortaya çıkacak olan yatırım imkanlarından Mersinimizin pay almasını amaç ediyoruz.

Gerçekleş­tireceğimiz Mersin Ekono­mi Zirvesi öncesinde yaptı­ğımız çalışmalar neticesin­de yeni bir süreci başlatmış oluyoruz. Ön bilgilendirme olan bu toplantımız tarım, sanayi ve teknoloji, turizm ve lojistik sektörleriyle ilgi­li yapılacak olan arama kon­feranslarının neticesinde Ticaret Bakanımız Prof. Dr. Ömer Bolat başkanlığın­da ve ilgili bakanlıklarımı­zın da katılımlarıyla Mersin Ekonomi Zirvesini bu sek­törlerle ilgili verilecek müj­delerle taçlandıracağız” ifa­desine yer verdi.

“Raylı sistem, şehrin marka kent olabilmesi için önemli bir yatırım”

Katılımcılara Metro Projesi hakkında da bilgi veren Seçer, ilk planlandığında 530 milyon euro olarak hesaplanan projenin şu anda 850 milyon euro maliyete ulaştığını söyledi. Seçer, “Raylı sistem bir şehrin marka kent olabilmesi için son derece önemli bir yatırımdır. Avrupa ve Amerika bu işe 175 yıl önce başladı.

Biz hala bugün metro Mersin’e uygun mu değil mi bunu konuşuyoruz” diyerek, konuyla ilgili Büyükşehir Belediye Meclisi’nde detaylı bir açıklama yapacağını kaydetti. Mersin için 3 ayrı raylı sistem projesi hazırlandığını ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan bütün teknik izinlerin alındığını belirten Seçer, “Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası bunu rahatlıkla finanse edeceğini söylüyor. Biz bu yatırımı yaklaşık olarak 120 milyon euro değerinde bitireceğimizi söylüyoruz ve Mersin’i hızlı bir şekilde hafif raylı sistemle tanıştıralım istiyoruz” dedi.