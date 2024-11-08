Mersin’de dört sektör için eylem planları hazırlanıyor
Mersin’de, gerçekleştirilmesi planlanan ekonomi zirvesi öncesinde bilgilendirme toplantısı iş dünyasının temsilcileri ve yerel yönetimin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda, Mersin ekonomisinin dört temel odak noktası olan ‘tarım, sanayi ve teknoloji, lojistik ve turizm sektörlerindeki sorunlar ve geleceğe yönelik çözüm önerileri masaya yatırıldı.
Müjde DEMİR
Ticaret Bakanlığı himayesinde, Mersin Valiliği koordinasyonunda, Mersin Ekonomi Platformu (MEP) ve Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) organizasyonluğunda Mersin Ticaret Borsası (MTB), Mersin Deniz Ticaret Odası (MDTO), Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) ve Çukurova Kalkınma Ajansı’nın da (ÇKA) iş birliğiyle gerçekleşen ‘Mersin Ekonomi Zirvesi Bilgilendirme Toplantısı’ AKİB Konferans Salonu’nda gerçekleşti. Toplantıda, Mersin’in ekonomisinde dört temel odak noktası olan ‘tarım, sanayi, lojistik ve turizm’ sektörlerindeki mevcut durum, gelişim süreci, beklentiler, hedefler, muhtelif sorunların çözüm önerileri ve geleceğe yönelik atılacak adımların belirlenmesi konuları ele alındı.
Toplantıda konuşan Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, kamu kurumlarından, üniversitelere, meslek kuruluşlarından sivil toplum kuruluşlarına kadar kentin tüm dinamiklerinin iştiraki ile düzenlenecek arama konferansları ve ortak akıl buluşmalarıyla ortaya çıkacak verilerin ‘Mersin Ekonomisi Acil Eylem Planı’nın oluşturulmasına temel teşkil edeceğini söyledi.
Mersin’in sosyo-ekonomik gelişim sürecinde önem arz eden büyük projelerin bulunduğuna değinen Vali Pehlivan, 10 Ağustos’ta hizmete açılan Çukurova Uluslararası Havalimanı’nın da bunlardan biri olduğunu belirtti. Vali Pehlivan, “Kargo terminalinin inşaat çalışmaları devam etmekte ve birkaç ay içerisinde tamamlanması hedeflenmektedir. Kargo terminalinin tamamlanmasıyla havalimanının ilimizin çeşitli sektörlerdeki ticaretine, ihracatına büyük katkı sağlayacaktır" diye konuştu.
Konteyner kapasitesi 3,6 milyon TEU’ya çıkacak
Mersin Limanı’nın, Türkiye’nin önde gelen ticari kapılarından biri olduğuna dikkat çeken Pehlivan, "Mersin Limanı’nın genişleme çalışmaları tamamlandığında 400 metrelik 2 dev gemiye aynı anda hizmet verecek kapasiteye ulaşacak olan Mersin Limanı 500 kişiye daha doğrudan istihdam sağlayacaktır" dedi.
Stratejik plan ve yatırım programlarımız sürüyor
Kanalizasyon çalışmaları için geri dönüşümlü olmak üzere IBRD, IFC, AFD kurumlarından dış krediler bulduklarını söyleyen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, “Yaklaşık olarak 150 milyon euro değerinde bir projeksiyon.
65 milyon 822 bin liralık kısmı şu anda zaten bizim tarafımızdan inşaatı başladı, başlıyor ama yaklaşık 84 milyon euro değerindeki kısmı Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nda bekliyor. Bunların sadece bütçe başkanlığından onaylanması durumunda Mersin’in 50 yıllık çevre kirliliği sorunlarını ortadan kaldıracak projeler birkaç yıl içerisinde tamamlanmış olacak” diye belirtti.
Pamukluk Barajı projesinin son derece hayati önem taşıdığını da vurgulayan Başkan Seçer, proje için buldukları 100 milyon euro hibenin Mersin’in afet bölgesi ilan edilmediği için verilmediğini de sözlerine ekleyerek, “Aldığımız bilgilere göre 2025 yatırım programına alınmış. Her iki tesis de bize yaklaşık 200 milyon euroya mal olacak. DSİ yapacak ama bizi borçlandıracak. Umut ediyorum DSİ özellikle 2025 yılında bu projeye daha fazla bir pay ayırır” dedi.
Mersin ekonomisinin daha güçlü olması amacıyla çalışmalar yürüttüklerini dile getiren MEP Başkanı Servet Özkaya İse, “Ana gayemiz yerel yönetimlerle hükümet temsilcileri başta olmak üzere bakanlıklar ve Cumhurbaşkanı birimleriyle iletişimimizi çok daha iyi bir şekilde geliştirerek Türkiye’nin yüzyılı vizyonu içeresinde, ortaya çıkacak olan yatırım imkanlarından Mersinimizin pay almasını amaç ediyoruz.
Gerçekleştireceğimiz Mersin Ekonomi Zirvesi öncesinde yaptığımız çalışmalar neticesinde yeni bir süreci başlatmış oluyoruz. Ön bilgilendirme olan bu toplantımız tarım, sanayi ve teknoloji, turizm ve lojistik sektörleriyle ilgili yapılacak olan arama konferanslarının neticesinde Ticaret Bakanımız Prof. Dr. Ömer Bolat başkanlığında ve ilgili bakanlıklarımızın da katılımlarıyla Mersin Ekonomi Zirvesini bu sektörlerle ilgili verilecek müjdelerle taçlandıracağız” ifadesine yer verdi.
“Raylı sistem, şehrin marka kent olabilmesi için önemli bir yatırım”
Katılımcılara Metro Projesi hakkında da bilgi veren Seçer, ilk planlandığında 530 milyon euro olarak hesaplanan projenin şu anda 850 milyon euro maliyete ulaştığını söyledi. Seçer, “Raylı sistem bir şehrin marka kent olabilmesi için son derece önemli bir yatırımdır. Avrupa ve Amerika bu işe 175 yıl önce başladı.
Biz hala bugün metro Mersin’e uygun mu değil mi bunu konuşuyoruz” diyerek, konuyla ilgili Büyükşehir Belediye Meclisi’nde detaylı bir açıklama yapacağını kaydetti. Mersin için 3 ayrı raylı sistem projesi hazırlandığını ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan bütün teknik izinlerin alındığını belirten Seçer, “Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası bunu rahatlıkla finanse edeceğini söylüyor. Biz bu yatırımı yaklaşık olarak 120 milyon euro değerinde bitireceğimizi söylüyoruz ve Mersin’i hızlı bir şekilde hafif raylı sistemle tanıştıralım istiyoruz” dedi.