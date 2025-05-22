Mersin'e konut yatırımı Ataşehir'de dönüşüm planı
İnşaat ve taahhüt sektöründe faaliyet gösteren MEFA İnşaat, markalı ilk konut projesine Mersin’den başladı. Arsa dahil 40 milyon dolarlık yatırımla gerçekleştirilen 34 katlı 53 daireden olan Nerissa Mefa projesinin yüzde 20’si şimdiden satıldı. Kentte iki ayrı projeye 90 milyon dolar daha yatırım yapacak olan şirket, İstanbul Ataşehir'de ise bu yıl 700 milyon TL'lik yatırımla dönüşüm projesi planlıyor.
Hamide HANGÜL - Müjde DEMİR
Türkiye’de ve yurtdışında inşaat ve taahhüt sektöründe faaliyet gösteren MEFA İnşaat, markalı konut projesinde ilk adımı Mersin’den attı. Arsa bedeli dahi toplam 40 milyon dolar yatırımla Nerissa Mefa projesini geliştiren firma, daire teslimlerine bu yıl eylül ayından itibaren başlayacak.
Kentti iki ayrı projeye 90 milyon dolar daha yatırım yapacak olan şirket, İstanbul Ataşehir’de ise bu yıl 700 milyon TL’lik yatırımla dönüşüm projesi gerçekleştirmeyi planlıyor. Mersin’de Nerissa projesinin lansman toplantısında konuşan MEFA İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Emin Ucuz, firma olarak bugüne kadar altyapıdan üstyapıya, eğitimden sanayiye kadar 110 projeyi tamamladıklarını, Türkiye’nin 20 farklı bölgesinde şehir altyapıları, hidroelektrik santralleri, üniversite kampüsleri, kongre merkezleri, spor kompleksleri, hastaneler ve toplu konutlar gibi birçok alanda yer aldıklarını söyledi.
“Şimdiden yüzde 20’si satıldı”
Markalı ilk konut projelerini ise Mersin’de gerçekleştirdiklerini söyleyen Emin Ucuz, 34 katlı 53 daireden oluşan projenin satışına lansmanla birlikte başlayacaklarını, şimdiden dairelerin yüzde 20’sinin satıldığını açıkladı. Mersinli olduklarını da dile getiren Ucuz, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ailemizden gelen mühendislik geleneği ve sahadaki uygulama gücümüzle bu projeyi hayata geçiriyoruz.
Nerissa, Mefa’nın gayrimenkul alanındaki ilk konut projesi ve 40 milyon dolarlık yatırımla hayata geçiriyoruz. Nerissaz projemiz, betonun değil, yaşamın merkezde olduğu bir anlayışın ürünü olarak tasarlandı. Projemizin 31, 32 ve 34’üncü katlarda konumlandırdığımız sosyal alanlarla panoramik manzaraya karşı spa, gym ve sosyal yaşamı buluşturduk. Projemizde teslimler eylül ayı itibariyle başlayacak. Hemen tapuları veriyoruz.”
Projede deprem güvenliği konusunda zemin etütlerinin ODTÜ danışmanlığında gerçekleştirildiğini söyleyen Emin Ucuz, “Proje alanı 1 metre çapında ve 16-22 metre uzunluğunda donatılı 105 adet fore kazık ile desteklenen betonarme karkas sistemiyle inşa edildi. Bu yüksek maliyetli ve sağlam temel uygulaması, Mersin’de nadir tercih edilen, dayanıklılığı üst seviyede tutan bir yapı tekniğidir.
Bina, deprem ve yalıtım yönetmeliklerine tam uyumlu olarak tasarlandı. Projemizde ayrıca modern yangın güvenlik sistemleri de uygulandı” diye konuştu. Kentte iki ayrı projeye 90 milyon dolar daha yatırım yapmak istediklerini söyleyen Emin Ucuz, İstanbul Ataşehir'de ise bu yıl 700 milyon TL'lik yatırımla dönüşüm planladıklarını söyledi.
“50 milyar TL değerinde 110 proje üstlendik”
MEFA İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi ve Projeler Koordinatörü Ömer Ucuz ise yurt içi ve yurt dışında işler yaptıklarını söyledi. Mühendis, mimar ve teknik personelden oluşan 1.000 kişilik bir kadroyla çalıştıklarını, kamuya da hizmet verdiklerini söyleyen Ömer Ucuz, “Türkiye’de 20’ye yakın lokasyonda 50 milyar TL değerinde 110 proje gerçekleştirdik. Deprem bölgesinde de 1.500 köy evi yaptık, onları da 1-2 ay içerisinde teslim etmiş olacağız” dedi.
Suriye ve Ukrayna radarımızda
Soruları cevaplandıran Emin Ucuz, mühendislik firma olduklarını belirterek, “Projesi olan her şeyi yaparız” dedi. Suriye pazarına yönelik bir başka soru üzerine Emin Ucuz, şöyle yanıt verdi: “Suriye bizim radarımızda. Oraya Hatay, Adana gibi en yakın şehirlerden biriyiz. Kültür olarak da yakınız, ancak şartların oluşmasını bekliyoruz. Biz hem Suriye, hem Ukrayna’da olmak istiyoruz. Çünkü büyük bir pazar, Türkiye için de önemli. İki bölgede de olacağız.”
Enflasyon % 35’lere 2026 ikinci yarıda gelir
MEFA İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi ve Projeler Koordinatörü Ömer Ucuz, gayrimenkul piyasasının, enflasyonun yüzde 40’ın altına düştüğü zamanda canlanabileceğini belirterek, “Bu orta segment satışları çok etkileyen bir durum. 2026 ortalarında enflasyonun da faizlerin de alım yapılabilir seviyeye gelebileceği kanaatindeyim. Enflasyonun bu yıl 43-44’lerde, bir sonraki yıl 29-30’larda olması öngörülüyor, bu da altıncı aya 35’lerde gireriz demek. Bu da insanların daha alım yapabildiği, iş yapabildiği bir ortam demek” değerlendirmesinde bulundu.
Metrekare fiyatları 110-130 bin TL arasında
Mersin’de yükselen Nerissa projesinde daire büyüklükleri 310 ila 428 metrekare arasında değişiyor. Projede, 51 adet 6+1 daire ile 508 ila 705 metrekare büyüklüğünde iki adet dubleks daire olmak üzere toplam 53 konut yer alıyor. Lansmanla birlikte satışına başlanan ve tapuların teslim edileceği projede metrekare fiyatları 110 – 130 bin metrekare arasında değişiyor. Kişiye özel ödeme planlarının yanı sıra, yüzde 50 peşin, yüzde 50 ‘si 12 ay vadeli ödeme planları da sunuluyor. Peşin alımlarda ise yüzde 10 indirim uygulanıyor.