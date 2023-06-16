“Mersin’de yüksek teknolojili yatırımlara yönelik OSB kurulmalı”

Model Fabrika ziyaretinde bulunan heyet, Model Fabrika A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi ve MTSO Meclis Üyesi Cenk Cenkcimenoğlu’ndan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Önümüzdeki süreçte 3 konuya yoğunlaşacaklarını bildiren Cenkcimenoğlu, “Hem sanayicimizin talep ettiği eğitimlere ağırlık vereceğiz hem burayı Ar-Ge yapacak bir merkez haline getireceğiz, hem de bir proje merkezi olacağız” dedi.

"Sanayide büyük yol kat ettik"

Mersin’in sanayi geçmişinin çok eskilere dayandığını hatırlatan MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, yıllar içinde bu alanda büyük yol alındığını söyledi. Hedeflerinin Mersin’de yüksek teknoloji yatırımlarına yönelik bir OSB kurulması olduğunu dile getiren Kızıltan, bunun için de birlikte çalışılmasının önemini vurguladı.

Son dönemlerde Model Fabrika içerisinde kurulan SAHA İstanbul ile birlikte savunma sanayine yönelik önemli çalışmalar yaptıklarını kaydeden MTOSB Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tekli, bu sektöre yönelen firma sayısının 20’ye ulaştığını söyledi. Dışarıdan hizmet vermek yerine silah üreten büyük fabrika yatırımlarını bölgeye çekebileceklerine değinen Tekli, bunun için yan sanayini güçlendirmek gerektiğine işaret etti.

Şehrin canlanması için sanayisinin, ihracatının, ticaretinin mutlaka güçlenmesi gerektiğini belirten MTSO Meclis Başkanı Hamit İzol ise, “Ancak bunların yanında kentin tanıtımı da çok önemli. Marka bir kente dönüşmemiz, tanınırlığımızın artması her türlü yatırımı çekmemize de katkı sunacaktır” değerlendirmesini yaptı.