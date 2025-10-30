Mersin’e 8 bin 190 yeni sosyal konut müjdesi

Fahriye KUTLAY ŞENYURT

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Mersin’e 8 bin 190 yeni sosyal konutun kazandırılacağı bilgisini veren AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, projenin Mersin’in sosyal ve ekonomik gelişimine büyük katkı sağlayacağını belirterek şu ifadeleri kullandı: “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde başlatılan ‘Yüzyılın Konut Projesi’ kapsamında Mersin’imiz büyük bir yatırıma daha kavuşuyor.

Bu proje çerçevesinde şehrimize 8.190 yeni sosyal konut kazandırıyoruz. Bu önemli yatırım, dar ve orta gelirli vatandaşlarımızın uygun koşullarda, güvenli ve modern konutlara sahip olmasını sağlayacak.” Milletvekili Kıratlı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vizyonuyla Türkiye genelinde yürütülen bu dev projelerin, vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı hedeflediğine dikkat çekerek, “Her bir vatandaşımızın huzur ve refah içinde yaşayacağı bir Türkiye hedefiyle çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz” dedi.

Kıratlı konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “Bu kıymetli eseri şehrimize kazandıran başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum’a teşekkür ediyor, projeden faydalanacak kıymetli hemşerilerime şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.