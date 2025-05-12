Mersin’de taşımacılık profesyonellerine çifte buluşma
Renault Trucks, Mersin’deki yetkili satış ve servis bayi Erman Ticari Araçlar’ın iş birliğiyle ekonomik sürüş yarışması Optifuel Challenge ve sektörel buluşma platformu Renault Trucks FEST etkinliklerinde taşımacılık profesyonelleri ile bir araya geldi. Etkinlikler, bölgesel taşımacılık profesyonelleri için deneyim paylaşımı ve teknik güncellemeler açısından önemli bir buluşma noktası oldu. Sektörel verimlilik, yakıt tasarrufu çözümleri, sürdürülebilir taşımacılık ve yeni nesil araç teknolojileri ön plana çıkartıldı.
2011 yılından bu yana gerçekleştirilen Optifuel Challenge yakıt tasarrufu yarışması, bu yıl Türkiye genelinde beş şehirde düzenlendi. Mersin ayağında sürücüler, Renault Trucks T 480 Turbo Compound çekicilerle belirlenen parkurda yakıt verimliliği hedefiyle yarıştı. Yarış, ekonomik sürüş tekniklerinin saha koşullarında uygulanabilirliğini gözler önüne sererken, özellikle filo yönetiminde operasyonel maliyetleri azaltmaya yönelik somut veriler de sağladı.
Yakıt verimliliğini artırırken performanstan ödün vermemeyi amaçlayan Renault Trucks Optifuel Challenge, Mersin’de üç gün süren bir etapla gerçekleştirildi. Yarışmanın sonunda Aktur Lojistik’ten Ömer Yaman en düşük yakıt tüketimiyle birinciliğe ulaştı. Transexpres Lojistik’ten Serdar Savaş ikinci, Şahin Kartal Lojistik’ten Fatih Bozkurt ise üçüncü sırada yer aldı. Başarılı sürücülere ödülleri, Renault Trucks FEST kapsamında Renault Trucks Türkiye Başkanı Sebastien Delepine, Erman Ticari Araçlar Genel Müdürü Ahmet Gözü ile Renault Trucks Uzman Sürüş Eğitmeni Hüseyin Hüdadat ve Hüseyin Tülümen tarafından takdim edildi.
Sektör temsilcileri, Renault Trucks FEST’te bir araya geldi
Renault Trucks FEST, Mersin’de bölgedeki taşımacılık firmaları, filo yöneticileri ve sürücüler için kapsamlı bir deneyim alanı oluşturdu. Renault Trucks’ın T, T High ve K serileri katılımcılarla buluşturulurken, araçların sunduğu teknik avantajlar, özellikle uzun yol taşımacılığında yakıt tasarrufu ve sürdürülebilirlik açısından değerlendirildi. Etkinliğe, treyler çözümleriyle katkı sağlayan KRONE Türkiye de katıldı. Şirket yetkilileri, mevcut filo yapılarına yönelik optimize edilmiş ve operasyonel verimlilik odaklı çözümleri hakkında bilgi verdi.
Renault Trucks’ın Mersin yetkili satış ve servis bayisi Erman Ticari Araçlar Genel Müdürü Ahmet Gözü, şu değerlendirmede bulundu: “Mersin gibi lojistik açıdan kritik bir bölgede sektör buluşmaları çok kıymetli. Gerek Optifuel Challenge gibi uygulamalı yarışmalar, gerekse FEST kapsamında yapılan araç incelemeleri, müşterilerimize operasyonel maliyetleri düşüren gerçek çözümleri doğrudan deneyimleme fırsatı sunuyor.
İlki geçen sene düzenlenen Renault Trucks FEST, geçen yıl Mersin’de gerçekten çok ses getirdi ve bölgemizin lojistik profesyonellerinden çok iyi geri bildirimler aldık. Optifuel Challenge ise bu yıl 6.kez düzenleniyor. Bu iki platformun bir araya gelmesiyle filo yöneticileri ve sürücülerle doğrudan temas kurarak sahada paylaşımları arttırmak daha da etkili oldu. Operasyonel verimliliği artırmayı hedefleyen teknik bilgileri, keyifli ve etkileşimli bir ortamda sunmamız sağlandı.”