Mersin’den ‘bağımsız sanayi odası’ talebi

Fahriye KUTLAY ŞENYURT

Mersin’in sanayi potan­siyelini verimli şekil­de değerlendirmek ve kentin ekonomik yapısını geliş­tirmek adına bağımsız bir sanayi odasının kurulmasını istedikle­rini belirten Arbel Kurucu Baş­kanı Mahmut Arslan ve Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Musa Timur, düzenledikleri basın toplan­tısında, sanayi odasının kurul­ması halinde sanayicilerin daha etkin destekleneceğini ve Mer­sin’in, Türkiye’nin en güçlü sa­nayi merkezlerinden biri haline geleceğini ifade etti.

Arbel Kurucu Başkanı Mah­mut Arslan, bağımsız bir sanayi odasının kurulmasının kaçınıl­maz bir gereklilik olduğunu be­lirterek, Mersin’in stratejik ko­numu, gelişmiş limanı, bölgesel havalimanı ve güçlü ulaşım alt­yapısıyla Türkiye’nin en önem­li üretim ve ticaret merkezle­rinden biri olma yolunda hızla ilerlediğini ifade etti.

Mahmut Arslan, 12 organize sanayi bölge­si (OSB), sanayi kümelenmeleri ve gelişmiş lojistik merkezleriy­le doğrudan uluslararası pazar­lara açılma avantajına sahip olan Mersin’in, bu potansiyelini en üst seviyeye çıkarabilmesi için sanayi odasının kurulmasının büyük önem taşıdığını söyledi.

Türkiye genelinde Gaziantep, Konya ve İzmir gibi şehirlerde­ki bağımsız sanayi odalarının sa­nayicilere sağladığı avantajla­ra dikkat çeken konuşmasında, sanayi odalarının bulunduğu il­lerde yatırımların büyük sıçra­malar yaptığını ve uluslararası rekabet gücünün arttığını vurgu­layan Arslan, “Mersin gibi güçlü bir sanayi altyapısına sahip bir şehirde bağımsız bir sanayi oda­sının kurulması, sanayicilerimi­zin daha etkin desteklenmesini sağlayacak ve kentimizi Türki­ye’nin en güçlü sanayi merkez­lerinden biri haline getirecektir” dedi.

Mersin’de kurulacak sana­yi odasının, sanayicilerin karşı­laştığı zorluklara doğrudan çö­züm üreteceğini belirten Arslan, mevcut Ticaret ve Sanayi Odası ile iş birliği içinde çalışarak her iki kurumun hizmetlerinin bir­birini tamamlayacağını ve böyle­ce şehrin ekonomik kalkınması­nı hızlandıracağını kaydetti.

Yeşil dönüşüm ve dijitalleşme süreçleri desteklenecek

Mahmut Arslan, Mersin Sanayi Odası’nın, sanayicilerin yeşil dö­nüşüm süreçlerini hızlandırmak için gerekli altyapıyı oluşturaca­ğını ve karbon ayak izi vergisiyle sürdürülebilirlik standartlarına uyum sağlamak için stratejik des­tek vereceğini, aynı zamanda di­jitalleşme, verimlilik artışı ve ih­racat desteğiyle sanayicilerin kü­resel rekabette güçlü bir konum elde etmelerini sağlayacak yapı­ların kurulacağını söyledi.

“Mersin sanayi odası, kentin ekonomik gücünü artıracak"

Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Musa Timur da konuşmasında, kurulacak olan sanayi odasının sanayicilerin haklarını güçlü bir şekilde savunarak önünü açacağını ve ekonomisini güçlendirecek etkili bir lobi gücü oluşturacağını ve bu sayede sanayicilerinde daha iyi fırsatlara ulaşması sağlanarak küresel pazarda rekabet avantajı kazanmalarının önünün açılacağını ifade etti.

Musa Timur ayrıca, Sanayi Odası’nın kurulmasının Organize Sanayi Bölgeleri’ni (OSB) güçlenmesini, yeni yatırımların kente çekilmesini ve Mersin’in Türkiye’nin üretim üssü haline gelmesini sağlayacağına dikkat çekerek konuşmasını şöyle sürdürdü: “Üretim, yatırım, istihdam ve ihracat kapasitesini artırmak ülke ekonomisi için hayati öneme taşımaktadır.

Mersin’in Sanayi Odası ihtiyacı bu büyük vizyonun bir parçası olarak değerlendirilmelidir. Bu süreci sağduyu ve iş birliği içinde yürütmeye, Mersin ekonomisini ve sanayisini hak ettiği en üst noktaya birlikte taşımaya davet ediyoruz. Üretim ekonomisini güçlendirmek için ortak akıl ve dayanışma içinde hep birlikte hareket etmeliyiz.”