Mersinli çiftçilerin gözü destek ödemelerinde

Mersin genelinde mart ayında yaşanan ve et­kileri hâlen devam eden don ve dolu felaketi, binler­ce çiftçiyi büyük zarara uğrattı. Tarsus’ta aktif olarak Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı 8 bin 400 çiftçinin tamamı bu afetten etki­lendi. Toplamda 21 bin 700 çift­çi potansiyeline sahip olan bölge­de, özellikle sert çekirdekli meyve üreticileri ağır kayıplar yaşarken, Tarsus Ziraat Odası Başkanı Ve­yis Avcı, çiftçilerin ayakta kala­bilmesi için hükümetten acil des­tek beklediklerini ifade etti.

İlçe Tarım Müdürlüğü’nün yaptığı ilk tespitlere göre yalnızca Tarsus’ta 5 milyar 350 milyon TL’lik hasar oluştu. Ancak bu zararın ne kada­rının ve ne zaman ödeneceği hâlâ belirsizliğini koruyor. Avcı, “Mas­raflar zaten çıkarılmış durumda. En azından bu zararın üçte biri karşılanmazsa çiftçimiz ayakta kalamaz” diyerek hem bölge çift­çisinin beklentisini hem de duru­mun aciliyetini vurguladı.

Don felaketi sonrası sigorta sisteminin etkinliğinin de yeni­den gündeme geldiğini hatırlatan Tarsus Ziraat Odası Başkanı Ve­yis Avcı, “Çiftçilerin TARSİM si­gortası yeterince katkıda bulun­madı bunun sebebi de ürünün para etmeyecek korkusu ve don priminin yüksek olmasıdır, her ne kadar devletimiz don teminatına yüzde 65 destek olsa da maalesef ki çiftçimizin gelir durumunun bozukluğu don teminatının çift­çiye düşen kısmının 4 bin 200TL dekara maliyeti don poliçe bede­lini ödeyememe noktasına getir­miştir, TARSİM’in zorunlu ha­le getirilmesi gerekiyor.

Sigorta havuzu tüm çiftçilerin katkısıy­la güçlenmeli. Aksi halde afet za­manında TARSİM olmadığı için ödeme yapılamıyor” dedi. Devle­tin TARSİM sigorta primlerinin yüzde 65’ini karşıladığını hatırla­tan Avcı, bu sistemin sürdürüle­bilir olması için daha kapsayıcı ve zorunlu bir modele geçilmesini, prim havuzunun, üretimden ge­len gelirle desteklenip, afet sonra­sı bu fondan ödeme yapılması ge­rektiğine dikkat çekti.

“DSİ’nin sulama suyu uygulamaları tartışılıyor”

Don felaketinin yarattığı zara­rın yanı sıra sulama suyu da böl­gedeki çiftçiler için büyük bir so­run haline geldiğine atıfta bu­lunan Avcı, “DSİ’nin uyguladığı rotasyon sistemine göre su dö­nüşümlü veriliyor mısır gibi suya çok ihtiyaç duyan ürünler ekildi, pamuk para etmediği için herkes mısıra yöneldi. Ayrıca çiftçileri­miz ikinci ürün ekimine izin ve­rilip verilmeyeceği konusunda DSİ yetkililerden açıklama bek­liyor, ancak barajlardaki su sevi­yesi yetersiz olduğu DSİ tarafın­dan sıklıkla dile getiriliyor. İkinci ürün ekilmemesi çiftçimize ayrı­ca büyük bir yük daha getirecek­tir. 2023 seçimleri öncesinde su­lama suyu ücretlerinde yüzde 50 indirim yapılmışken, geçen yıl ve bu yıl yüzde 60 zam geldi. Ziraat Odası olarak, en azından don fela­ketinden zarar gören parsellerde sulama ücretinin alınmamasını talep ediyoruz” ifadesini kullandı.

Faiz oranları çiftçiyi zorluyor

Tarım Kredi Kooperatifle­ri’nin uyguladığı faiz oranları da çiftçilerin tepkisini çekiyor. Yüz­de 48’lere varan faiz oranlarının özel bankalardan bir farkı kalma­dığını söyleyen Avcı, bu yükün çiftçiyi iflasa sürüklediğini söy­ledi. Avcı ayrıca, “TMO’nun özel­likle bölgemizin turfanda olması sebebiyle fiyatları geç açıklaması çiftçinin tüccara malı dökmesin­de çok büyük bir rol oynuyor ar­tık çiftçi “kara gün dostu” olarak bildiği TMO’yu fiyatları yeterin­ce sübvanse etmediğini haklı ola­rak düşünmektedir. Erken açık­lanmayan ve enflasyon altında ezilen destek miktarları bunun en büyük sebebidir. Ektiği ürün para etmediğinde zarar eden çift­çi diğer yıl başka ürün ekme ara­yışına girmektedir bununda bir örneği soya prim desteği 2014 yı­lında 60 krş (2cent) tekabül eder­ken 2025 yılında (2cent) 7,5TL­yi bulmaktadır verilen destek ise 2024 yılında 80 krş olarak verile­cektir” diye konuştu.