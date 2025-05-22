Mersin'e konut yatırımı Ataşehir'de dönüşüm planı

Hamide HANGÜL - Müjde DEMİR

Türkiye’de ve yurtdı­şında inşaat ve taah­hüt sektöründe faaliyet gösteren MEFA İnşaat, mar­kalı konut projesinde ilk adı­mı Mersin’den attı. Arsa bede­li dahi toplam 40 milyon dolar yatırımla Nerissa Mefa proje­sini geliştiren firma, daire tes­limlerine bu yıl eylül ayından itibaren başlayacak.

Kentti iki ayrı projeye 90 milyon dolar daha yatırım yapacak olan şir­ket, İstanbul Ataşehir’de ise bu yıl 700 milyon TL’lik yatırımla dönüşüm projesi gerçekleştir­meyi planlıyor. Mersin’de Ne­rissa projesinin lansman top­lantısında konuşan MEFA İn­şaat Yönetim Kurulu Başkanı Emin Ucuz, firma olarak bugü­ne kadar altyapıdan üstyapı­ya, eğitimden sanayiye kadar 110 projeyi tamamladıkları­nı, Türkiye’nin 20 farklı bölge­sinde şehir altyapıları, hidro­elektrik santralleri, üniversite kampüsleri, kongre merkezle­ri, spor kompleksleri, hastane­ler ve toplu konutlar gibi birçok alanda yer aldıklarını söyledi.

“Şimdiden yüzde 20’si satıldı”

Markalı ilk konut projelerini ise Mersin’de gerçekleştirdik­lerini söyleyen Emin Ucuz, 34 katlı 53 daireden oluşan proje­nin satışına lansmanla birlikte başlayacaklarını, şimdiden dai­relerin yüzde 20’sinin satıldığı­nı açıkladı. Mersinli oldukları­nı da dile getiren Ucuz, sözleri­ni şöyle sürdürdü: “Ailemizden gelen mühendislik geleneği ve sahadaki uygulama gücümüzle bu projeyi hayata geçiriyoruz.

Nerissa, Mefa’nın gayrimen­kul alanındaki ilk konut projesi ve 40 milyon dolarlık yatırım­la hayata geçiriyoruz. Nerissaz projemiz, betonun değil, yaşa­mın merkezde olduğu bir anla­yışın ürünü olarak tasarlandı. Projemizin 31, 32 ve 34’üncü katlarda konumlandırdığımız sosyal alanlarla panoramik manzaraya karşı spa, gym ve sosyal yaşamı buluşturduk. Projemizde teslimler eylül ayı itibariyle başlayacak. Hemen tapuları veriyoruz.”

Projede deprem güvenliği ko­nusunda zemin etütlerinin OD­TÜ danışmanlığında gerçek­leştirildiğini söyleyen Emin Ucuz, “Proje alanı 1 metre ça­pında ve 16-22 metre uzunlu­ğunda donatılı 105 adet fore ka­zık ile desteklenen betonarme karkas sistemiyle inşa edildi. Bu yüksek maliyetli ve sağlam temel uygulaması, Mersin’de nadir tercih edilen, dayanık­lılığı üst seviyede tutan bir ya­pı tekniğidir.

Bina, deprem ve yalıtım yönetmeliklerine tam uyumlu olarak tasarlandı. Pro­jemizde ayrıca modern yangın güvenlik sistemleri de uygulan­dı” diye konuştu. Kentte iki ay­rı projeye 90 milyon dolar da­ha yatırım yapmak istediklerini söyleyen Emin Ucuz, İstanbul Ataşehir'de ise bu yıl 700 mil­yon TL'lik yatırımla dönüşüm planladıklarını söyledi.

“50 milyar TL değerinde 110 proje üstlendik”

MEFA İnşaat Yönetim Ku­rulu Üyesi ve Projeler Koordi­natörü Ömer Ucuz ise yurt içi ve yurt dışında işler yaptıkla­rını söyledi. Mühendis, mimar ve teknik personelden oluşan 1.000 kişilik bir kadroyla çalış­tıklarını, kamuya da hizmet ver­diklerini söyleyen Ömer Ucuz, “Türkiye’de 20’ye yakın lokas­yonda 50 milyar TL değerinde 110 proje gerçekleştirdik. Dep­rem bölgesinde de 1.500 köy evi yaptık, onları da 1-2 ay içerisin­de teslim etmiş olacağız” dedi.

Suriye ve Ukrayna radarımızda

Soruları cevaplandıran Emin Ucuz, mühendislik firma olduklarını belirterek, “Projesi olan her şeyi yaparız” dedi. Suriye pazarına yönelik bir başka soru üzerine Emin Ucuz, şöyle yanıt verdi: “Suriye bizim radarımızda. Oraya Hatay, Adana gibi en yakın şehirlerden biriyiz. Kültür olarak da yakınız, ancak şartların oluşmasını bekliyoruz. Biz hem Suriye, hem Ukrayna’da olmak istiyoruz. Çünkü büyük bir pazar, Türkiye için de önemli. İki bölgede de olacağız.”

Enflasyon % 35’lere 2026 ikinci yarıda gelir

MEFA İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi ve Projeler Koordinatörü Ömer Ucuz, gayrimenkul piyasasının, enflasyonun yüzde 40’ın altına düştüğü zamanda canlanabileceğini belirterek, “Bu orta segment satışları çok etkileyen bir durum. 2026 ortalarında enflasyonun da faizlerin de alım yapılabilir seviyeye gelebileceği kanaatindeyim. Enflasyonun bu yıl 43-44’lerde, bir sonraki yıl 29-30’larda olması öngörülüyor, bu da altıncı aya 35’lerde gireriz demek. Bu da insanların daha alım yapabildiği, iş yapabildiği bir ortam demek” değerlendirmesinde bulundu.

Metrekare fiyatları 110-130 bin TL arasında

Mersin’de yükselen Nerissa projesinde daire büyüklükleri 310 ila 428 metrekare arasında değişiyor. Projede, 51 adet 6+1 daire ile 508 ila 705 metrekare büyüklüğünde iki adet dubleks daire olmak üzere toplam 53 konut yer alıyor. Lansmanla birlikte satışına başlanan ve tapuların teslim edileceği projede metrekare fiyatları 110 – 130 bin metrekare arasında değişiyor. Kişiye özel ödeme planlarının yanı sıra, yüzde 50 peşin, yüzde 50 ‘si 12 ay vadeli ödeme planları da sunuluyor. Peşin alımlarda ise yüzde 10 indirim uygulanıyor.