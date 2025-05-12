Mersin’de taşımacılık profesyonellerine çifte buluşma  

2011 yılından bu yana ger­çekleştirilen Optifuel Challen­ge yakıt tasarrufu yarışması, bu yıl Türkiye genelinde beş şehir­de düzenlendi. Mersin ayağında sürücüler, Renault Trucks T 480 Turbo Compound çekicilerle be­lirlenen parkurda yakıt verimli­liği hedefiyle yarıştı. Yarış, eko­nomik sürüş tekniklerinin saha koşullarında uygulanabilirliğini gözler önüne sererken, özellik­le filo yönetiminde operasyonel maliyetleri azaltmaya yönelik so­mut veriler de sağladı.

Yakıt verimliliğini artırırken performanstan ödün vermemeyi amaçlayan Renault Trucks Opti­fuel Challenge, Mersin’de üç gün süren bir etapla gerçekleştirildi. Yarışmanın sonunda Aktur Lojis­tik’ten Ömer Yaman en düşük ya­kıt tüketimiyle birinciliğe ulaştı. Transexpres Lojistik’ten Serdar Savaş ikinci, Şahin Kartal Lojis­tik’ten Fatih Bozkurt ise üçüncü sırada yer aldı. Başarılı sürücüle­re ödülleri, Renault Trucks FEST kapsamında Renault Trucks Tür­kiye Başkanı Sebastien Delepine, Erman Ticari Araçlar Genel Mü­dürü Ahmet Gözü ile Renault Tru­cks Uzman Sürüş Eğitmeni Hüse­yin Hüdadat ve Hüseyin Tülümen tarafından takdim edildi.

Sektör temsilcileri, Renault Trucks FEST’te bir araya geldi

Renault Trucks FEST, Mer­sin’de bölgedeki taşımacılık fir­maları, filo yöneticileri ve sürücü­ler için kapsamlı bir deneyim ala­nı oluşturdu. Renault Trucks’ın T, T High ve K serileri katılımcılarla buluşturulurken, araçların sun­duğu teknik avantajlar, özellikle uzun yol taşımacılığında yakıt ta­sarrufu ve sürdürülebilirlik açı­sından değerlendirildi. Etkinliğe, treyler çözümleriyle katkı sağla­yan KRONE Türkiye de katıldı. Şirket yetkilileri, mevcut filo ya­pılarına yönelik optimize edilmiş ve operasyonel verimlilik odaklı çözümleri hakkında bilgi verdi.

Renault Trucks’ın Mersin yet­kili satış ve servis bayisi Erman Ticari Araçlar Genel Müdürü Ah­met Gözü, şu değerlendirmede bulundu: “Mersin gibi lojistik açı­dan kritik bir bölgede sektör bu­luşmaları çok kıymetli. Gerek Op­tifuel Challenge gibi uygulamalı yarışmalar, gerekse FEST kapsa­mında yapılan araç incelemeleri, müşterilerimize operasyonel ma­liyetleri düşüren gerçek çözümle­ri doğrudan deneyimleme fırsatı sunuyor.

İlki geçen sene düzenle­nen Renault Trucks FEST, geçen yıl Mersin’de gerçekten çok ses getirdi ve bölgemizin lojistik pro­fesyonellerinden çok iyi geri bil­dirimler aldık. Optifuel Challenge ise bu yıl 6.kez düzenleniyor. Bu iki platformun bir araya gelmesiy­le filo yöneticileri ve sürücüler­le doğrudan temas kurarak saha­da paylaşımları arttırmak daha da etkili oldu. Operasyonel verimlili­ği artırmayı hedefleyen teknik bil­gileri, keyifli ve etkileşimli bir or­tamda sunmamız sağlandı.”