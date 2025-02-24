Mersin’in geleceği için ortak hareket çağrısı

Fahriye KUTLAY ŞENYURT

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, 2024 yılı faaliyetlerini değerlendirip 2025 yılı hedeflerini açıkladı. Eğitimden tarıma, sanayiden dış ticarete, sanattan, sosyal sorumluluk projelerine kadar yıl içinde yürütülen faaliyetleri özetleyen Çakır, odanın 2025 yılı vizyonunu çizdi.

Geride kalan yılda üyelerin personel ihtiyacını karşılamak hedefiyle Mersin Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde Türkiye’ye örnek olacak Mesleki Eğitim’de Mersin Modeli’ni oluşturduklarını kaydeden Çakır, Mersin Organize Sanayi Bölgesi ve Doğu Akdeniz Savunma Sanayi Kümelenmesi Derneği ile birlikte yürüttükleri çalışmalarla Mersin’i savunma sanayinde en hızlı büyüyen kentler arasına yerleştirdiklerini açıkladı. Kentteki dört üniversite işbirliğine dış ticareti güçlendirmeye yönelik ihtiyaç duyulan alanlarda eğitimler düzenlediklerine değinen Çakır, küresel iklim değişikliğini göz önünde bulundurarak tarım sektörünü yeni koşullara adapte etmek adına yürüttükleri projeleri aktardı.

“Yeşil dönüşüm için son yıl”

Bu yılın projelerine de değinen Çakır, Mersin OSB ile birlikte 2025’i Sanayide Yeşil Dönüşüm Yılı ilan ettiklerini hatırlatarak, “Bu konu üzerinde çalışmak için bir tek bu yılımız var. Yeşil dönüşüme hazırlanıp fırsatı kaçırmamalıyız” dedi. Aksi halde 2026 Ocak ayından itibaren çok ciddi yaptırımlar başlayacağını hatırlatan Çakır, “Şu anda gerek Dünya Bankası gerek AB gerek KOSGE ve TÜBİTAK gibi kuruluşlardan sanayide yeşil dönüşüm için ciddi destekler var. Sahaya inip sanayicimizin bu desteklerden yararlanması adına vereceğimiz danışmanlık hizmetlerini anlatacağız.

Türkiye’nin sanayisini dönüştürmek, üretimde katma değeri artırmak için bu bir fırsat olabilir. Bunu sağlarsak hem ekonomimiz güçlenir hem de katma değerli ürünlerimizi daha yüksek fiyatlarla satabiliriz. Bu nedenle 2025 yılı sonuna kadar işimizin tamamı yeşil dönüşüm olmalı” dedi. Mersin’in her açıdan çok hızlı büyüyen bir şehir haline geldiğine de değinen Başkan Çakır şunları söyledi: “Doğru planlamayla kenti geleceğe hazırlayabilmemiz çok önemli. Bunun için Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) desteğiyle çalışma yürütüyoruz. Yetkililerle Mersin’i nasıl tasarlayabileceğimizi konuşuyoruz.

Çok hızlı büyüyecek bir şehir ve doğru adımlar atmalıyız. Örneğin turizm konusunda bugün Barcelona’nın artık çok sayıda turist istemediğini, katma değer yaratacak turistin gelmesi için çalıştığını görüyoruz. Turizm, bölgemizin bakir olduğu bir alan. Biz de kent turizminin geleceğini bu hedefle oluşturmaya çalışıyoruz. Ya da arazilerimiz çok kıymetli. Parası olanın gelip bu arazileri satın alması değil gerekli personel ve teknolojik altyapı kurmak için çalışıp sonrasında büyük yatırımcıları buraya davet etmek için planlamalar yapıyoruz.”

“Ülkeler birlikte kalkınmaya yatırım yapıyor”

Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Rüstem Kaya Tepe de birlikteliğin önemine dikkat çektiği konuşmasında, “Aldığı yoğun göçe rağmen Mersin, farklı görüşlere, kültürlere sahip kişilerin bir arada huzur içinde yaşadığı bir şehir. Oldukça dinamik bir kent ve MTSO bu dinamik kentte çok önemli bir denge unsuru. Başkanımızın birliktelik mesajı bu anlamda çok önemli. Ülkeler birlikte kalkınmaya yatırım yapıyor. Mersin’in de bu yöndeki hedeflerinin anlamlı olduğunu düşünüyorum. Mersin Gazeteciler Cemiyeti olarak biz de MTSO işbirliğinde güzel çalışmalara imza atıyoruz, bundan sonrasında da birlikteliğin devam edeceğine inanıyoruz” dedi.

“Birlikte hareketle kalkınabiliriz”

Mersin’i bir aile gibi gördüklerini ve geride bıraktıkları yılda ailenin her bir ferdi olarak gördükleri kamu kurum kuruluşlarıyla yerel yönetimlerle işbirliğinde çalıştıklarını hatırlatan Hakan Sefa Çakır, önceliği bu aile ortamının huzurlu olmasına verip bunu da başardıklarını söyledi. Bu yıl da öncelikli konunun birlik ve beraberlik olacağını vurguladığı konuşmasında Çakır, “TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’nun da söylediği gibi ayrılıkta azap, birliktelikte rahmet vardır” dedi. Suriye’nin yeniden yapılanma sürecine girdiğini, iklim krizinin olası sorunlarının devam ettiğini hatırlatan Çakır, “Bu yıl Suriye’nin yeniden yapılanması konusunda çevre illerimiz olan Adana, Antep, Hatay gibi illerle birlikte ortak çalışmalara yoğunlaşacağız.

Aynı şekilde iklim kriziyle mücadelede Akdeniz Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (ASCAME) çatısı altındaki Akdeniz ülkeleriyle birlikte planlamalar yapacağız. Birlikte hareket ederek kalkınabiliriz” ifadelerini kullandı. TOBB’un da birliktelikten yana olduğuna dikkat çeken Çakır, “Geçtiğimiz hafta TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’nun davetiyle Bakü’ye gittik. Orada 8 Türk Cumhuriyeti ile birlikte hareket edecek çalışmalar yürüttük. Artık dünya birleşiyor. Ülkeler birbirine rakip olmak yerine birbirini tamamlayarak birlikte büyüyecek çalışmalar yapıyor” dedi.