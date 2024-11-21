Mersin’de tarımsal ihracat için ‘Hollanda modeli’ önerisi

Müjde DEMİR

Mersin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Baş­kanı Ö. Abdullah Özde­mir, tarımsal ihracatta verimli­liği artırmak amacıyla devletin, tarım ve gıda politikalarını Hol­landa modelini temel alarak ye­niden şekillendirmesini talep et­ti.

Türkiye’nin geleceği için stra­tejik bir öneme sahip olan tarım sektörünün ekonomik büyüme, gıda güvenliği, istihdam ve çevre­sel sürdürülebilirlik gibi birçok kritik faktörü doğrudan etkiledi­ğini belirten Mersin Ticaret Bor­sası Yönetim Kurulu Başkanı Ö. Abdullah Özdemir, tarım sektö­rünün sadece iç pazar için değil, aynı zamanda dış ticaret açısın­dan da önemli bir yere sahip ol­duğunu söyledi.

“Mersin’i küçük bir Hollanda olarak görebiliriz”

Abdullah Özdemir, Türkiye’de tarım sektörünün daha fazla ge­lişmesi için; tarım ve gıdada kat­ma değerli ürün yaratma kapa­sitesi en gelişmiş ve tarımsal ihracatta üçüncü ülke olan Hol­landa’nın tarım politikalarının iyi analiz edilerek önümüzdeki dönem için gelişim modeli olarak ele alınması gerektiğine vurgu yaptı.

Özdemir, “Mersin’i limanı, havaalanı, serbest bölgesi, güm­rüklü antrepoları, organize sana­yi bölgeleri ve lojistik imkanları ile küçük bir Hollanda olarak gö­rebiliriz. Tarım ve gıda ihracatın­da dört temel noktaya odaklan­malıyız. Öncelikle halihazırda ürettiğimiz mevcut ürünleri ter­cihen katma değer katılarak ih­raç etmeliyiz. Dünya ticaretinde talep gören ürünler ile ürün de­senimizi genişleterek, bu ürünle­ri ihraç edip pazar çeşitliliğimizi artırmalıyız” ifadesini kullandı.

Bu doğrultuda devletin, tarım ve gıda politikalarını Hollanda modelini temel alarak yeniden şekillendirmesini ve Mersin’in pilot bölge ilan edilerek bu politi­kaların uygulamaya başlanması­nı talep eden Özdemir, “İlimizde tarım ve gıda sektöründe yapıla­cak ve gerekli koşulları sağlayan her türlü yatırım belirli bir süre için 5’inci bölge kapsamında de­ğerlendirilmeli. İlimize bir ta­rım-gıda üniversitesi ve araştır­ma merkezi kazandırılması için çalışmalara bugünden başlan­malıdır” açıklamasında bulundu.

“Miras hukuku nedeniyle topraklar bölünüyor”

Gıda Mühendisleri Odası Mer­sin Şube Başkanı Yusuf Değir­menci de tarım sektöründe yaşa­nan önemli sorunlara dikkat çe­kerek, miras hukuku nedeniyle toprakların bölünmesinin tarım maliyetlerini artırdığına vurgu yaptı.

Miras yoluyla, büyük tarım arazilerinin zamanla küçük par­çalara ayrıldığını ve geniş arazi­lerin küçük parçalara bölündü­ğüne vurgu yapan Değirmenci, “Küçük arazilerde yapılan tarım, verimlilik açısından daha zorlu olabilir ve genellikle daha fazla iş gücü gerektirir, bu da maliyet­leri artırır. Küçük tarım arazile­rinin birleştirilmesinin daha uy­gun olacağını düşünüyoruz. Bu yöntem, özellikle kırsal bölgeler­de ekonomik kalkınmayı teşvik edebilir, yerel ekonomiyi güçlen­dirip istihdam yaratabilir” dedi.

"Onarıcı tarım uygulamaları tüm ülkede teşvik edilmeli"

Rejeneratif tarım uygulama-larının önemine değinen Yusuf Değirmenci, bu tarım modelinin toprağın sağlığını ve verimliliğini artırmayı, biyoçeşitliliği korumayı ve sürdürülebilirliği teşvik etmeyi amaçladığını söyledi. Değirmenci konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bu tür tarım uygulamaları, Avrupa ve Hollanda gibi ülkelerde başarıyla uygulanmaktadır. Türkiye’nin tarım alanındaki verimini artırmak amacıyla bu modellerin örnek alınması gerekiyor” diye belirtti.

Hollanda Modeli nedir?

Tarımda Hollanda Modeli, verimliliği artıran, çevre dostu, teknolojik olarak ileri düzey ve sürdürülebilir bir tarım anlayışını benimser. Hollanda’nın uzun yıllardan bu yana uyguladığı bu yöntem, tarımda teknoloji kullanımını ön planda tutarak özellikle tarımda kullanılan makineler, sensörler, drone'lar ve robot teknolojileri sayesinde, ürünlerin daha verimli bir şekilde yetiştirilmesini sağlar. Sürdürülebilir tarım ve çevre dostu uygulamalarla destekleyerek, rejeneratif tarım ve organik tarım gibi çevreye duyarlı yöntemleri yaygın olarak uygular.